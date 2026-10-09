Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας από έκρηξη στη Motor Oil

Τραγική κατάληξη είχε εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή (9/10) στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, με έναν 43χρονο εργαζόμενο να χάνει τη ζωή του. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ανδρών. Ο δεύτερος τραυματίας, ηλικίας 53 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί της Παρασκευής (9/10), ενόσω εξωτερικό συνεργείο πραγματοποιούσε εργασίες προληπτικής συντήρησης σε μονάδα αντιδραστήρα του διυλιστηρίου της Motor Oil. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, υπήρξε εκτόνωση και έκρηξη σε καπάκι της μονάδας, γεγονός που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό των δύο εργαζομένων.

Δεν ακολούθησε ανάφλεξη ούτε εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Αμέσως μετά το συμβάν, ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό απομακρύνθηκε από τις εγκαταστάσεις.

Οι τραυματίες και η νοσηλεία τους

Οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι εργαζόμενοι, ηλικίας 43 και 53 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Από εκεί, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και διασωληνώθηκαν λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής τους. Ο 43χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγο πριν τις 17:00, παρά τις προσπάθειες των ιατρών.

Ο 53χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θριασίου Νοσοκομείου. Έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, και η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Επιπλέον, ένας τρίτος εργαζόμενος προσήλθε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, παρουσιάζοντας ήπια συμπτώματα από το αναπνευστικό.

Έρευνες και προσαγωγές

Μετά το περιστατικό, οι εργασίες στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους σταμάτησαν. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να καταγράψει το συμβάν και να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή του εργολάβου του έργου στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν σοβαρά ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, το οποίο εκτελούσε εργασίες συντήρησης στο διυλιστήριο.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Η Διοίκηση της Motor Oil εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζομένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη».

Επιπλέον, η εταιρεία εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τη δέσμευσή της να σταθεί δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Τέλος, τονίστηκε ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους.

Λεπτομέρειες για τους εργαζόμενους

Οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν σοβαρά ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου. Αυτό το συνεργείο είχε αναλάβει εργασίες στο πλαίσιο της προγραμματισμένης γενικής συντήρησης του διυλιστηρίου, οι οποίες αφορούσαν την εκτεταμένη προληπτική συντήρηση σε μονάδα αντιδραστήρα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Enikos, Newsit