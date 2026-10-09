Νέα στοιχεία προκύπτουν από τις τοξικολογικές εξετάσεις σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, στο αίμα του τραγουδιστή εντοπίστηκαν δύο αναισθητικές ουσίες, η προποφόλη και η μιδαζολάμη. Η παρουσία αυτών των ουσιών φέρεται να επιβεβαιώνεται τόσο από την κρατική όσο και από την ιδιωτική τοξικολογική ανάλυση, έναν μήνα μετά τον θάνατό του.

Τα ευρήματα των τοξικολογικών αναλύσεων

Οι τοξικολογικές εξετάσεις φέρνουν νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο αίμα του τραγουδιστή δεν εντοπίστηκε μόνο μία, αλλά δύο αναισθητικές ουσίες. Πρόκειται για την προποφόλη και τη μιδαζολάμη, οι οποίες βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των αναλύσεων.

Η παρουσία των δύο αυτών ουσιών φαίνεται να επιβεβαιώνεται από δύο διαφορετικές πηγές. Συγκεκριμένα, τα ευρήματα επιβεβαιώνονται τόσο από την κρατική όσο και από την ιδιωτική τοξικολογική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε. Ωστόσο, εκκρεμεί ακόμη ο ποσοτικός προσδιορισμός των δύο ουσιών, δηλαδή το σε ποια ποσότητα χορηγήθηκαν, καθώς και το χρονικό διάστημα της χορήγησής τους στον τραγουδιστή.

Ο θάνατος στο Κολωνάκι και η επιβεβαίωση των ουσιών

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σημειώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στην περιοχή του Κολωνακίου. Ένας μήνας ακριβώς μετά το συμβάν, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έρχονται να ρίξουν φως σε πτυχές των συνθηκών που οδήγησαν στην απώλεια του καλλιτέχνη.

Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, σε σχετικό ρεπορτάζ, ανέφερε ότι «φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από την κρατική αλλά και από την ιδιωτική ανάλυση, μένει μόνο ο ποσοτικός προσδιορισμός, ότι στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν τόσο η μιδαζολάμη όσο και η προποφόλη». Η διπλή αυτή επιβεβαίωση ενισχύει την αξιοπιστία των ευρημάτων.

Η σημασία του συνδυασμού των αναισθητικών ουσιών

Ο συνδυασμός της προποφόλης και της μιδαζολάμης εξετάζεται σε σχέση με τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το «Live News», ο συνδυασμός των δύο αυτών ουσιών θα μπορούσε να αποβεί μοιραίος ακόμα και για έναν υγιή άνθρωπο.

Η ακριβής σημασία των ευρημάτων, πάντως, θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τις ποσότητες που ανιχνεύθηκαν στο αίμα του τραγουδιστή. Επίσης, θα συνεκτιμηθούν και τα υπόλοιπα ιατροδικαστικά στοιχεία, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια του θανάτου.

Εκκρεμεί ο ποσοτικός προσδιορισμός και η οριστική αξιολόγηση

Παρά την επιβεβαίωση της παρουσίας των δύο αναισθητικών ουσιών, ένα κρίσιμο βήμα που εκκρεμεί είναι ο ποσοτικός προσδιορισμός τους. Αυτό σημαίνει ότι οι ειδικοί αναμένεται να καθορίσουν την ακριβή ποσότητα κάθε ουσίας που υπήρχε στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και το χρονικό πλαίσιο της χορήγησής τους.

Η οριστική αξιολόγηση των ευρημάτων θα προκύψει από το σύνολο των εξετάσεων και των σχετικών πορισμάτων. Αυτό περιλαμβάνει την πλήρη ανάλυση όλων των διαθέσιμων ιατροδικαστικών δεδομένων, ώστε να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.

Αναμονή για τα αποτελέσματα του ειδικού συμβούλου της οικογένειας

Παράλληλα με τις επίσημες έρευνες, αναμένονται και τα αποτελέσματα από τον ειδικό σύμβουλο που έχει διορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Η συμβολή του ειδικού συμβούλου κρίνεται σημαντική για την πληρέστερη κατανόηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο καλλιτέχνης.

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανάλυση του ειδικού συμβούλου θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα δεδομένα που βρίσκονται υπό εξέταση. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στην παροχή μιας πιο ολοκληρωμένης και σαφούς εικόνας για το τραγικό συμβάν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis