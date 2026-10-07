Γνωστός καλλιτέχνης μηνύει γιατρό για αναφορά ονόματος στην απολογία της

Με μήνυση και αγωγή απαντά γνωστό πρόσωπο από τον χώρο της τέχνης εναντίον της 56χρονης γιατρού, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη. Ο καλλιτέχνης είδε το όνομά του και ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα να αναφέρονται στην απολογία της στον ανακριτή. Η γιατρός υποστήριξε ότι και εκείνος, όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, είχαν υποβληθεί στην πράξη της πλασμαφαίρεσης, η οποία απεδείχθη παράνομη ως κάθαρση του αίματος.

Η νομική κίνηση του καλλιτέχνη

Η απόφαση του γνωστού καλλιτέχνη να στραφεί νομικά κατά της 56χρονης γιατρού έρχεται ως αντίδραση στην έκθεση του ονόματός του και των προσωπικών του δεδομένων. Η γιατρός, η οποία είναι προφυλακισμένη για την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, φέρεται να έδωσε το όνομα του καλλιτέχνη στην απολογία της, προκαλώντας την οργή του.

Ο καλλιτέχνης αποφάσισε να κινηθεί με μήνυση και αγωγή εναντίον της γιατρού για τη ζημία και τον διασυρμό που υπέστη από την έκθεση των στοιχείων του. Η δικηγόρος του, κυρία Έλλη Ρούσσου, επεσήμανε πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί η μήνυση και η αγωγή σε βάρος της 56χρονης για την έκθεση του εντολέα της.

Οι ισχυρισμοί της γιατρού στην απολογία

Στην απολογία της στον ανακριτή, η ανειδίκευτη γιατρός έδωσε ψυχρά το όνομα του πασίγνωστου προσώπου από τον χώρο του θεάματος. Υποστήριξε ότι και εκείνος, όπως και ο Γιώργος Μαζωνάκης, είχαν υποβληθεί στην πράξη της κάθαρσης του αίματος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κατάστασή του ομοίαζε με αυτή του τραγουδιστή, όπως τουλάχιστον την αξιολόγησε με πρόχειρο τρόπο η ίδια. Η πράξη αυτή απεδείχθη παράνομη.

Η γιατρός, η οποία είχε στήσει μια «φάμπρικα καθαρισμού του αίματος» στην «παραϊατρική γιάφκα» της οδού Καρνεάδου, λειτουργούσε τέσσερα παράνομα εξεταστήρια. Μέσα σε αυτά, υποσχόταν μακροζωία και αποτοξινώσεις για να αφαιμάζει κυριολεκτικά και μεταφορικά τα ανυποψίαστα θύματά της, αρκετά από αυτά προερχόμενα από τον λαμπερό χώρο της showbiz.

Η αλήθεια της επίσκεψης του καλλιτέχνη

Το newsit.gr επικοινώνησε με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος από την αυθαίρετη αναφορά του ονόματός του. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε επισκεφθεί το ιατρείο στο Κολωνάκι, ωστόσο διευκρίνισε ότι ο λόγος της επίσκεψής του δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν για τον οποίο είχε μεταβεί ο τραγουδιστής, όπως άφηνε να εννοηθεί η γιατρός.

Ο καλλιτέχνης επισκέφθηκε το ιατρείο για να υποβληθεί σε θεραπεία αναζωογόνησης. Ο οργανισμός του είχε ταλαιπωρηθεί από το βάρος και το στρες των εργασιακών του καθηκόντων. Αυτό που τον εξόργισε και τον σόκαρε ήταν το γεγονός πως είδε το όνομά του να αναφέρεται μέσα στη δικογραφία της πολύκροτης υπόθεσης για λάθος λόγους, καθώς η δική του περίπτωση δεν συγχέεται με αυτή του τραγουδιστή. Επίσης, τον ενόχλησε η δημοσιοποίηση των ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων ως ασθενούς.

Η διαδικασία της θεραπείας

Ο καλλιτέχνης ανέφερε ότι ήρθε σε επαφή με τη γιατρό πέρυσι μέσω ενός φίλου του, με σκοπό να υποβληθεί σε θεραπεία αναζωογόνησης. Είχε ενδοιασμούς και της είχε εκφράσει ότι δεν ήθελε να προχωρήσει στην πράξη. Ωστόσο, η 56χρονη κατάφερε τελικά να τον πείσει να ξαπλώσει στο κρεβάτι του εξεταστηρίου.

Προχώρησε δύο φορές στην ιατρική πράξη, η οποία διήρκεσε τρεις ώρες κάθε φορά. Ο καλλιτέχνης δήλωσε πως όλα πήγαν καλά κατά τη διάρκεια των συνεδριών.

Με πληροφορίες από: Newsit