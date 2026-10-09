Ισόβια κάθειρξη και από το Εφετείο στον 41χρονο Τούρκο για τη δολοφονία του 49χρονου Ιρακινού στα Λαγκαδίκια

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε έναν 41χρονο Τούρκο υπήκοο, για τη δολοφονία ενός 49χρονου Ιρακινού, η οποία έλαβε χώρα στις αρχές Ιανουαρίου του 2024, στην περιοχή των Λαγκαδικίων Θεσσαλονίκης. Το Δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, κρίνοντας τον κατηγορούμενο ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία.

Η απόφαση του Εφετείου δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον 41χρονο, επιβεβαιώνοντας έτσι την αρχική ετυμηγορία που είχε εκδοθεί. Η υπόθεση είχε απασχολήσει τις αρχές και την κοινή γνώμη, με τα στοιχεία της δικογραφίας να σκιαγραφούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το φονικό.

Η απόφαση του Εφετείου και οι κατηγορίες

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την απόφασή του στις 9 Οκτωβρίου 2026, επικύρωσε πλήρως την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση. Ο 41χρονος Τούρκος κρίθηκε ένοχος για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας.

Η δικαστική διαδικασία δεν οδήγησε στην αναγνώριση οποιουδήποτε ελαφρυντικού λόγου για τον κατηγορούμενο, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή της ανώτατης ποινής της ισόβιας κάθειρξης. Η ετυμηγορία αυτή επισφραγίζει την ποινική του ευθύνη για τον θάνατο του 49χρονου Ιρακινού.

Η μοιραία συνάντηση στα Λαγκαδίκια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι δύο άνδρες, ο 41χρονος Τούρκος και ο 49χρονος Ιρακινός, διατηρούσαν φιλικές σχέσεις πριν από το μοιραίο περιστατικό. Την ημέρα του φονικού, συναντήθηκαν σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή των Λαγκαδικίων Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, είχαν προμηθευτεί κρασί και είχαν ανάψει φωτιά προκειμένου να ζεσταθούν. Αρχικά, στην παρέα τους βρισκόταν και ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως διερμηνέας, διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών.

Το ξέσπασμα του καβγά και η επίθεση

Για λόγους που δεν διευκρινίστηκαν πλήρως κατά τη διάρκεια της δίκης, ξέσπασε ένας καβγάς ανάμεσα στον 41χρονο και τον 49χρονο. Κατά τη διάρκεια αυτής της έντασης, ο 41χρονος άνδρας επιτέθηκε στο θύμα χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι.

Ο δράστης κατάφερε τρία χτυπήματα στον θώρακα του 49χρονου, με ένα από αυτά να είναι στην καρδιά. Η ένταση των πληγμάτων ήταν τόσο μεγάλη, που, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, η λαβή του μαχαιριού αποκολλήθηκε από τη λάμα, η οποία παρέμεινε στο σώμα του παθόντα.

Η μεταφορά της σορού και ο εντοπισμός

Μετά την επίθεση, ο δράστης μετέφερε τη σορό του 49χρονου Ιρακινού σε ένα παρακείμενο γήπεδο. Εκεί, την άφησε σε ένα απόκρημνο σημείο, προσπαθώντας να την αποκρύψει.

Η σορός εντοπίστηκε το επόμενο πρωί από έναν διερχόμενο οδηγό, ο οποίος είχε σταματήσει τυχαία στο συγκεκριμένο σημείο. Ο εντοπισμός της σορού οδήγησε στην έναρξη των ερευνών από τις αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η απολογία του κατηγορούμενου

Στην απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ενήργησε σε άμυνα. Ο 41χρονος, ο οποίος δήλωσε δάσκαλος εικαστικών στην πατρίδα του, την οποία εγκατέλειψε για πολιτικούς λόγους αναζητώντας άσυλο στην Ελλάδα, ισχυρίστηκε πως το θύμα τού επιτέθηκε και τον έπιασε από τον λαιμό.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, άρπαξε το μαχαίρι που βρισκόταν κοντά στη φωτιά και κατάφερε τρία «τυφλά» χτυπήματα, ευρισκόμενος σε κατάσταση πανικού. «Προσπαθούσα να σώσω τη ζωή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για όσα συνέβησαν και οδήγησαν στον θάνατο του 49χρονου.

Με πληροφορίες από: Topontiki