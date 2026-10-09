Η ζωή με ένα ρευματικό νόσημα δεν πρέπει να βάζει τα όνειρα σε αναμονή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας, η οποία εορτάζεται στις 12 Οκτωβρίου, η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) αναδεικνύει δύο συμπληρωματικά μηνύματα. Πρόκειται για το «Πραγματοποίησε τα όνειρά σου» της EULAR και το «Ο καλύτερος έλεγχος της νόσου δεν είναι μόνο αριθμοί» της Global Remission Coalition (GRC). Κοινό ζητούμενο των μηνυμάτων αυτών είναι η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία και η υποστήριξη που χρειάζεται κάθε άνθρωπος για να διεκδικεί τη ζωή που επιθυμεί.

Η παγκόσμια διάσταση των ρευματικών νοσημάτων

Σύμφωνα με στοιχεία της EULAR, περισσότεροι από 120 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν με κάποιο από τα περισσότερα από 200 ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα. Οι παθήσεις αυτές αφορούν όλες τις ηλικίες και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την κινητικότητα, την ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στη φροντίδα παραμένουν βασικές προϋποθέσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες συχνά δεν είναι ορατές στους άλλους, επηρεάζοντας όμως την καθημερινότητά τους.

Το μήνυμα «Πραγματοποίησε τα όνειρά σου» της EULAR

Το μήνυμα «Achieve Your Dreams» («Πραγματοποίησε τα όνειρά σου») συνεχίζεται από την EULAR για το έτος 2026. Αυτό το μήνυμα αναδεικνύει τις προσδοκίες των ανθρώπων που ζουν με ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα, καθώς και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να γίνουν αυτές οι προσδοκίες πραγματικότητα.

Οι προσδοκίες αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να εργάζονται, να σπουδάζουν, να ταξιδεύουν, να φροντίζουν την οικογένειά τους και να κάνουν σχέδια για το μέλλον. Ο πόνος, η κόπωση και η αβεβαιότητα αποτελούν συχνά παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινότητα, την εργασία και τις σχέσεις τους. Για να μπορέσουν να κυνηγήσουν τους στόχους τους, οι ασθενείς χρειάζονται έγκαιρη φροντίδα, κατανόηση και ισότιμες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνία.

Ο καλύτερος έλεγχος της νόσου δεν είναι μόνο αριθμοί

Παράλληλα με το μήνυμα της EULAR, η καμπάνια της Global Remission Coalition (GRC) με τίτλο «Remission is More Than a Number» («Ο καλύτερος έλεγχος της νόσου δεν είναι μόνο αριθμοί») θέτει στο επίκεντρο την επιδίωξη καλύτερου ελέγχου της νόσου στα φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα. Η καμπάνια αυτή υπογραμμίζει τη σημασία του ελέγχου της νόσου για την ποιότητα ζωής των πασχόντων.

Ενώ οι εξετάσεις και οι δείκτες ενεργότητας της νόσου είναι απαραίτητοι για την ιατρική αξιολόγηση, είναι εξίσου σημαντικό να συνεκτιμώνται και όσα βιώνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτό περιλαμβάνει το επίπεδο του πόνου και της κόπωσης που αισθάνεται, τον βαθμό ανεξαρτησίας του, καθώς και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις καθημερινές δραστηριότητες που έχουν αξία για εκείνον.

Η σημασία της συνεργασίας με τον ρευματολόγο

Ο καλύτερος έλεγχος της νόσου δεν σημαίνει ίαση, ούτε εγγυάται την απουσία κάθε συμπτώματος. Για τον λόγο αυτό, ακόμη και όταν οι κλινικοί δείκτες παρουσιάζουν βελτίωση, οι δυσκολίες που αναφέρει ο ασθενής πρέπει να ακούγονται και να αξιολογούνται προσεκτικά. Η ουσιαστική συνεργασία με τον ρευματολόγο είναι καθοριστική.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, διαμορφώνονται θεραπευτικοί στόχοι που λαμβάνουν υπόψη τόσο τον έλεγχο της νόσου όσο και τις προσωπικές ανάγκες του κάθε ασθενούς. Η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στη φροντίδα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των ρευματικών νοσημάτων.

Όπως αναφέρεται, «Ένα ρευματικό νόσημα μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα ενός ανθρώπου, δεν πρέπει όμως να καθορίζει τα όνειρα και».

Με πληροφορίες από: Topontiki