Ο Κρόνος αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο στην αυλαία της πρεμιέρας της Elite League

Η πρώτη αγωνιστική της Elite League φτάνει στην ολοκλήρωσή της σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, με μία αναμέτρηση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων του μπάσκετ. Ο Κρόνος BC Plasis υποδέχεται τον Πανιώνιο Cosmorama Travel σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί στο Κλειστό του Αγίου Δημητρίου. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ρίχνοντας την αυλαία της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Η «μάχη» του Αγίου Δημητρίου

Η σημερινή αναμέτρηση μεταξύ του Κρόνου BC Plasis και του Πανιωνίου Cosmorama Travel χαρακτηρίζεται ως μια δική τους, παραδοσιακή «μάχη» στον χώρο του μπάσκετ. Το παιχνίδι, το οποίο κλείνει την πρώτη αγωνιστική της Elite League, διεξάγεται στην έδρα του Κρόνου, στο Κλειστό του Αγίου Δημητρίου, προσφέροντας ένα δυνατό φινάλε στην πρεμιέρα.

Η ομάδα του Αγίου Δημητρίου, ο Κρόνος BC Plasis, βρίσκεται και πάλι στο πρωτάθλημα, έχοντας ξεκινήσει την περσινή σεζόν με τα δικά της όνειρα και φιλοδοξίες. Η προετοιμασία της ομάδας περιλάμβανε και τη συμμετοχή της στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου κατέγραψε μία νίκη και μία ήττα, γνωρίζοντας τελικά τον αποκλεισμό από τα Μέγαρα ΟΝΕΧ BC.

Οι υψηλοί στόχοι του Πανιωνίου

Από την πλευρά του, ο Πανιώνιος Cosmorama Travel έχει θέσει ως βασικό του στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Elite League. Οι «κυανέρυθροι» επιδιώκουν την άμεση επάνοδο στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, δείχνοντας τις προθέσεις τους για πρωταγωνιστικό ρόλο από την αρχή της σεζόν.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχει ήδη επιδείξει την αγωνιστική της δυναμική, περνώντας για τρίτη φορά στο UNICEF Trophy μόλις προ ημερών. Αυτή η επιτυχία δίνει στον Πανιώνιο την ευκαιρία να διεκδικήσει την τρίτη συνεχόμενη κούπα στον θεσμό, γεγονός που υπογραμμίζει την σταθερή του πορεία και τις υψηλές του βλέψεις για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Οι δηλώσεις του Στάθη Παπαδιονυσίου

Ο Στάθης Παπαδιονυσίου, αθλητής του Κρόνου BC Plasis, μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση, τονίζοντας ότι «όπως και πέρσι έτσι και φέτος η χρονιά ξεκινάει στην έδρα μας με ένα ντέρμπι». Ο Παπαδιονυσίου χαρακτήρισε τον Πανιώνιο ως έναν εκ των βασικών διεκδικητών του τίτλου, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία και μεγάλη μπασκετική παρακαταθήκη.

Ο αθλητής του Κρόνου υπογράμμισε τον σεβασμό της ομάδας προς τον αντίπαλο, δηλώνοντας ότι θα τον αντιμετωπίσουν «με όλες μας τις δυνάμεις». Για τον Κρόνο, ο αγώνας αυτός αποτελεί την πρώτη ευκαιρία να δουν «για το πόσο ψηλά είμαστε φτιαγμένοι». Ο Παπαδιονυσίου εξέφρασε την επιθυμία να ακολουθήσουν το πλάνο του προπονητή και να εκπροσωπήσουν επάξια την πόλη του Αγίου Δημητρίου. Καταλήγοντας, ευχήθηκε σε όλες τις ομάδες υγεία και μια όμορφη αγωνιστική σεζόν.

Οι προσδοκίες του Ιωσήφ Κολοβέρου

Από την πλευρά των Νεοσμυρνιωτών, ο Ιωσήφ Κολοβέρος αναφέρθηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν εκτός έδρας αγώνα. Ο Κολοβέρος ανέφερε ότι η ομάδα έχει δώσει μέχρι στιγμής τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις, καθώς και άλλες τρεις στο πλαίσιο του Κυπέλλου UNICEF Trophy, γεγονός που συνέβαλε στην προετοιμασία της.

Ο παίκτης του Πανιωνίου εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομάδα βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο ετοιμότητας, μετά και την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών αγώνων. Τόνισε ότι μένει να το αποδείξουν αυτό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και να βγάλουν στο γήπεδο τη δουλειά που κάνουν καθημερινά στις προπονήσεις, με στόχο ένα θετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta