Ο Φερστάπεν γλίτωσε την ποινή στη Σιγκαπούρη: η απόφαση των αγωνοδικών

Ο Μαξ Φερστάπεν διατήρησε τελικά την πρώτη θέση εκκίνησης για τον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Σιγκαπούρης, καθώς οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να μην του επιβάλουν ποινή. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από ένα περιστατικό που συνέβη στις Κατατακτήριες Σπριντ, όπου ο Ολλανδός οδηγός προσπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον υπό συνθήκες μονής κίτρινης σημαίας. Παρά την αρχική κλήση του ενώπιον των αγωνοδικών, οι ιδιαίτερες συνθήκες του συμβάντος οδήγησαν στην απαλλαγή του από κυρώσεις.

Το περιστατικό στις κατατακτήριες σπριντ

Το συμβάν που απασχόλησε τους αγωνοδίκες έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των Κατατακτήριων Σπριντ, όταν ο Μαξ Φερστάπεν βρισκόταν σε γρήγορο γύρο, βγαίνοντας από τη στροφή 7. Μπροστά του βρισκόταν η Ferrari του Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός οδηγός είχε ενημερωθεί για την προσέγγιση του μονοθεσίου της Red Bull Racing και, αφού πέρασε τη στροφή, επιβράδυνε την πορεία του και κινήθηκε προς τα δεξιά, με σκοπό να βγει από την αγωνιστική γραμμή.

Την ίδια ακριβώς στιγμή που ο Χάμιλτον πραγματοποιούσε αυτή την κίνηση, εμφανίστηκε μονή κίτρινη σημαία στην περιοχή. Ο Φερστάπεν, αντιδρώντας άμεσα, άφησε το γκάζι και εγκατέλειψε την προσπάθειά του για γρήγορο γύρο. Ωστόσο, λόγω της σημαντικής διαφοράς ταχύτητας που υπήρχε μεταξύ των δύο μονοθεσίων, ο Ολλανδός πέρασε τον Χάμιλτον πριν από τη στροφή 8, ενώ και οι δύο οδηγοί βρίσκονταν ακόμη εντός της περιοχής όπου ίσχυε η κίτρινη σημαία.

Η εξέταση των δεδομένων από τους αγωνοδίκες

Μετά το περιστατικό, ο Μαξ Φερστάπεν κλήθηκε ενώπιον των αγωνοδικών για να δώσει εξηγήσεις. Για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, οι αγωνοδίκες προχώρησαν σε εξονυχιστική εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Συγκεκριμένα, μελέτησαν τα δεδομένα της τηλεμετρίας των μονοθεσίων, ανέλυσαν τα βίντεο από διάφορες κάμερες, άκουσαν τις επικοινωνίες των ομάδων (team radio) και εξέτασαν τα onboard πλάνα από τα αυτοκίνητα των οδηγών.

Από την ανάλυση αυτή, οι αγωνοδίκες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε παραβίαση του κανονισμού που απαγορεύει τα προσπεράσματα υπό κίτρινη σημαία. Ωστόσο, η απόφασή τους δεν ήταν να επιβάλουν ποινή. Έκριναν πως οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό δεν δικαιολογούσαν την επιβολή κάποιας κυρώσεως στον Ολλανδό οδηγό.

Οι λεπτομέρειες από την τηλεμετρία

Η τηλεμετρία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση των συνθηκών του συμβάντος. Τα δεδομένα επιβεβαίωσαν ότι ο Μαξ Φερστάπεν είχε αφήσει πλήρως το γκάζι περίπου 40 μέτρα πριν εισέλθει στο συγκεκριμένο sector όπου εμφανίστηκε η κίτρινη σημαία. Παράλληλα, ο Λιούις Χάμιλτον είχε ήδη μειώσει σημαντικά την ταχύτητά του, κινούμενος κάτω από τα 60 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ο Ολλανδός είχε ξεκινήσει και να φρενάρει.

Επιπλέον, οι αγωνοδίκες σημείωσαν ότι η ταχύτητα του Φερστάπεν στο σημείο όπου πραγματοποιήθηκε το προσπέρασμα ήταν περίπου 70 χιλιόμετρα την ώρα χαμηλότερη σε σύγκριση με την ταχύτητα που θα είχε αναπτύξει σε ένα αντίστοιχο σημείο ενός κανονικού γρήγορου γύρου του. Αυτά τα στοιχεία υπογράμμισαν την άμεση αντίδραση του οδηγού της Red Bull Racing στην εμφάνιση της κίτρινης σημαίας.

Η εξήγηση του Φερστάπεν και η τελική απόφαση

Ο Μαξ Φερστάπεν παρείχε τη δική του εξήγηση στους αγωνοδίκες, δηλώνοντας ότι για να αποφύγει πλήρως το προσπέρασμα του Χάμιλτον, θα έπρεπε να φρενάρει πολύ απότομα. Κάτι τέτοιο, κατά την άποψή του, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια επικίνδυνη κατάσταση στην πίστα, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και τον άλλο οδηγό.

Οι αγωνοδίκες έλαβαν υπόψη τους την εξήγηση του Φερστάπεν και δέχθηκαν ότι αντέδρασε σωστά στην εμφάνιση της κίτρινης σημαίας, μειώνοντας άμεσα την ταχύτητά του. Έκριναν ότι το προσπέρασμα ήταν αναπόφευκτη συνέπεια της πολύ μεγάλης διαφοράς ταχύτητας που υπήρχε εκείνη τη στιγμή ανάμεσα στα δύο μονοθέσια, παρά την προσπάθεια του Ολλανδού να επιβραδύνει. Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι τυπικά παραβιάστηκε ο κανονισμός που απαγορεύει τα προσπεράσματα υπό κίτρινη σημαία, δεν επιβλήθηκε καμία ποινή, με τον Φερστάπεν να διατηρεί την πρώτη θέση στην εκκίνηση του Αγώνα Σπριντ στη Σιγκαπούρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta