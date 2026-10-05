Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, κατέθεσε σήμερα προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2027. Το κείμενο αυτό προβλέπει σημαντική οικονομική μεγέθυνση για την ελληνική οικονομία, παράλληλα με τη μείωση της ανεργίας και την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Οι προβλέψεις αυτές διατυπώνονται σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και διαταραχών στις διεθνείς αγορές.

Το δυσμενές διεθνές περιβάλλον και οι προκλήσεις

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατίθεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από διαταραχές στις αγορές ενέργειας και ενίσχυση των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, όπως αυτές που παρατηρούνται στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, επηρεάζουν σημαντικά τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Επιπλέον, οι εντάσεις αυτές επηρεάζουν τις θαλάσσιες εμπορικές ροές, ιδίως μέσω των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση των δημοσιονομικών κινδύνων σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, δημιουργώντας ένα σύνθετο εξωτερικό περιβάλλον για την ελληνική οικονομία.

Προβλέψεις για την ανάπτυξη και το ΑΕΠ

Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έβδομο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης για την Ευρωζώνη εκτιμάται σε 0,9% για το 2026 και σε 1,2% για το 2027. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 262 δισ. ευρώ το 2026 σε 274,6 δισ. ευρώ το 2027.

Εξέλιξη πληθωρισμού, ανεργίας και επενδύσεων

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως το τέλος Αυγούστου 2026, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027.

Το ποσοστό ανεργίας του 7,9% αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008. Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, με αύξηση 3,9% το 2027 έναντι 3,7% το 2026. Οι επενδύσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9% το 2027 έναντι 1,7% στην Ευρωζώνη, με τον λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ να προσεγγίζει το 18,6% το 2027 από 17,8% το 2026.

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση εισοδημάτων και επιχειρηματικότητας

Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και της αύξησης των εισοδημάτων διαδραματίζουν οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιταχυνόμενες αποσβέσεις επενδύσεων, καθώς και η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και η μείωση της προκαταβολής φόρου.

Παράλληλα, ενισχύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Στους στόχους του υπουργείου περιλαμβάνεται επίσης η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, καθώς και η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Κοινωνικές παρεμβάσεις και δημοσιονομικοί στόχοι

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού περιλαμβάνει πρόσθετες παρεμβάσεις που αφορούν διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως τους αγρότες, τις τρίτεκνες οικογένειες, τους συνταξιούχους, τα άτομα με αναπηρία και τους δημοσίους υπαλλήλους.

Για το στεγαστικό ζήτημα, προβλέπεται η υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ», με συνολικό ύψος 2 δισ. ευρώ. Σε δημοσιονομικό επίπεδο, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί σημαντικά, φτάνοντας στο 128,8% του ΑΕΠ το 2027, από 136,7% που εκτιμάται για το 2026.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos