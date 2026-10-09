Εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας, συνελήφθη ο εργολάβος

Ένα σοβαρό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων. Το τραγικό συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 44χρονου εργαζόμενου, ενώ ένας 50χρονος συνάδελφός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Αστυνομία, μετά από εντολή εισαγγελέα, προχώρησε στη σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου στο οποίο ανήκαν οι δύο άντρες.

Το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης που πραγματοποιούνταν στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Motor Oil. Οι δύο άντρες, ηλικίας 44 και 50 ετών, ήταν εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες. Το δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός και σοβαρό τραυματισμό του άλλου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό δυστύχημα αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Η τραγική κατάληξη για τον 44χρονο και η κρίσιμη κατάσταση του 50χρονου έχουν προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Οι εργασίες συντήρησης και οι εργαζόμενοι

Οι δύο άντρες που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, το οποίο είχε αναλάβει εργασίες συντήρησης εντός των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Κατά τη στιγμή του συμβάντος, οι εργαζόμενοι εκτελούσαν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο των συγκεκριμένων εργασιών.

Ο 44χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραύματά του, ενώ ο 50χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας του 50χρονου χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των τραυματισμών που υπέστησαν οι δύο άντρες κατά το δυστύχημα.

Η διακομιδή στα νοσοκομεία

Αμέσως μετά το εργατικό δυστύχημα, οι δύο τραυματίες διακομίσθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους και των εκτεταμένων τραυμάτων που είχαν υποστεί, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Έτσι, οι δύο άντρες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου και συνεχίστηκε η νοσηλεία τους. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, ο 44χρονος εργαζόμενος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 50χρονος παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Η σύλληψη του εργολάβου

Λίγο μετά το τραγικό συμβάν, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων. Η προσαγωγή του έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος.

Μετά τον θάνατο του 44χρονου εργαζόμενου, η κατάσταση άλλαξε και ο εργολάβος συνελήφθη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με εντολή εισαγγελέα, καθώς οι αρχές εξετάζουν τις ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν από το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, News.gr