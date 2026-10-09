Ένας 32χρονος αντιφασίστας δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Το περιστατικό φέρεται να είχε σαφή πολιτικά κίνητρα, καθώς ο ίδιος ο παθών δήλωσε πως οι δράστες ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ενώ η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει βίντεο ντοκουμέντο και έχει προχωρήσει στην ταυτοποίηση των δύο δραστών, οι οποίοι καταζητούνται.

Το χρονικό της επίθεσης και η μαρτυρία του θύματος

Η επίθεση στον 32χρονο αντιφασίστα σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Το θύμα δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον μηρό. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου και νοσηλεύεται.

Ο 32χρονος περιέγραψε τα όσα έζησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, επιβεβαιώνοντας ότι υπήρχαν πολιτικά κίνητρα πίσω από την επίθεση. «Δέχτηκε μία επίθεση επειδή είχα διαφορετικές πολιτικές απόψεις από αυτούς και επειδή ανήκω στον ευρύτερο αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό χώρο. Ήταν φασίστες και μου επιτέθηκαν για αυτό το λόγο» σημείωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε μάλιστα πως οι δράστες είχαν στόχο να τον δολοφονήσουν. «Δεν τους πήγε καλά, αυτός που ξεκίνησε να με χτυπάει έβαλε την ουρά στα σκέλια και ο φίλος του αποφάσισε να με δολοφονήσει επειδή δεν μπορούν με τα χεράκια τους να κάνουν αυτό που έπρεπε. Αυτό ακριβώς συνέβη χθες. Δηλαδή η κλασική θρασυδειλία των νεοναζί που υπάρχει τόσα χρόνια» δήλωσε ο παθών.

Ταυτοποίηση και προφίλ των καταζητούμενων δραστών

Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των δύο δραστών της επίθεσης με μαχαίρι. Πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι καταζητούνται από την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί φέρονται να ανήκουν στον οπαδικό αλλά και ακροδεξιό χώρο. Είναι γνωστοί στις αρχές, καθώς και οι δύο έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο.

Ειδικότερα, ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις που αφορούν τον νόμο περί όπλων και ναρκωτικών. Οι δύο δράστες έστησαν ενέδρα στον 32χρονο, τον μαχαίρωσαν και του φώναξαν «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν του καρφώσουν το μαχαίρι στον μηρό, του φώναξαν: «Αυτό στο κάνουμε διότι βγάλατε τα ονόματά μας στο διαδίκτυο».

Το βίντεο ντοκουμέντο και οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ καρέ την επίθεση σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Παράλληλα, ένα άλλο βίντεο, που δημοσιεύτηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, καταγράφει δύο άτομα να απομακρύνονται με μηχανή από το σημείο όπου φέρεται να έλαβε χώρα η επίθεση, στα λεπτά που ακολούθησαν το περιστατικό.

Στο βίντεο αυτό, το ένα από τα δύο άτομα φοράει κράνος, ενώ το άλλο δεν έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Οι αρχές ερευνούν εντατικά αν τα δύο αυτά άτομα είναι εκείνα που πραγματοποίησαν την επίθεση στον 32χρονο. Ένας περίοικος ανέφερε ότι ο 32χρονος συναντήθηκε με δύο άτομα, το ένα με κράνος και το άλλο χωρίς, και έπειτα ο ένας του επιτέθηκε.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο νεαρών. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων. Το αυτόφωρο λήγει σήμερα το βράδυ και αν οι δράστες δεν εντοπιστούν μέχρι τότε, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί θα μεταβιβαστεί στον εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis