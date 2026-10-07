Η Επιτροπή Παιγνίων ερευνά 18 influencers για φερόμενη προώθηση παράνομου τζόγου

Γνωστοί τράπερς, μοντέλα και πρώην παίκτες ριάλιτι με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Πρόκειται για μια λίστα 18 influencers, σε βάρος των οποίων έχουν κατατεθεί μηνύσεις για φερόμενη προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Οι υποθέσεις βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο διερεύνησης, με τις Αρχές να εξετάζουν τις καταγγελίες.

Η «μαύρη λίστα» των influencers

Στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων περιλαμβάνονται συνολικά 18 πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα έχουν διαφορετικές διαδρομές στον χώρο της δημοσιότητας, αλλά κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η μεγάλη απήχηση που διαθέτουν στα κοινωνικά δίκτυα. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται τράπερς, μοντέλα, πρώην παίκτες ριάλιτι και δημιουργοί περιεχομένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του δικαστικού και αστυνομικού ρεπορτάζ, στα πρόσωπα αυτά έχουν κατατεθεί μηνύσεις. Οι καταγγελίες αφορούν τη φερόμενη προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου, ένα ζήτημα που απασχολεί τις αρμόδιες αρχές.

Το προφίλ των εμπλεκομένων

Η λίστα των influencers περιλαμβάνει μια ποικιλία δημοσίων προσώπων. Σε αυτήν βρίσκονται καλλιτέχνες με δημοφιλείς μουσικές κυκλοφορίες, οι οποίοι έχουν συνδέσει την πορεία τους με σημαντικές δισκογραφικές εταιρείες. Επίσης, περιλαμβάνονται δημιουργοί χιουμοριστικών βίντεο, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στο Instagram και το TikTok.

Εκτός από τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς περιεχομένου, στη λίστα συγκαταλέγονται και συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς μόδας, παιχνίδια επιβίωσης και ριάλιτι γνωριμιών. Η παρουσία τους επεκτείνεται και σε influencers που δημιουργούν περιεχόμενο γύρω από τη μόδα, τη διατροφή και τη γυμναστική, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

Η απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα

Το μέγεθος του κοινού που ακολουθεί τους συγκεκριμένους influencers είναι ιδιαίτερα ενδεικτικό της απήλασής τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη λίστα, 10 από τους 18 λογαριασμούς ξεπερνούν τους 100.000 ακολούθους. Αυτό υπογραμμίζει την ευρεία επιρροή που ασκούν στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός ακολούθων ανήκει σε έναν τράπερ, ο οποίος αριθμεί περισσότερους από 620.000 ακολούθους στο Instagram. Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει τη δυναμική της παρουσίας των εμπλεκόμενων προσώπων στο διαδίκτυο και την ικανότητά τους να προσεγγίζουν ένα τεράστιο κοινό.

Τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις

Ένας από τους εμπλεκόμενους είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο της ελληνικής τραπ σκηνής, με πορεία συνδεδεμένη με σημαντικές δισκογραφικές εταιρείες του είδους. Με διαδοχικές κυκλοφορίες και συνεργασίες, έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση στο νεανικό κοινό. Στη συγκεκριμένη λίστα, διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό ακολούθων στο Instagram, ξεπερνώντας το μισό εκατομμύριο.

Μια άλλη περίπτωση αφορά ένα πρόσωπο που έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Next Top Model. Με καταγωγή από ένα μεγάλο νησί της Ελλάδας και παρουσία στον χώρο του μόντελινγκ, έχει απασχολήσει πολλές φορές τις ψυχαγωγικές εκπομπές. Η τηλεοπτική του αναγνωρισιμότητα συνοδεύεται από ισχυρή παρουσία στο Instagram, όπου συγκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους.

Τέλος, ένας ακόμη γνωστός εκπρόσωπος της ελληνικής ραπ και τραπ σκηνής περιλαμβάνεται στη λίστα. Διαθέτει πολυετή δισκογραφική παρουσία και συνεργασίες με δημοφιλείς καλλιτέχνες του είδους. Τραγούδια του έχουν εμφανιστεί ακόμη και σε διεθνείς λίστες του Spotify, ενώ οι μουσικές κυκλοφορίες του και η παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα τον έχουν καταστήσει ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο.

Το στάδιο της διερεύνησης και η δήλωση Πιερρακάκη

Οι υποθέσεις που αφορούν τους 18 influencers βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο διερεύνησης. Η κατάθεση μηνύσεων δεν συνιστά απόδειξη ενοχής, καθώς όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα καλύπτονται από το τεκμήριο αθωότητας. Οι Αρχές εξετάζουν τις καταγγελίες με σκοπό να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις και τυχόν ευθύνες.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, ο κ. Πιερρακάκης έχει δηλώσει πως «η ανωνυμία δεν προσφέρει ασυλία». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι υποθέσεις που αφορούν τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο και την ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis