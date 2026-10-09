Η ασυνήθιστη ζωή του Γιούστα Κόνγουεϊ: Από τα 17 χρόνια σε σκηνή στην επιστροφή στη φύση

Ο Γιούστας Κόνγουεϊ, σε ηλικία μόλις 17 ετών, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει το πατρικό του σπίτι και να αναζητήσει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής. Η επιλογή του τον οδήγησε στα δάση της Βόρειας Καρολίνας, όπου επιδίωξε να ζήσει ανεξάρτητα από τις ανέσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Η πορεία του τον έκανε γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ιστορία του να παρουσιάζεται σε βιβλία, ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικές εκπομπές.

Η αρχή μιας νέας πορείας

Στα 17 του χρόνια, ο Ευστάθιος Κόνγουεϊ πήρε μια απόφαση που καθόρισε την πορεία της ζωής του. Εγκατέλειψε το πατρικό του σπίτι και ξεκίνησε να ζει στα δάση της Βόρειας Καρολίνας. Ο στόχος του ήταν να βρει έναν τρόπο ζωής που δεν θα εξαρτιόταν από τις συνήθεις πρακτικές της σύγχρονης κοινωνίας.

Ο Κόνγουεϊ δεν επιθυμούσε να περνά τις ημέρες του μέσα σε τοίχους, γραφεία και μπροστά από οθόνες. Αντιθέτως, προτιμούσε να εργάζεται με τα χέρια του, να ζει σε άμεση επαφή με τη φύση και να αποκτά μόνος του όλα όσα χρειαζόταν για την καθημερινότητά του. Για 17 ολόκληρα χρόνια, έζησε σε σκηνή, πριν προχωρήσει στην κατασκευή ενός παραδοσιακού σπιτιού με τα ίδια του τα χέρια.

Η φιλοσοφία της επιστροφής στην ουσία

Η βασική ιδέα που διέπει τη φιλοσοφία του Γιούστα Κόνγουεϊ είναι απλή, αλλά έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο που ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα. Ο ίδιος εξηγεί ότι η σύγχρονη καθημερινότητα κρατά τους ανθρώπους διαρκώς μέσα σε κλειστούς χώρους. Αυτό περιλαμβάνει το σπίτι, το αυτοκίνητο, το γραφείο, καθώς και τον χρόνο που περνούν μπροστά από ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η κατάσταση οδηγεί, σύμφωνα με τον Κόνγουεϊ, στο να περνούν οι άνθρωποι μεγάλο μέρος της ζωής τους αποκομμένοι από το φυσικό περιβάλλον. Τη σκέψη του αυτή συνοψίζει η φράση: «Οι άνθρωποι περνούν όλη τους τη ζωή μέσα σε κουτιά». Η ζωή και οι επιλογές του Κόνγουεϊ έχουν παρουσιαστεί και στο βιβλίο «Ο Τελευταίος Αμερικανός Άνθρωπος» της Ελίζαμπεθ Γκίλμπερτ.

Η καθημερινότητα σε αρμονία με τη φύση

Ο Κόνγουεϊ αντιπαραβάλλει τον κόσμο των κλειστών χώρων με τον κόσμο της φύσης. Στο φυσικό περιβάλλον, όπως υποστηρίζει, τα πάντα συνδέονται και λειτουργούν μέσα από κύκλους. Για εκείνον, η καλλιέργεια της γης, η προετοιμασία του φαγητού πάνω από τη φωτιά, η κατασκευή εργαλείων και η καθημερινή χειρωνακτική εργασία δεν αποτελούν απλώς πρακτικές ανάγκες.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι τρόποι με τους οποίους διατηρεί άμεση επαφή με το περιβάλλον. Μέσω αυτών, ο Κόνγουεϊ επιδιώκει να κατανοεί καλύτερα πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω του. Η ζωή του είναι μια συνεχής προσπάθεια να επιστρέψει σε όσα θεωρεί ουσιαστικά, μακριά από την εξάρτηση της σύγχρονης ζωής.

Το Turtle Island Preserve: Ένας χώρος μάθησης

Το 1987, ο Γιούστας Κόνγουεϊ ίδρυσε το Turtle Island Preserve. Πρόκειται για μια έκταση περίπου 405 εκταρίων, η οποία βρίσκεται κοντά στο Μπουν της Βόρειας Καρολίνας. Ο σκοπός της δημιουργίας του ήταν να προσφέρει έναν χώρο όπου οι επισκέπτες θα είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά παραδοσιακές τεχνικές και έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

Στο Turtle Island Preserve, η καθημερινότητα βασίζεται στη χρήση χειροποίητων εργαλείων, στην καλλιέργεια κήπων, στην παρουσία ζώων, στη χρήση φωτιάς και σε κατασκευές που γίνονται με παραδοσιακές μεθόδους. Ο χώρος λειτουργεί εκτός του συμβατικού δικτύου ηλεκτροδότησης, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει τεχνητός φωτισμός ούτε οι τηλεπικοινωνιακές ευκολίες που θεωρούνται δεδομένες στις πόλεις.

Επιπλέον, η διαχείριση του νερού στο Preserve δεν γίνεται μέσω ενός συνηθισμένου δημοτικού δικτύου. Αντιθέτως, συνδέεται άμεσα με τις φυσικές πηγές της περιοχής. Μέσα από αυτή τη λειτουργία, το Turtle Island Preserve επιδιώκει να αναβιώσει και να διδάξει πρακτικές που προάγουν την αυτονομία και την αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta