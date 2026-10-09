Μεγάλο πλήγμα στο κύκλωμα ναρκωτικών στη Λούτσα: Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη εκατομμυρίων ευρώ

Πάνοπλοι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, που χαρακτηρίζεται ως «ελληνικό FBI», πραγματοποίησαν εκτεταμένη επιχείρηση την περασμένη Τετάρτη σε Λούτσα, Πικέρμι και Μενίδι, οδηγώντας στη σύλληψη τριών ατόμων και στην κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Το φορτίο, που εκτιμάται ότι έφτασε στη χώρα από την Ισπανία, περιελάμβανε κοκαΐνη και κάνναβη, με τη συνολική αξία διακίνησης να υπολογίζεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας σκληρός ποινικός, γνώριμος των αρχών.

Η επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών της ΕΛ.ΑΣ. έλαβε χώρα την περασμένη Τετάρτη. Στο πλαίσιο αυτής, πραγματοποιήθηκαν εφόδοι σε σπίτια που είχαν χαρτογραφηθεί ως «καβάτζες» για την αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών, με στόχο τη σύλληψη διακινητών που θα «έσπρωχναν» τις ποσότητες στην εγχώρια αγορά.

Συνολικά συνελήφθησαν τρία άτομα: δύο Αλβανοί, ηλικίας 44 και 23 ετών, καθώς και ένας 29χρονος Έλληνας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Ανακριτή για να απολογηθούν, ενώ αναζητείται ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών.

Το φορτίο και η προέλευσή του

Το μεγάλο φορτίο ναρκωτικών εκτιμάται ότι έφτασε στην Ελλάδα από την Ισπανία, με πιθανή διαδρομή μέσω Ηγουμενίτσας. Αρμόδιες πηγές της Δίωξης Ναρκωτικών εξηγούν ότι η μεταφορά του φορτίου στην Αθήνα υποδηλώνει ότι ο τελικός του προορισμός ήταν η εγχώρια αγορά.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα φορτίο ναρκωτικών από την Ισπανία, εάν προοριζόταν για άλλη χώρα, δεν θα είχε λόγο να μεταφερθεί στην πρωτεύουσα. Οι αστυνομικοί είχαν την πληροφορία ότι άντρας αλβανικής καταγωγής έκανε συναντήσεις και πουλούσε κοκαΐνη και κάνναβη.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες και η αξία τους

Κατά τη διάρκεια των εφόδων, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 29 συσκευασίες με 32 κιλά κοκαΐνης, εκ των οποίων εφτά έφεραν το λογότυπο «New Balance» και 22 το λογότυπο «Starck».

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 229 συσκευασίες με 245 κιλά Skunk, δηλαδή κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, και 503 συσκευασίες με 51 κιλά κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας». Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 35 κιλά και 400 γραμμάρια κοκαΐνης, 256 κιλά και 503 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 55 κιλά και 500 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

Η Δίωξη Ναρκωτικών εκτιμά ότι το όφελος του κυκλώματος από τη διακίνηση αυτών των ναρκωτικών θα άγγιζε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 170 ευρώ σε μετρητά.

Τα λογότυπα στις συσκευασίες και το προφίλ συλληφθέντος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λογότυπα που βρέθηκαν στις συσκευασίες της κατεργασμένης κάνναβης, της λεγόμενης «σοκολάτας». Αυτές έφεραν φωτογραφίες προσωπικοτήτων όπως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και του «βασιλιά της κοκαΐνης» Πάμπλο Εσκομπάρ. Επίσης, υπήρχαν συσκευασίες με το λογότυπο πολύ γνωστής εταιρείας υποδημάτων.

Ένας από τους συλληφθέντες, ο 44χρονος Αλβανός, είναι γνώριμος των αρχών με βεβαρυμένο ποινικό παρελθόν. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπές, πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι η κοκαΐνη πωλούνταν έναντι 25.000 ευρώ το κιλό και το Skunk έναντι 5.000 ευρώ το κιλό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis