Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τη γειτονική Βουλγαρία, πέρασε σε ελληνικό έδαφος χθες, κινητοποιώντας άμεσα το Πυροσβεστικό Σώμα. Το έργο της κατάσβεσης αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και η κινητοποίηση των αρχών

Ο έντονος καπνός που εμφανίστηκε το πρωί της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου, στον ουρανό της Βουλγαρίας, πλησίον των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ήταν το πρώτο σημάδι που κινητοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο, οι πυροσβέστες είχαν προετοιμαστεί ώρες πριν την έλευση των φλογών.

Ο κ. Καλακίκος δήλωσε ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος ήδη από τις 12:00 το μεσημέρι, με τη φωτιά να περνάει τα σύνορα περίπου στις 16:00. Η διέλευση των φλογών στο ελληνικό έδαφος σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Ρούσσας και Μικρού Δερείου. Το επιχειρησιακό κέντρο παρακολουθούσε από νωρίς την κίνηση της φωτιάς προς την Ελλάδα, επιτρέποντας την άμεση αξιολόγηση της σοβαρότητας και την κινητοποίηση των δυνάμεων.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή

Από νωρίς το πρωί, ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή του Σουφλίου. Συγκεκριμένα, 148 πυροσβέστες με 38 οχήματα και οκτώ ομάδες πεζοπόρων δίνουν μάχη με τις φλόγες. Τις επίγειες δυνάμεις συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Από αέρος, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα. Η συντονισμένη προσπάθεια των επίγειων και εναέριων μέσων είναι συνεχής, με στόχο την οριοθέτηση και τον έλεγχο της μεγάλης πυρκαγιάς.

Δύσκολες συνθήκες και παράγοντες που εμποδίζουν την κατάσβεση

Το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν. Ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, τόνισε ότι οι κατά διαστήματα ισχυρές ριπές του αέρα, σε συνδυασμό με τον πολύ έντονο μαύρο καπνό που κάλυψε σχεδόν το σύνολο του μεγάλου μετώπου της πυρκαγιάς, δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Ο δασάρχης Διδυμοτείχου, Δημήτρης Μητρούδης, εξήγησε περαιτέρω τις συνθήκες που δυσχεραίνουν την οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αρχικά, η φωτιά κινούνταν κάθετα προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ωστόσο, η αλλαγή της διεύθυνσης του ανέμου σε ανατολικό, την έφερε παράλληλα στη συνοριογραμμή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι φλόγες να δημιουργήσουν μία μεγάλη πύρινη ζώνη κατά μήκος των συνόρων, με τη φωτιά να περνάει αρκετές φορές στο ελληνικό έδαφος. Η έντονη βλάστηση, όπως πεύκα και κέδρα, έχει δημιουργήσει πολύ έντονο καπνό που δυσκολεύει τις προσπάθειες των επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Ο αέρας σπρώχνει μέχρι στιγμής.

Οι ζημιές στη βλάστηση

Όπως δήλωσε ο δασάρχης Διδυμοτείχου, Δημήτρης Μητρούδης, από πολύ νωρίς είχε γίνει αντιληπτό ότι η φωτιά που ερχόταν από τη Βουλγαρία ήταν επικίνδυνη. Στη γείτονα χώρα, η πυρκαγιά έκαιγε κυρίως σε δρύες. Στο ελληνικό έδαφος, στην περιοχή στην οποία κινείται, η φωτιά καίει τις αναδασώσεις Μαύρης Πεύκης, οι οποίες είχαν γίνει πριν από περίπου 40 χρόνια και φαίνεται πως καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Εκτός από τις αναδασώσεις Μαύρης Πεύκης, η πυρκαγιά πλήττει και δρύες, καθώς και χαμηλή βλάστηση. Η έκταση των ζημιών στη δασική περιοχή είναι σημαντική, με τις φλόγες να καταστρέφουν την πλούσια βλάστηση του ορεινού όγκου του Δήμου Σουφλίου.

Με πληροφορίες από: Reader