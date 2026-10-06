Θάνατος Μαζωνάκη: Τρεις νέοι μάρτυρες καλεί ο προφυλακισμένος γιατρός, ανοίγει χρηματοκιβώτιο

Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο ανακριτής φέρεται να έκανε δεκτό το αίτημα του προφυλακισμένου γιατρού για την εξέταση τριών νέων μαρτύρων. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Την ίδια ώρα, σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, αναμένεται να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο που εντοπίστηκε στην οικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα.

Οι νέοι μάρτυρες και το αίτημα του γιατρού

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής ενέκρινε την εξέταση τριών νέων μαρτύρων, κατόπιν αιτήματος του προφυλακισμένου γιατρού. Η κίνηση αυτή αναμένεται να φέρει νέα δεδομένα στην υπόθεση, καθώς οι καταθέσεις τους ενδέχεται να ρίξουν φως σε πτυχές του περιστατικού. Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες περιλαμβάνουν πρόσωπα που φέρονται να έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το ζεύγος των προφυλακισμένων γιατρών, καθώς και με το χρονικό διάστημα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η λίστα των μαρτύρων που θα εξεταστούν είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει την ανήλικη κόρη του ζευγαριού των προφυλακισμένων γιατρών. Επιπλέον, θα κληθούν να καταθέσουν εργαζόμενοι από το δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού, καθώς και ένας ασθενής του προφυλακισμένου γιατρού, ο οποίος φέρεται να είχε εξεταστεί από τον ίδιο πριν από τις 15:00.

Η ανήλικη κόρη και το περιστατικό στην Καρπάθου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κλήση της ανήλικης κόρης του ζευγαριού των προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κόρη φέρεται να βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρπάθου το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Η παρουσία της εκεί την καθιστά ενδεχομένως αυτόπτη μάρτυρα του περιστατικού, γεγονός που μπορεί να προσφέρει κρίσιμες πληροφορίες στην πορεία της έρευνας.

Η κατάθεσή της αναμένεται να επικεντρωθεί στα γεγονότα που έλαβαν χώρα εκείνη την ημέρα και ώρα, παρέχοντας μια νέα οπτική γωνία για το τι συνέβη στο ιατρείο. Η εξέταση της ανήλικης κόρης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια διαλεύκανσης των συνθηκών του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Εργαζόμενοι και ασθενής από το Κολωνάκι

Στους νέους μάρτυρες που θα εξεταστούν συγκαταλέγονται και εργαζόμενοι από το δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού των γιατρών, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι. Οι καταθέσεις τους ενδέχεται να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου και τις δραστηριότητες των γιατρών, ειδικά κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, θα κληθεί να καταθέσει ένας ασθενής του προφυλακισμένου γιατρού. Ο συγκεκριμένος ασθενής, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει ο γιατρός, είχε εξεταστεί από τον ίδιο πριν από τις 15:00. Η συγκεκριμένη χρονική αναφορά εξετάζεται σε συνδυασμό με το υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια των ισχυρισμών του γιατρού και να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις του.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται επισταμένως υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει κινήσεις του προφυλακισμένου γιατρού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι κάμερες έχουν καταγράψει τον γιατρό να βρίσκεται σε εστιατόριο στο Κολωνάκι. Η καταγραφή αυτή δείχνει τον γιατρό να αποχωρεί από το εστιατόριο περίπου στις 14:45.

Η κατεύθυνση που φέρεται να πήρε ο γιατρός μετά την αποχώρησή του ήταν προς το ιατρείο της οδού Καρπάθου. Το υλικό αυτό θεωρείται σημαντικό για την επαλήθευση του χρονοδιαγράμματος και των κινήσεων του γιατρού κατά τις κρίσιμες ώρες, και συνδυάζεται με τις καταθέσεις των μαρτύρων για την πλήρη εικόνα της υπόθεσης.

Άνοιγμα χρηματοκιβωτίου στη Βούλα

Παράλληλα με τις εξελίξεις στην εξέταση των μαρτύρων, σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το άνοιγμα ενός χρηματοκιβωτίου. Το χρηματοκιβώτιο αυτό εντοπίστηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Βούλας.

Η διαδικασία του ανοίγματος του χρηματοκιβωτίου θα πραγματοποιηθεί από ειδικό, κατόπιν εντολής του ανακριτή, και θα λάβει χώρα στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αναμένεται να είναι παρόντα μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή, ο δικηγόρος τους Χαράλαμπος Λυκούδης, καθώς και ένας δικαστικός λειτουργός και αστυνομικοί της Ασφάλειας. Το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου αναμένεται να προσφέρει νέα στοιχεία που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Reader