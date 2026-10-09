Νεκρή 28χρονη σε πτήση στο Μεξικό: Την εντόπισαν κατά την αποβίβαση

Μια 28χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη θέση της σε αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας Volaris, μετά από πτήση τεσσάρων ωρών στο Μεξικό. Το τραγικό περιστατικό συνέβη όταν το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Ταπατσούλα, στην πολιτεία Τσιάπας, και οι επιβάτες άρχισαν τη διαδικασία αποβίβασης. Οι συνεπιβάτες της παρατήρησαν ότι παρέμενε ακίνητη και δεν ανταποκρινόταν, ειδοποιώντας άμεσα το πλήρωμα της πτήσης.

Η πτήση και η ανακάλυψη

Η πτήση, με αριθμό 3358, είχε αναχωρήσει από την πόλη Τιχουάνα με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο του Ταπατσούλα. Η προσγείωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, δεν είχε αναφερθεί κανένα έκτακτο περιστατικό που να αφορά την υγεία των επιβατών ή τη λειτουργία του αεροσκάφους.

Η διάρκεια της πτήσης υπολογίζεται σε περίπου τέσσερις ώρες. Όταν οι επιβάτες άρχισαν να εγκαταλείπουν την καμπίνα, όσοι βρίσκονταν κοντά στην 28χρονη παρατήρησαν την ακινησία της και την έλλειψη ανταπόκρισης. Αμέσως ειδοποιήθηκε το πλήρωμα, το οποίο κάλεσε διασώστες. Οι διασώστες επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και, κατά τον έλεγχο, διαπίστωσαν ότι η γυναίκα δεν παρουσίαζε ζωτικά σημεία. Η ακριβής στιγμή που επήλθε ο θάνατος δεν έχει διευκρινιστεί επίσημα.

Ταυτοποίηση και ιατροδικαστικά ευρήματα

Η νεκρή γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως Abidai López Solís. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταγόταν από την περιοχή της Ακακαγκόουα της Τσιάπας και είχε επιβιβαστεί στην πτήση με σκοπό να επισκεφθεί την οικογένειά της στην ιδιαίτερη πατρίδα της.

Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, τα οποία δημοσιεύτηκαν στον μεξικανικό Τύπο, συνέδεσαν τον θάνατο της Abidai López Solís με καρδιοαναπνευστική ανακοπή, αποδίδοντάς τον σε φυσικά αίτια. Οι συγγενείς της αναγνώρισαν τη σορό της την επόμενη ημέρα, στις 8 Οκτωβρίου, και ανέλαβαν τη μεταφορά της στην Ακακαγκόουα για την κηδεία. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν αναφέρει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας που να σχετίζονται με την υπόθεση.

Διεθνής προσοχή και προηγούμενο περιστατικό

Η υπόθεση αυτή έλαβε διεθνή διάσταση, κυρίως λόγω του ασυνήθιστου τρόπου με τον οποίο διαπιστώθηκε ο θάνατος της νεαρής γυναίκας, δηλαδή κατά τη φάση της αποβίβασης των επιβατών από το αεροσκάφος, μετά την ολοκλήρωση της πτήσης.

Αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί σε πτήσεις της Volaris με προορισμό την πολιτεία Τσιάπας του Μεξικού. Μόλις δώδεκα ημέρες νωρίτερα, στις 25 Σεπτεμβρίου, ένα άλλο αεροσκάφος της ίδιας αεροπορικής εταιρείας, το οποίο επίσης είχε αναχωρήσει από την Τιχουάνα, αυτή τη φορά με προορισμό την Τούξτλα Γκουτιέρες, χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση. Η προσγείωση έγινε στη Ζακατέκας λόγω μιας ιατρικής έκτακτης ανάγκης, κατά την οποία ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του. Μετά την αντιμετώπιση του περιστατικού, η πτήση συνέχισε κανονικά προς τον προορισμό της στην Τσιάπας.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης των δύο θανάτων

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για δύο θανάτους επιβατών σε πτήσεις της Volaris που αναχώρησαν από την Τιχουάνα με προορισμό την Τσιάπας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι αρχές δεν έχουν βρει στοιχεία που να συνδέουν τα δύο περιστατικά μεταξύ τους. Επίσης, μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα που να αφορά ειδικά τη συγκεκριμένη αεροπορική διαδρομή ή την κατάσταση των αεροσκαφών της εταιρείας Volaris.

Με πληροφορίες από: Gazzetta