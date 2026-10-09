Έκρηξη στη Motor Oil: Νεκρός 43χρονος εργάτης, μάχη για τη ζωή δίνει 50χρονος

Ένας 43χρονος εργάτης υπέκυψε στα τραύματά του μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Ο δεύτερος τραυματίας, ένας 50χρονος εργάτης, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση.

Το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις

Η έκρηξη, η οποία είχε ως συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό των δύο εργατών, συνέβη ενόσω αυτοί εκτελούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται, καθώς η έκρηξη προκάλεσε άμεσα τραύματα στους δύο άνδρες.

Η κατάσταση των τραυματιών

Ο 43χρονος εργάτης, παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφερε να επιβιώσει και υπέκυψε στα τραύματά του. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε μετά τον τραυματισμό του από την έκρηξη.

Ο 50χρονος συνάδελφός του νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη, καθώς οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr