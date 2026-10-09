Ο Φερστάπεν ταχύτερος στο σπριντ της Σιγκαπούρης, αλλά υπό έρευνα

Ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του Σπριντ για το Grand Prix της Σιγκαπούρης, στην πίστα της Marina Bay. Ο οδηγός της Red Bull ολοκλήρωσε τη διαδικασία στην κορυφή, με χρόνο 1:31.156, αφήνοντας πίσω του τον Τζορτζ Ράσελ. Ωστόσο, η επίδοσή του συνοδεύεται από έναν αστερίσκο, καθώς η pole position δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο Ολλανδός οδηγός βρίσκεται υπό έρευνα από τους αγωνοδίκες για ένα περιστατικό που συνέβη στο SQ1, όταν στην πίστα είχαν εμφανιστεί κίτρινες σημαίες. Μέχρι την έκδοση της απόφασης, το αποτέλεσμα στην κορυφή παραμένει προσωρινό, δημιουργώντας αγωνία για την τελική κατάταξη.

Η ταχύτητα του Φερστάπεν και οι διώκτες του

Ο Μαξ Φερστάπεν έδωσε τον τόνο στις κατατακτήριες του Σπριντ, σημειώνοντας τον καλύτερο γύρο του με 1:31.156. Ο Τζορτζ Ράσελ ακολούθησε στη δεύτερη θέση, με διαφορά 120 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τον Φερστάπεν, δείχνοντας τη δυναμική του.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Σαρλ Λεκλέρ, με χρόνο 1:31.399, ο οποίος βρέθηκε 243 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Ολλανδό. Πίσω από τον οδηγό της Ferrari, την τέταρτη και πέμπτη θέση κατέλαβαν οι δύο McLaren, με τον Όσκαρ Πιάστρι και τον Λάντο Νόρις αντίστοιχα.

Η εκκρεμότητα της έρευνας

Η προσωρινή pole position του Μαξ Φερστάπεν οφείλεται σε ένα περιστατικό που συνέβη νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του SQ1. Ο Ολλανδός πέρασε τον Λιούις Χάμιλτον στην πίστα, ενώ ίσχυαν συνθήκες κίτρινης σημαίας. Το περιστατικό αναφέρθηκε αμέσως μέσω της ενδοεπικοινωνίας από έναν οδηγό της Ferrari.

Ο Φερστάπεν επικοινώνησε επίσης με την ομάδα του, τη Red Bull, προσπαθώντας να εξηγήσει τη δική του πλευρά για το συμβάν. Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να εξετάσουν την υπόθεση μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των κανονισμών, ο Φερστάπεν ενδέχεται να δεχτεί ποινή θέσεων στην εκκίνηση του Σπριντ.

Διακοπές και προβλήματα στη διαδικασία

Η διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών του Σπριντ σημαδεύτηκε από δύο σημαντικές διακοπές που επηρέασαν τον ρυθμό της. Η πρώτη διακοπή προκλήθηκε από ένα ατύχημα του Σέρχιο Πέρες στη στροφή 4, κατά το πρώτο μισό του δωδεκάλεπτου σκέλους του SQ1. Αρχικά εμφανίστηκαν κίτρινες σημαίες.

Ο Μεξικανός οδηγός προσπάθησε να επιστρέψει στα πιτ με την τραυματισμένη Cadillac του, αφήνοντας όμως θραύσματα στο οδόστρωμα. Η κατάσταση αυτή οδήγησε τελικά στην εμφάνιση της κόκκινης σημαίας, προκειμένου να καθαριστεί η πίστα από τα θραύσματα. Η διακοπή βρήκε αρκετούς οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Red Bull και McLaren, χωρίς καταγεγραμμένο χρόνο, με αποτέλεσμα η επανεκκίνηση να δημιουργήσει ένα συμπιεσμένο χρονικά φινάλε για την εξασφάλιση έγκυρου χρόνου.

Τεχνικά ζητήματα και βελτίωση χρόνων

Η δεύτερη διακοπή στη διαδικασία οφειλόταν σε προβλήματα του συστήματος χρονομέτρησης. Αυτά τα τεχνικά ζητήματα δημιούργησαν σύγχυση γύρω από την κατάταξη των οδηγών και προκάλεσαν καθυστέρηση στην έναρξη του SQ2, επηρεάζοντας την ομαλή διεξαγωγή των δοκιμών.

Παρά τις διακοπές, στο τελευταίο σκέλος της διαδικασίας, οι χρόνοι βελτιώθηκαν αισθητά. Ο Λάντο Νόρις, για παράδειγμα, κατάφερε να κατεβάσει την επίδοσή του κατά περίπου ένα δευτερόλεπτο σε σχέση με το SQ2. Τελικά, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν εκείνος που σημείωσε τον καλύτερο γύρο, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στην κατάταξη της διαδικασίας, εν αναμονή της απόφασης των αγωνοδικών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta