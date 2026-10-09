Η τεχνική ενός Σκωτσέζου ειδικού που βοηθά στη μνήμη

Ένα απλό κόλπο για την αποτελεσματική απομνημόνευση ονομάτων, λιστών για το σούπερ μάρκετ και πληροφοριών για εξετάσεις προτείνει ένας ειδικός στη διδασκαλία. Η τεχνική αυτή έρχεται να αντικαταστήσει την απλή επανάληψη, η οποία δεν θεωρείται πάντα ο καλύτερος τρόπος για να συγκρατήσουμε μια πληροφορία. Σύμφωνα με τον Σκωτσέζο ειδικό στην εκπαίδευση Ίμον Μπερν, η μέθοδος βασίζεται στη μετατροπή όσων θέλουμε να θυμόμαστε σε μια παράξενη, ακόμα και γελοία, νοητική εικόνα.

Μια διαφορετική προσέγγιση στη μνήμη

Ο Ίμον Μπερν, διευθυντής της εκπαιδευτικής υπηρεσίας Scotland Tutors, δραστηριοποιείται στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης από το 2002. Όπως εξηγεί, η συνεχής επανάληψη μιας πληροφορίας δεν προσφέρει απαραίτητα στον εγκέφαλο ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την ανάκλησή της. Αντίθετα, μια έντονη και ασυνήθιστη εικόνα μπορεί να καταστήσει την πληροφορία πολύ πιο εύκολη στην ανάκληση.

Η βασική ιδέα της τεχνικής του Μπερν είναι να αποφύγουμε να μαθαίνουμε μια λίστα ως μια σειρά από ασύνδετες λέξεις. Αντ’ αυτού, προτείνει να συνδυάζουμε τις πληροφορίες σε μια ασυνήθιστη και ξεχωριστή σκηνή, η οποία θα μας μείνει στο μυαλό. Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στο να δημιουργήσει μια ισχυρότερη νοητική «άγκυρα» για τις πληροφορίες.

Πώς λειτουργεί η τεχνική των παράξενων εικόνων

Ο ειδικός τονίζει ότι όσο πιο παράλογη και ασυνήθιστη είναι η νοητική εικόνα που δημιουργούμε, τόσο πιο πιθανό είναι να τη θυμηθούμε. Η γελοιότητα της εικόνας είναι ακριβώς αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει από τις απλές, μονότονες λίστες ή πληροφορίες που συνήθως προσπαθούμε να απομνημονεύσουμε. Ο εγκέφαλος φαίνεται να συγκρατεί καλύτερα ό,τι είναι εκτός του συνηθισμένου.

Αυτή η μέθοδος βασίζεται στη δημιουργία ισχυρών συνδέσεων ανάμεσα στις πληροφορίες και σε οπτικά ερεθίσματα που προκαλούν έκπληξη ή γέλιο. Αντί να προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια αφηρημένη πληροφορία στο μυαλό μας, της δίνουμε ένα συγκεκριμένο και εύκολα αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς, καθιστώντας την πιο προσβάσιμη όταν τη χρειαζόμαστε.

Παράδειγμα εφαρμογής στην καθημερινότητα

Για να γίνει πιο κατανοητή η τεχνική, ο Ίμον Μπερν δίνει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν κάποιος θέλει να θυμηθεί τέσσερα πράγματα από μια λίστα – μήλα, κλειδιά, μια κάρτα γενεθλίων και απορρυπαντικό πλυντηρίου – αντί να επαναλαμβάνει απλώς τη λίστα, μπορεί να φανταστεί μια πολύ πιο ζωντανή και παράλογη σκηνή.

Συγκεκριμένα, μπορεί να οραματιστεί ένα τεράστιο μήλο να οδηγεί το αυτοκίνητό του, κλειδιά να κρέμονται από τον καθρέφτη του οχήματος, και μια κάρτα γενεθλίων να βρίσκεται στο κάθισμα του συνοδηγού, καλυμμένη με απορρυπαντικό. Η εικόνα αυτή, όσο παράλογη κι αν ακούγεται, είναι ακριβώς αυτό που την καθιστά αποτελεσματική, καθώς η ασυνήθιστη φύση της αυξάνει τις πιθανότητες να τη θυμηθούμε.

Ευρεία εφαρμογή και πρακτικές χρήσεις

Η τεχνική αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην απομνημόνευση πληροφοριών για σχολικές εξετάσεις. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε πρακτικές ανάγκες της καθημερινότητας, όπως η συγκράτηση ονομάτων, υποχρεώσεων, αντικειμένων που πρέπει να αγοραστούν ή καινούργιων πληροφοριών που μόλις ακούστηκαν. Ο Μπερν επισημαίνει ότι «Δεν είναι απλώς μια τεχνική επανάληψης για τις εξετάσεις», υπογραμμίζοντας την ευελιξία της.

Ο ίδιος ο ειδικός χρησιμοποιεί ένα παρόμοιο κόλπο για να θυμάται να βγάζει το σίδερο από την πρίζα. Πιάνει το φις και τραγουδά έναν ή δύο στίχους από τραγούδι του Έλβις Πρίσλεϊ. Η σύνδεση της ενέργειας με μια συγκεκριμένη, συνήθεια τον βοηθά να μην ξεχνά αυτή την υποχρέωση, αποδεικνύοντας την πρακτική εφαρμογή της μεθόδου σε διάφορες περιστάσεις.

Η σημασία των συνδέσεων

Στην ουσία, η τεχνική αυτή βασίζεται στην ικανότητα του εγκεφάλου να δημιουργεί και να ανακαλεί συνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά στοιχεία. Αντί να προσπαθούμε να κρατήσουμε μια αφηρημένη πληροφορία στο μυαλό μας, της δίνουμε ένα συγκεκριμένο και εύκολα αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς μέσω της εικόνας. Αυτό καθιστά την πληροφορία πιο «χειροπιαστή» και λιγότερο πιθανό να ξεχαστεί.

Παρόλο που η μέθοδος δεν εγγυάται ότι θα θυμόμαστε τα πάντα, αποτελεί μια απλή και αποτελεσματική στρατηγική που μπορεί να δοκιμάσει κανείς όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συγκράτηση λιστών ή σειρών πληροφοριών. Το κλειδί είναι η δημιουργία μιας εικόνας που συνδέει τα στοιχεία μεταξύ τους με έναν αξιομνημόνευτο τρόπο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta