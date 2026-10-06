Συμπλοκή με πυροβολισμούς στο Παγκράτι: Τρεις συλλήψεις, τέσσερις διέφυγαν

Συμπλοκή μεταξύ νεαρών ατόμων, η οποία συνοδεύτηκε από δύο πυροβολισμούς, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε υπόγειο χώρο πολυκατοικίας στην περιοχή του Παγκρατίου. Η άμεση επέμβαση της Αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη τριών εμπλεκόμενων ατόμων, ενώ τέσσερα άλλα κατάφεραν να διαφύγουν από το σημείο του επεισοδίου. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι περιέγραψαν την εκτεταμένη κινητοποίηση των αρχών για την εξιχνίαση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.

Το χρονικό της συμπλοκής

Σύμφωνα με την περιγραφή ενός ενοίκου της πολυκατοικίας, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων, το επεισόδιο έλαβε χώρα στο υπόγειο του κτιρίου τους. Εκεί, περίπου επτά νεαροί φέρεται να συγκεντρώθηκαν, και ακολούθησε μια συμπλοκή μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της αντιπαράθεσης, ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί, προκαλώντας άμεσα ανησυχία και αναστάτωση στην ήσυχη γειτονιά.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς και την ολοκλήρωση της συμπλοκής, τέσσερα από τα εμπλεκόμενα άτομα κατάφεραν να διαφύγουν από το σημείο, τρέχοντας προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή λίγο αργότερα, κατάφεραν να συλλάβουν τους υπόλοιπους τρεις νεαρούς, οι οποίοι παρέμειναν στον υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας, ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος της αστυνομικής επιχείρησης.

Άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας

Η κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη και άμεση, όπως ανέφερε ο ίδιος ένοικος στο orange press agency, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισαν οι κάτοικοι. Συγκεκριμένα, περίπου 15 αστυνομικοί, συνοδευόμενοι από επτά μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έσπευσαν στο σημείο του περιστατικού στο Παγκράτι, αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας τις απαραίτητες ενέργειες.

Οι αστυνομικές δυνάμες ξεκίνησαν αμέσως ενδελεχείς έρευνες στην περιοχή, με κύριο στόχο τον εντοπισμό των καλύκων από τους πυροβολισμούς, καθώς και του όπλου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Οι έρευνες αυτές επικεντρώθηκαν αρχικά στον υπόγειο χώρο όπου συνέβη το επεισόδιο, επεκτάθηκαν όμως και στην ευρύτερη γειτονιά.

Εύρεση πειστηρίων

Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ερευνών τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο κάλυκες από σφαίρες στον υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία για τους δύο πυροβολισμούς. Όσον αφορά το όπλο, σύμφωνα με όσα έχει ακούσει ο ένοικος της πολυκατοικίας από τις συζητήσεις των αρχών, βρέθηκε πιθανότατα μέσα σε έναν κάδο απορριμμάτων που βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή του συμβάντος.

Ο ένοικος ξεκαθάρισε, επίσης, πως τα άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό δεν ήταν κάτοικοι της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, ούτε είχαν κάποια γνωστή σχέση με τη γειτονιά του Παγκρατίου. Αυτό υποδηλώνει ότι η παρουσία τους στον υπόγειο χώρο ήταν περιστασιακή και δεν συνδεόταν με μόνιμη διαμονή ή σχέσεις με τους περίοικους.

Μαρτυρίες κατοίκων για την αναστάτωση

Την έντονη αναστάτωση που προκλήθηκε στην περιοχή επιβεβαίωσε και ένας ένοικος από τη διπλανή πολυκατοικία, προσθέτοντας τη δική του οπτική γωνία στα γεγονότα. Όπως περιέγραψε, ακούστηκαν ξεκάθαρα πυροβολισμοί, οι οποίοι συνοδεύτηκαν από έντονη φασαρία, ενώ ακολούθησε η άφιξη πολλών μηχανών της αστυνομίας, δημιουργώντας ένα σκηνικό έντασης και ανησυχίας.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη μία τη νύχτα, ώρα κατά την οποία οι περισσότεροι κάτοικοι κοιμούνται. Αρχικά, οι περίοικοι, ακούγοντας τον θόρυβο και την κίνηση, νόμισαν ότι επρόκειτο για τους εμπόρους της λαϊκής αγοράς που συνήθως φτάνουν νωρίς στην περιοχή για να στήσουν τους πάγκους τους. Ωστόσο, σύντομα αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και τι ακριβώς είχε συμβεί, καθώς η αστυνομική παρουσία ήταν πλέον εμφανής.

Με πληροφορίες από: Reader