Η Gen Z στους δρόμους της Ευρώπης: Διαδηλώσεις και αιτήματα σε Παρίσι, Βρυξέλλες και άλλες πόλεις

Ένα κύμα κινητοποιήσεων σαρώνει τις τελευταίες εβδομάδες την Ευρώπη, με δεκάδες χιλιάδες νέους και πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητά τους. Από το Παρίσι και την Ισπανία μέχρι το Λίβερπουλ και τις Βρυξέλλες, η νεολαία και οι εργαζόμενοι εκφράζουν την οργή τους για την κατάσταση της εκπαίδευσης, τη στεγαστική κρίση, τις προοπτικές απασχόλησης και τις κυβερνητικές πολιτικές λιτότητας.

Κινητοποιήσεις στο Παρίσι για την εκπαίδευση

Στο Παρίσι, μαζικές κινητοποιήσεις της νεολαίας έχουν φέρει δεκάδες χιλιάδες νέους και ενήλικες στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα συνθήματα που αναγράφονται σε χειρόγραφα πλακάτ αποτυπώνουν την ουσία των αιτημάτων τους.

Ένα από αυτά τα πλακάτ, που κρατούσε ψηλά ένας μαθητής, έγραφε: «Το σχολείο είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο». Παράλληλα, η αυξανόμενη οργή της κοινής γνώμης για την αστυνομική βία σε βάρος νεαρών διαδηλωτών εκφράστηκε με ένα άλλο πλακάτ που ανέφερε: «Ένα κράτος που ρίχνει δακρυγόνα σε μαθητές λυκείου είναι ένα αδύναμο κράτος».

Διαμαρτυρίες στην Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αθήνα

Η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται μόνο στη Γαλλία. Δεκάδες χιλιάδες νέοι έχουν επίσης κατέβει στους δρόμους της Ισπανίας τις τελευταίες εβδομάδες, διαμαρτυρόμενοι για την επιδεινούμενη στεγαστική κρίση που πλήττει τη χώρα. Το πρόβλημα της στέγασης αποτελεί ένα από τα βασικά αιτήματα των κινητοποιήσεων.

Στο Λίβερπουλ, την περασμένη εβδομάδα, μια ομάδα νέων χωρίς εργασία διαδήλωσε έξω από το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος (Labour). Η διαμαρτυρία τους στρεφόταν ενάντια σε αυτό που αντιλαμβάνονταν ως ζοφερές προοπτικές απασχόλησης. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας έχουν δώσει ραντεβού στους δρόμους για τις 13 Οκτωβρίου, δηλώνοντας την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο κύμα των διαμαρτυριών.

Μαζική διαδήλωση στις Βρυξέλλες κατά της λιτότητας

Στις Βρυξέλλες, μια μεγάλη διαδήλωση με τη συμμετοχή 30.000 έως 50.000 πολιτών πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την αντίθεση στην πολιτική λιτότητας της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ. Εργαζόμενοι, συνδικαλιστές, μαθητές και φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν για τις περικοπές και τις αλλαγές στην κοινωνική πολιτική, την υγεία και την εκπαίδευση.

Η κύρια πορεία διεξήχθη ειρηνικά, ωστόσο στο περιθώριό της σημειώθηκαν συγκρούσεις νεαρών με την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, υπήρξαν ρίψεις αντικειμένων, χρήση δακρυγόνων και υδροφόρων οχημάτων από τις αρχές, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και πυρπολήσεις κάδων και ηλεκτρικών μέσων μετακίνησης. Αντίστοιχα, μεγάλες διαδηλώσεις και ταραχές καταγράφονται και στη Λιέγη του Βελγίου.

Αντιδράσεις συνδικάτων και κυβερνητικοί στόχοι στο Βέλγιο

Τα συνδικάτα FGTB και CSC καταγγέλλουν ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση επιβαρύνουν τους πολίτες, ειδικά εν μέσω αυξημένου κόστους ζωής. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιδιώκει εξοικονόμηση 10 δισ. ευρώ έως το 2029. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, εξετάζει περικοπές δαπανών και αύξηση του ΦΠΑ, με απώτερο σκοπό τη μείωση του ελλείμματος.

Οι κινητοποιήσεις στις Βρυξέλλες και σε άλλες πόλεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών που παρατηρείται στο Βέλγιο. Στο πλαίσιο αυτό, νέα απεργιακή δράση στον δημόσιο τομέα έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 12 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας τη συνέχιση των αντιδράσεων κατά των κυβερνητικών πολιτικών.

Με πληροφορίες από: Topontiki