Η έρευνα για τους γιατρούς Γάκα και Θεοδωρόπουλο κινείται σε τέσσερα μέτωπα, με δέσμευση περιουσίας και έλεγχο θυρίδας στο Κολωνάκι

Σε τέσσερα διαφορετικά μέτωπα κινείται πλέον η έρευνα που αφορά τους γιατρούς Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο. Οι δύο γιατροί έχουν προφυλακιστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης που σχετίζεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η Ανεξάρτητη Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, διευρύνοντας το πεδίο των ερευνών της.

Οι ενέργειες της Αρχής περιλαμβάνουν τον έλεγχο του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο γιατρών, ενώ έχει ήδη αποφασιστεί η δέσμευση της περιουσίας τους. Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει και μία τραπεζική θυρίδα που διατηρεί το ζεύγος σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι, για την οποία προβλέπεται άνοιγμα και κατάσχεση του περιεχομένου της.

Τα τέσσερα μέτωπα της έρευνας

Η Ανεξάρτητη Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος έχει επεκτείνει τις έρευνές της σε τέσσερις βασικούς τομείς, πέρα από το αρχικό ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές εξετάζουν ένα ευρύ φάσμα πιθανών αδικημάτων, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώνεται πλέον σε πιθανή κακουργηματική απάτη, ένα αδίκημα που αφορά την παραπλάνηση με σκοπό την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Παράλληλα, εξετάζεται ενδελεχώς το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής, δηλαδή της απόκρυψης εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων από τις φορολογικές αρχές.

Ένα ακόμη σημαντικό μέτωπο της έρευνας αφορά την αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Αυτή η κατηγορία διερευνάται για να διαπιστωθεί εάν οι δύο γιατροί ασκούσαν το επάγγελμά τους χωρίς τις απαραίτητες νόμιμες προϋποθέσεις ή άδειες, γεγονός που θα μπορούσε να έχει σοβαρές νομικές συνέπειες.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών, δόθηκε εντολή για τον έλεγχο του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στους δύο γιατρούς, Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο. Η εντολή αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την πλήρη αποτύπωση της οικονομικής τους κατάστασης και την ανεύρεση τυχόν παράνομων κερδών.

Με διάταξη που εκδόθηκε από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αποφασίστηκε η δέσμευση της περιουσίας τους. Η δέσμευση αυτή είναι ένα μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή της μεταβίβασης ή απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων, διασφαλίζοντας ότι αυτά θα παραμείνουν διαθέσιμα για τις ανάγκες της δικαιοσύνης.

Η τραπεζική θυρίδα στο Κολωνάκι στο «μικροσκόπιο»

Ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί είναι και μία τραπεζική θυρίδα, την οποία διατηρεί το ζεύγος των γιατρών σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του Κολωνακίου. Η συγκεκριμένη θυρίδα έχει τεθεί υπό τον έλεγχο των αρχών, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να περιέχει σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση.

Για τη θυρίδα αυτή, προβλέπεται άνοιγμα και κατάσχεση του περιεχομένου της, εφόσον εντοπιστούν αντικείμενα ή άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την έρευνα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η σχετική διάταξη ορίζει ρητά ότι απαιτείται η εκ των προτέρων συναίνεση της Ανεξάρτητης Αρχής τόσο για το άνοιγμα της θυρίδας, όσο και για την κατάσχεση οποιωνδήποτε ευρημάτων στο εσωτερικό της.

Εντοπισμός ακινήτων και επενδυτικών προϊόντων

Παράλληλα με τους ελέγχους στα ήδη γνωστά περιουσιακά στοιχεία, οι αρχές έχουν προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για τον εντοπισμό τυχόν κρυφών ή μη δηλωμένων περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχετικά έγγραφα έχουν διαβιβαστεί σε διάφορους φορείς.

Ειδικότερα, έχουν αποσταλεί έγγραφα στο Κτηματολόγιο, προκειμένου να εντοπιστούν όλα τα ακίνητα που ανήκουν στους δύο γιατρούς. Στόχος είναι η πλήρης καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους. Επιπλέον, έχουν διαβιβαστεί πληροφορίες σε ασφαλιστικές εταιρείες, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν οι Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος διαθέτουν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους.

Όσα περιουσιακά στοιχεία εντοπιστούν μέσω αυτών των ερευνών, είτε πρόκειται για ακίνητα είτε για επενδυτικά προϊόντα, θα δεσμεύονται άμεσα από τις αρχές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις διατάξεις που έχουν εκδοθεί.

Με πληροφορίες από: Topontiki