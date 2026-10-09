Σάκοτα: «Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στα παιχνίδια με Άρη και ΠΑΟΚ δεν είμαστε φαβορί»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, προπονητής της ΑΕΚ, μίλησε για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του, εστιάζοντας στον αγώνα κόντρα στον Άρη. Οι δηλώσεις του έγιναν ενόψει της αναχώρησης της ΑΕΚ για τη Θεσσαλονίκη, όπου θα αντιμετωπίσει τους «κίτρινους» στο Nick Galis Hall το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 17:30. Ο Σάκοτα αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα και στον βαθμό δυσκολίας, επισημαίνοντας μια σημαντική αλλαγή στο status της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του προπονητή ενόψει Άρη

Ο Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε πως η ΑΕΚ έχει μπροστά της έναν αγώνα με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ο ίδιος μίλησε για τις δυσκολίες που αναμένονται στην αναμέτρηση κόντρα στον Άρη, μια ομάδα που προπονείται από τον Βασίλη Σπανούλη. Η αναχώρηση της ΑΕΚ για τη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί ενόψει του αγώνα που θα διεξαχθεί το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 17:30.

Ο προπονητής της Ένωσης στάθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα του Σαββάτου, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του καλείται να ανταποκριθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Οι δηλώσεις του Σάκοτα δίνουν το στίγμα της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει η ΑΕΚ την επερχόμενη αναμέτρηση στο Nick Galis Hall.

Η ενδυνάμωση του ελληνικού πρωταθλήματος

Στις δηλώσεις του, ο Ντράγκαν Σάκοτα επανέλαβε την άποψη ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει δυναμώσει σημαντικά. Αυτή η ενδυνάμωση, όπως ανέφερε, δημιουργεί νέες συνθήκες και αυξάνει τον ανταγωνισμό σε όλες τις αναμετρήσεις. Η παρατήρηση αυτή αποτελεί ένα γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται και η επικείμενη αναμέτρηση της ΑΕΚ.

Ο προπονητής της ΑΕΚ χρησιμοποίησε τη φράση «Έχουμε ξαναπεί, ότι το ελληνικό Πρωτάθλημα έχει δυναμώσει» για να τονίσει τη σταθερότητα αυτής της εκτίμησης. Η ενίσχυση του πρωταθλήματος επηρεάζει τον βαθμό δυσκολίας κάθε αγώνα, καθιστώντας τις αναμετρήσεις πιο απαιτητικές για όλες τις ομάδες.

Η ΑΕΚ δεν είναι φαβορί σε ντέρμπι

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα αφορούσε το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν είναι πλέον φαβορί σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, ο προπονητής υπογράμμισε πως «για πρώτη φορά ίσως, μετά από πολλά χρόνια, στις αναμετρήσεις με Άρη και ΠΑΟΚ, δεν είμαστε το φαβορί». Αυτή η διαπίστωση σηματοδοτεί μια αλλαγή στην αγωνιστική πραγματικότητα της ομάδας, τουλάχιστον όσον αφορά την αρχική εκτίμηση πριν από τα παιχνίδια αυτά.

Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την αναγνώριση της δυναμικής των αντιπάλων, Άρη και ΠΑΟΚ, αλλά και την αυτοκριτική προσέγγιση της ΑΕΚ. Το να μην θεωρείται φαβορί σε τέτοιου είδους παιχνίδια, μετά από πολλά χρόνια, δείχνει την αυξημένη ανταγωνιστικότητα που επικρατεί στο πρωτάθλημα και την ανάγκη για συνεχή προσπάθεια.

Ο αυξημένος βαθμός δυσκολίας και η κατάσταση της ομάδας

Ο Ντράγκαν Σάκοτα εξήγησε ότι ο αγώνας με τον Άρη έχει ακόμη μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για την ΑΕΚ. Αυτό οφείλεται στο ότι η ομάδα αυτή την περίοδο «ακόμη προσπαθεί να «στρώσει» ως ομάδα για τους λόγους, που όλοι ξέρουν». Η αναφορά αυτή υποδηλώνει μια περίοδο προσαρμογής ή αναδιοργάνωσης για την Ένωση, η οποία προσθέτει επιπλέον πίεση στην επικείμενη αναμέτρηση.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, ο προπονητής τόνισε την υποχρέωση της ομάδας να δώσει τον καλύτερό της εαυτό. Είναι πολύ σημαντικό, όπως ανέφερε, να δουν πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες σε μία σκληρή έδρα και απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, όπως είναι ο Άρης. Η αντίδραση της ΑΕΚ σε αυτές τις συνθήκες θα αποτελέσει ένα κρίσιμο τεστ για την πορεία της.

Με πληροφορίες από: Athletiko