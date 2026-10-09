Οδηγείται στη φυλακή ο Βασίλης Παϊτέρης μετά την παραβίαση περιοριστικού όρου

Στη φυλακή οδηγείται ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, μετά τη σύλληψή του που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Βασίλης Παϊτέρης φέρεται να παραβίασε έναν σημαντικό περιοριστικό όρο που του είχε επιβληθεί από τη δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, ο όρος αφορούσε την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής του, η οποία είχε καθοριστεί με βούλευμα έπειτα από τη συγχώνευση ποινών για σειρά αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Η παραβίαση του περιοριστικού όρου

Ο περιοριστικός όρος της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής είχε επιβληθεί στον Βασίλη Παϊτέρη με δικαστικό βούλευμα, το οποίο αποτελούσε το επιστέγασμα μιας διαδικασίας συγχώνευσης ποινών. Αυτές οι ποινές είχαν προκύψει από μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι σημαντικές οικονομικές οφειλές του τραγουδιστή προς το Δημόσιο. Η παραβίαση αυτού του όρου, που αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την ελευθερία του, οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η σύλληψη του γνωστού τραγουδιστή έλαβε χώρα την Πέμπτη, μετά την έκδοση εντάλματος σε βάρος του. Η ενέργεια αυτή επισφραγίζει την απόφαση των δικαστικών αρχών να τον οδηγήσουν στη φυλακή, καθώς η μη τήρηση των επιβληθέντων όρων καθιστά αναγκαία την πλήρη έκτιση της ποινής του σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Οι οικονομικές εκκρεμότητες και τα χρέη

Οι οικονομικές υποθέσεις του Βασίλη Παϊτέρη με το Δημόσιο αποτελούν ένα μακροχρόνιο ζήτημα. Οι συνολικές οφειλές του τραγουδιστή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξεπερνούν το ποσό των 800.000 ευρώ. Αυτό το υπέρογκο ποσό αφορά διάφορες οικονομικές εκκρεμότητες και χρέη που έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας σε επανειλημμένες νομικές διαδικασίες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για παρόμοια ζητήματα. Είχε συλληφθεί και την περσινή χρονιά, συγκεκριμένα στις 27 Σεπτεμβρίου του 2025, μετά από έναν έλεγχο που αφορούσε ακριβώς τα χρέη του προς το Δημόσιο. Η επαναλαμβανόμενη αυτή κατάσταση αναδεικνύει τη σοβαρότητα των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τραγουδιστής.

Πολεοδομικές παραβάσεις στην Αγία Βαρβάρα

Εκτός από τις οφειλές προς το Δημόσιο, ο Βασίλης Παϊτέρης αντιμετωπίζει και ένα ανεξόφλητο πρόστιμο που προέρχεται από πολεοδομικές παραβάσεις. Οι παραβάσεις αυτές σχετίζονται με την ανέγερση ενός σπιτιού, το οποίο βρίσκεται σε ύψωμα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Το συγκεκριμένο ακίνητο έχει κριθεί ότι είναι εκτός σχεδίου πόλεως, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά νομικά και πολεοδομικά προβλήματα.

Για το ζήτημα αυτό, ο γνωστός τραγουδιστής βρίσκεται σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας εδώ και πολλά χρόνια. Η μακροχρόνια αυτή αντιπαράθεση έχει προσθέσει ένα επιπλέον βάρος στις νομικές του υποθέσεις, καθώς οι πολεοδομικές παραβάσεις αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην πολύπλοκη κατάσταση που βιώνει.

Η έκτιση μέρους της ποινής με κοινωνική εργασία

Στο παρελθόν, ο Βασίλης Παϊτέρης είχε εκτίσει μέρος της ποινής του με μια εναλλακτική μορφή, αυτή της κοινωνικής εργασίας. Η δυνατότητα αυτή του είχε δοθεί από τις δικαστικές αρχές, και ο τραγουδιστής είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του σε δύο διαφορετικούς δήμους της Αττικής. Συγκεκριμένα, είχε εργαστεί στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου, εκπληρώνοντας έτσι ένα μέρος των υποχρεώσεών του προς τη δικαιοσύνη.

Αυτή η περίοδος κοινωνικής εργασίας αποτελούσε μέρος των αρχικών περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, πριν την απόφαση για κατ’ οίκον έκτιση της υπόλοιπης ποινής. Ωστόσο, η πρόσφατη παραβίαση του όρου της κατ’ οίκον έκτισης τον οδηγεί πλέον πίσω από τα κάγκελα, σηματοδοτώντας την άμεση εφαρμογή της ποινής του στη φυλακή, με τις νομικές του περιπέτειες να συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis