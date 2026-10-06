Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε συγγνώμη και αποκάλυψε παρασκήνιο με τον Ζόρζε Ζεσούς

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έσπασε τη σιωπή του, δίνοντας τη δική του εκδοχή για την ένταση που δημιουργήθηκε με τον Ζόρζε Ζεσούς και οδήγησε στην αιφνιδιαστική αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας. Με μία μακροσκελή ανακοίνωση, ο 41χρονος αρχηγός των Ιβήρων ζήτησε συγγνώμη από τους συμπατριώτες του και τους συμπαίκτες του, ενώ προχώρησε σε αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον προπονητή και το μέλλον του στην εθνική ομάδα.

Η σιωπή έσπασε και η συγγνώμη στους Πορτογάλους

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας συγγνώμη από τους συμπατριώτες του. Στην ανακοίνωση αυτή, ο Πορτογάλος αστέρας έδωσε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στην ένταση με τον Ζόρζε Ζεσούς και την επακόλουθη αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας.

Ο Ρονάλντο παραδέχθηκε ότι η δική του αντίδραση μετά το τέλος του αγώνα, όταν δεν πήγε να χαιρετήσει τους φιλάθλους, ήταν λανθασμένη. Ζήτησε δημόσια συγγνώμη τόσο από τους Πορτογάλους που βρίσκονταν στις εξέδρες όσο και από όσους είχαν ταξιδέψει προκειμένου να τον δουν από κοντά.

Η αποκάλυψη για το μέλλον του στην εθνική ομάδα

Ο 41χρονος αρχηγός των Ιβήρων αναφέρθηκε αναλυτικά στα γεγονότα των τελευταίων ημερών, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είχε φτάσει πολύ κοντά στο να βάλει τέλος στην τεράστια διαδρομή του με το εθνόσημο. Όπως αποκάλυψε, είχε ήδη ετοιμάσει αποχαιρετιστήρια επιστολή προς τους Πορτογάλους.

Ωστόσο, η ομοσπονδία επέμεινε στην παραμονή του. Μάλιστα, ο πρόεδρος της FPF ζήτησε τότε την άποψή του για την πιθανή πρόσληψη του Ζόρζε Ζεσούς, με τον Ρονάλντο να απαντά θετικά.

Η ένταση με τον Ζόρζε Ζεσούς και η αθέτηση υπόσχεσης

Ο Ρονάλντο περιέγραψε τη στιγμή της έντασης με τον προπονητή, αναφέροντας συγκεκριμένα: «Μου είπε να είμαι έτοιμος γιατί θα έπαιζα 30 λεπτά. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουν όλοι. Έκανα προθέρμανση από το ημίχρονο, έβλεπα τα λεπτά να περνούν και δεν με κάλεσε. Ο προπονητής δεν κράτησε τον λόγο του».

Δύο ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση μεταξύ του Ρονάλντο, του Ζεσούς και του Σιμάο Κουτίνιο, με στόχο να κλείσει οριστικά το θέμα. Σύμφωνα με τον Πορτογάλο αστέρα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι ο Ζεσούς θα ξεκαθάριζε δημόσια στη συνέντευξη Τύπου τι είχε συμβεί.

Η αποχώρηση από την αποστολή και η σημασία της αλήθειας

Ο CR7 εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη, δηλαδή η μη δημόσια διευκρίνιση από τον Ζεσούς, αποτέλεσε την αιτία για την απόφασή του να εγκαταλείψει το προπονητικό καμπ της εθνικής Πορτογαλίας πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία. Ο Ρονάλντο δήλωσε: «Για μένα η αλήθεια εξακολουθεί να είναι το σημαντικότερο πράγμα στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Όσο κι αν πονάει, θέλω να μου λένε την αλήθεια».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ουδέποτε στα σχεδόν 25 χρόνια της καριέρας του επιχείρησε να παρέμβει στις αποφάσεις κάποιου προπονητή.

Η ανάληψη ευθύνης και η προσδοκία τιμωρίας

Ο Ρονάλντο παραδέχθηκε επίσης ότι δεν έπρεπε να εγκαταλείψει την αποστολή, ζητώντας συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την πράξη του. Μάλιστα, τόνισε ότι περιμένει να τιμωρηθεί από την πορτογαλική ομοσπονδία.

Θεωρεί ότι το γεγονός πως είναι αρχηγός της ομάδας αποτελεί επιβαρυντικό και όχι ελαφρυντικό παράγοντα. Παρά τη μεγάλη ένταση των τελευταίων ημερών, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί πως η καριέρα του με την εθνική ομάδα έχει τελειώσει.

Με πληροφορίες από: Athletiko