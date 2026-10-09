Εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης: Αναστολή δρομολογίων λόγω τεχνικών προβλημάτων

Εκτός λειτουργίας τέθηκε σήμερα, Παρασκευή 09.10.2026, το μετρό της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να μην διεξάγεται κανένα δρομολόγιο σε όλο το μήκος της γραμμής. Η Εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης THEMA S.A. εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας για την προσωρινή αναστολή των δρομολογίων λόγω τεχνικών λόγων. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επαναλειτουργία του μέσου.

Προσωρινή αναστολή δρομολογίων σε όλη τη γραμμή

Η λειτουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής, αφήνοντας τη συμπρωτεύουσα χωρίς το νέο της μέσο μαζικής μεταφοράς. Συγκεκριμένα, δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο, καλύπτοντας την διαδρομή από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό έως την Καλαμαριά και αντίστροφα. Η πλήρης αναστολή αφορά όλους τους σταθμούς και τις ενδιάμεσες διαδρομές, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.

Η αναστολή της λειτουργίας οφείλεται σε τεχνικούς λόγους, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της αρμόδιας εταιρείας. Το πρόβλημα έχει επηρεάσει ολόκληρο το δίκτυο, καθιστώντας αδύνατη την επιβατική λειτουργία του μετρό αυτή την ώρα και δημιουργώντας ζητήματα στην καθημερινή ροή της πόλης.

Η επίσημη ενημέρωση της THEMA S.A.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης THEMA S.A., επισημαίνεται ρητά πως «για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια». Η εταιρεία διευκρινίζει ότι αυτή τη στιγμή «διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα».

Η THEMA S.A. έχει δεσμευτεί να επανέλθει με νεότερες ανακοινώσεις, προκειμένου να ενημερώσει το επιβατικό κοινό για την πορεία των εργασιών και την πιθανή επαναλειτουργία του μετρό. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πότε αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια, κρατώντας σε αναμονή τους πολίτες σχετικά με την αποκατάσταση της ομαλότητας.

Ενημέρωση πολιτών και συνωστισμός στα μέσα μεταφοράς

Το προσωπικό της Εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται στις εισόδους των σταθμών και ενημερώνει τους πολίτες για την αναστολή της επιβατικής λειτουργίας. Αυτή η άμεση ενημέρωση κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας των επιβατών, οι οποίοι προσέρχονται στους σταθμούς με την πρόθεση να χρησιμοποιήσουν το μετρό.

Ως άμεση συνέπεια της αναστολής των δρομολογίων του μετρό, έχει παρατηρηθεί σημαντικός συνωστισμός στις στάσεις και τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Οι πολίτες αναγκάζονται να στραφούν στα αστικά λεωφορεία για τις μετακινήσεις τους, δημιουργώντας αυξημένη ζήτηση και συμφόρηση στο οδικό δίκτυο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνει την κυκλοφορία και τον χρόνο αναμονής στις στάσεις.

Σε εξέλιξη οι τεχνικοί έλεγχοι για την αποκατάσταση της βλάβης

Οι τεχνικοί της εταιρείας εργάζονται εντατικά για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης που προκάλεσε την αναστολή της λειτουργίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύστημα του μετρό, η οποία απαιτεί την διεξαγωγή εκτεταμένων ελέγχων και την εφαρμογή εξειδικευμένων διαδικασιών αποκατάστασης.

Όλες οι ενέργειες αποκατάστασης πραγματοποιούνται με βάση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και λειτουργίας, εξασφαλίζοντας την τήρηση των υψηλότερων προδιαγραφών. Η επαναλειτουργία του μετρό θα γίνει μόνο αφού ολοκληρωθούν επιτυχώς όλοι οι τεχνικοί έλεγχοι και διασφαλιστεί η πλήρης ασφάλεια των δρομολογίων. Η εταιρεία αναμένεται να παρέχει περαιτέρω ενημέρωση μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία σχετικά με την επίλυση του προβλήματος, διατηρώντας ενήμερο το κοινό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit