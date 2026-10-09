Εντοπίστηκε νεκρός στον Όλυμπο ο 46χρονος Ισραηλινός που αγνοούνταν

Τίτλοι τέλους γράφτηκαν στην αγωνιώδη αναζήτηση του 46χρονου Άμι Γιόγκεβ από το Ισραήλ, ο οποίος αγνοούνταν στον Όλυμπο από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή του βουνού, φέρνοντας ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του και των αρχών που συμμετείχαν στις εκτεταμένες έρευνες. Οι συνθήκες του θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της σορός του.

Ο εντοπισμός της σορού στον Μαυρόλακκο

Ο 46χρονος Άμι Γιόγκεβ εντοπίστηκε νεκρός στη θέση Μαυρόλακκος, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων, στην οροσειρά του Ολύμπου. Τη σορό του άτυχου άνδρα εντόπισε μια ομάδα Ισραηλινών, η οποία είχε μεταβεί στην περιοχή και πραγματοποιούσε έρευνα για τον αγνοούμενο συμπατριώτη τους. Η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ενός πεζοπόρου τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου, λόγω του δύσβατου της περιοχής.

Η εξαφάνιση και η κινητοποίηση των αρχών

Ο Άμι Γιόγκεβ είχε επικοινωνήσει για τελευταία φορά με τους δικούς του την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, τους είχε ενημερώσει ότι βρισκόταν «στο βουνό των θεών», αναφερόμενος στον Όλυμπο. Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, χάθηκαν τα ίχνη του, με την οικογένειά του να προσπαθεί επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Μετά την αδυναμία επικοινωνίας και την ανησυχία που προκλήθηκε, η οικογένεια του 46χρονου απευθύνθηκε στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, ζητώντας βοήθεια. Η πρεσβεία ενημέρωσε άμεσα τις ελληνικές αρχές, και οι διαδικασίες αναζήτησης ξεκίνησαν μέσω του Αστυνομικού Τμήματος Δίου-Ολύμπου, κινητοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εκτεταμένες έρευνες σε δύσβατες περιοχές

Το όχημα που είχε νοικιάσει ο 46χρονος για τις μετακινήσεις του στην περιοχή βρέθηκε σταθμευμένο στο Λιτόχωρο, γεγονός που αποτέλεσε ένα πρώτο σημαντικό στοιχείο για την έναρξη των ερευνών. Ακολούθησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στις δύσβατες και απόκρημνες περιοχές του βουνού, στις οποίες συμμετείχαν πυροσβέστες και χρησιμοποιήθηκαν drones, όποτε οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες επέτρεπαν την πτήση τους.

Στην προσπάθεια εντοπισμού του αγνοούμενου συμμετείχε ενεργά και η ορειβατική κοινότητα, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με τον Άμι Γιόγκεβ κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ελπίδα να υπάρξει κάποια μαρτυρία ή πληροφορία από ορειβάτες που θα βοηθούσε στον εντοπισμό του.

Τελευταία εμφάνιση και αδιευκρίνιστες συνθήκες

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια των ερευνών, ο 46χρονος είχε θεαθεί για τελευταία φορά στην περιοχή ανάμεσα στα καταφύγια «Σπήλιος Αγαπητός» και «Κάκαλος», σημεία γνωστά στους ορειβάτες του Ολύμπου. Την ώρα της εξαφάνισής του, φορούσε κλειστά σανδάλια, χακί παντελόνι και φλις ζακέτα με κουκούλα, πάνω από κοντομάνικη μπλούζα, στοιχεία που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα για την αναγνώρισή του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Άμι Γιόγκεβ δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί από τις αρμόδιες αρχές. Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού συνεχίζονται, ενώ η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του αποτελεί την άμεση προτεραιότητα των σωστικών συνεργείων στον Όλυμπο.

Με πληροφορίες από: Topontiki