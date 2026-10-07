Αίτημα του προφυλακισμένου γιατρού για συμπληρωματική έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο στην υπόθεση Μαζωνάκη

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο προφυλακισμένος γιατρός, ηλικίας 58 ετών, κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας στο κινητό του τηλέφωνο. Ο κατηγορούμενος επιδιώκει να αποδείξει την αθωότητά του και να διαχωρίσει τη θέση του από τη συγκατηγορούμενη σύζυγό του, δηλώνοντας άγνοια για κρίσιμα περιστατικά της υπόθεσης. Το αίτημα υποβλήθηκε στον 32ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, με την ελπίδα να φωτιστούν περαιτέρω πτυχές των γεγονότων.

Ο γιατρός ζητά έρευνα στο κινητό του

Ο 58χρονος γιατρός, μέσω των συνηγόρων του, ζητά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) να εξετάσει το κινητό του τηλέφωνο. Επιμένει πως δεν είχε καμία επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι δεν γνώριζε οτιδήποτε σχετικά με την πιθανή χορήγηση μέθης στον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το αίτημα αυτό, όπως υποστηρίζει, θα συμβάλει στην «πληρέστερη διερεύνηση της υπό κρίση υπόθεσης και διακρίβωση της απόλυτης αθωότητάς μου».

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος ζητά από τη Δ.Ε.Ε. να γνωστοποιήσει εάν, κατά τις κρίσιμες για την υπόθεση ημέρες και ώρες, έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας, αρχείου ή άλλου δεδομένου από τη συσκευή του. Επιπλέον, ζητά να διαπιστωθεί εάν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή εν γένει στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό του τηλέφωνο υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης». Στο αίτημα τονίζεται ότι «η απάντηση της Δ.Ε.Ε. επί των ανωτέρω ζητημάτων είναι ουσιώδης για την πλήρη και αντικειμενική διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης».

Οι πληροφορίες για τη σύζυγο και οι διαγραφές

Το αίτημα του 58χρονου γιατρού έρχεται στο φως μετά από πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σχετικά με τις άρσεις απορρήτου της συγκατηγορούμενης γιατρού, συζύγου του. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η 56χρονη φέρεται να διέγραψε μηνύματα και αναζητήσεις που αφορούσαν τρόπους επαναφοράς από τη μέθη, καθώς και πληροφορίες για τις ουσίες μιδαζολάμη και προποφόλη. Ο προφυλακισμένος γιατρός επιμένει πως δεν γνώριζε ούτε για την πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε η κόρη τους στα τέλη Αυγούστου.

Ο κατηγορούμενος δηλώνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι την επίμαχη περίοδο που φέρεται να έγινε η πλασμαφαίρεση της κόρης του, ήταν εκτός Αθηνών. Πηγές από το περιβάλλον του γιατρού αναφέρουν επίσης ότι το καλοκαίρι υπήρχε η σκέψη να μην συνεχίσουν οι δύο γιατροί να συστεγάζονται στο ιατρείο της Καρνεάδου και να γίνει μετεγκατάσταση της 56χρονης στον χώρο που διατηρούν στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Πλέον, από την πλευρά των δύο προφυλακισμένων ιατρών, έχει καταγγελθεί το συμβόλαιο μίσθωσης του ιατρείου της Καρνεάδου, για να μην συνεχίσουν να πληρώνουν ενοίκια.

Η κόρη των γιατρών αναμένεται να καταθέσει

Στο μεταξύ, άκρως αποκαλυπτικά αναμένονται τα όσα θα περιγράψει η 19χρονη κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών, η οποία αναμένεται να περάσει το πρωί της Παρασκευής (9.10.26) το κατώφλι του 33ου ανακριτή. Η 19χρονη ήταν παρούσα στο σκηνικό που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου στην παραϊατρική γιάφκα της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεψύχισε στο «ηλεκτρικό κρεβάτι» με την πεταλούδα καρφωμένη στις φλέβες του, και ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη αναμένεται να στραφεί εναντίον της μητέρας της, καθώς θα καταθέσει ότι η 56χρονη, δέκα ημέρες πριν τον θάνατο του τραγουδιστή, την ξάπλωσε στην ίδια ιατρική κλίνη και την υπέβαλε στην ίδια θεραπεία για να της καθαρίσει το αίμα. Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την ινσουλίνη και η μητέρα επέμενε πως θα έπρεπε να υποβληθεί στην παράνομη αυτή πράξη για να βελτιώσει την κατάσταση.

Πειραματόζωο η ίδια της η κόρη

Το συγκλονιστικό είναι πως η 19χρονη θα αποκαλύψει ότι η μητέρα της τη νάρκωσε, χρησιμοποιώντας, όπως της είπε, ηρεμιστικό που την έκανε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της παράνομης ιατρικής πράξης. Μάλιστα, υπάρχει και σχετικό υλικό, το οποίο θα προσκομίσει στις αρχές η κόρη, που αποτυπώνει την ιατρική πράξη ενώ το παιδί είναι αναίσθητο, ενώ διακρίνεται και το μόνιτορ. Το σκηνικό αυτό σημειώθηκε, περίπου δέκα ημέρες πριν τη μοιραία πράξη που οδήγησε στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη, συγκεκριμένα στις 26 Αυγούστου, όταν η 19χρονη πείστηκε από τη μητέρα της, την ανειδίκευτη γιατρό, να υποβληθεί σε διαδικασία καθαρισμού του αίματος.

Οι «θεραπείες» έγιναν με διαφορά τεσσάρων ημερών, με τη δεύτερη να λαμβάνει χώρα την Κυριακή στις 30 Αυγούστου. Τότε, το ιατρείο της Καρνεάδου ήταν κλειστό και χωρίς την παρουσία του πατέρα της. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η μητέρα όχι μόνο νάρκωσε το κορίτσι, καθώς κοιμόταν κατά τη διάρκεια της παράνομης και επικίνδυνης αυτής πράξης, αλλά τραβούσε και βίντεο που δείχνουν τόσο τη διαδικασία με το παιδί αναίσθητο και καλωδιωμένο, όσο και το μόνιτορ.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit