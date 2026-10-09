Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία πιέζουν την ΕΕ για έκτακτο φόρο στα διυλιστήρια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει τις πιθανές επιπτώσεις από την επιβολή ενός φόρου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να μετριάσουν τις επιπτώσεις από ένα σοκ στις τιμές ενόψει του χειμώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε σχετικά τους υπουργούς Οικονομικών την Παρασκευή, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Εξέταση περιφερειακού φόρου

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Λουξεμβούργο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε ότι θα εξετάσει την εφικτότητα αξιοποίησης ενός περιφερειακού φόρου στα υπερκέρδη. Ο σκοπός αυτού του φόρου είναι η παροχή οικονομικής ανακούφισης στους πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των αυξημένων τιμών ενέργειας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί απάντηση σε εκκλήσεις που έχουν διατυπωθεί από αρκετά κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, τα οποία ζητούν την εξέταση ενός τέτοιου μέτρου. Η συζήτηση για τον φόρο στα υπερκέρδη αναδεικνύει τις διχογνωμίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.

Πιέσεις από κράτη μέλη

Νωρίτερα φέτος, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία απηύθυναν επιστολή στην ΕΕ, ζητώντας την πρόταση για την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη. Στόχος τους είναι να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, δήλωσε την Πέμπτη ότι «μπορούμε να δούμε πώς τα διυλιστήρια και οι πετρελαϊκές εταιρείες αποκομίζουν κέρδη από αυτή την κρίση, ενώ τελικά το βάρος επωμίζονται οι καταναλωτές». Ο ίδιος εξέφρασε τη σαφή προσδοκία ότι η Επιτροπή θα καταθέσει πλέον συγκεκριμένη πρόταση. Ο Κλίνγκμπαϊλ πρόσθεσε επίσης ότι η Γαλλία δεν είναι αντίθετη στην ιδέα ενός τέτοιου φόρου.

Το πλαίσιο της ενεργειακής κρίσης

Οι κυβερνήσεις των 27 κρατών-μελών της ΕΕ προσπαθούν να βρουν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις των αυξημένων τιμών για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Η προσπάθεια αυτή λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές χώρες αντιμετωπίζουν ήδη δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πόλεμος στο Ιράν έχει διαταράξει τις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Αυτό έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών προϊόντων όπως το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση στην αγορά ενέργειας.

Προηγούμενες προσπάθειες και προκλήσεις

Κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ΕΕ είχε θεσπίσει ανώτατο όριο στα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλό οριακό κόστος, όπως οι παραγωγοί αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Ωστόσο, το μέτρο αυτό απέφερε πολύ λιγότερα έσοδα από την αρχική εκτίμηση των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ (56 δισεκατομμυρίων δολαρίων).

Ο Ευρωπαίος επίτροπος για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη συνάντηση της Παρασκευής ότι «πρέπει πάντα να εξετάζεις όλο το φάσμα των πιθανών λύσεων». Ο ίδιος επισήμανε ότι «δεν πρόκειται για κάτι χωρίς επιπλοκές», καθώς αρκετά κράτη-μέλη αντιτίθενται σε έναν τέτοιο φόρο. Επιπλέον, το προηγούμενο μέτρο προκάλεσε και δικαστικές προσφυγές, τις οποίες η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis