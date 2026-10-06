Η κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή στη δίκη για τα Τέμπη: «Αυτή είναι η Αναστασούλα μου»

Η διαδικασία των καταθέσεων στη σημερινή δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών ξεκίνησε με την κατάθεση του Ηλία Παπαγγελή. Ο κ. Παπαγγελής είναι ο πατέρας της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή, η οποία έχασε τη ζωή της στην τραγωδία. Κατά την προσέλευσή του στο δικαστήριο, κρατούσε μια μεγάλη κορνιζαρισμένη φωτογραφία της κόρης του, την οποία έδειξε λέγοντας: «Αυτή είναι η Αναστασούλα μου».

Η έναρξη της κατάθεσης και ο σεβασμός στους θεσμούς

Ο Ηλίας Παπαγγελής ξεκίνησε την κατάθεσή του εκφράζοντας τον σεβασμό του προς το δικαστήριο και τους θεσμούς. «Με απόλυτο σεβασμό στο Δικαστήριό σας και στους θεσμούς προσέρχομαι σήμερα να καταθέσω για το δυστύχημα των Τεμπών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η παρουσία του στο δικαστήριο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς κρατούσε συνεχώς τη φωτογραφία της κόρης του.

Ο πατέρας της Αναστασίας περιέγραψε την κόρη του ως «έναν άγγελο» που η οικογένεια είχε κοντά της για 18,5 χρόνια. Τόνισε ότι δεν έχει να θυμηθεί καμία κακή στιγμή της, υπογραμμίζοντας την αγάπη και την εκτίμηση που έτρεφε για εκείνη.

Η ζωή της οικογένειας πριν και μετά το δυστύχημα

Ο κ. Παπαγγελής μίλησε για τον τρόπο που το δυστύχημα άλλαξε ριζικά τη ζωή της οικογένειάς του. «Έχω τέσσερα παιδιά και εξακολουθώ να έχω τέσσερα παιδιά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η ζωή μας χωρίστηκε σε δύο μέρη, πριν το συμβάν και μετά». Αυτή η φράση υπογράμμισε το μέγεθος της απώλειας και τον διαχωρισμό της ζωής τους σε δύο διακριτές περιόδους.

«Εκείνο το βράδυ γκρεμίστηκαν όλα. Άλλαξαν όλα», είπε ο Ηλίας Παπαγγελής, περιγράφοντας την απόλυτη ανατροπή που βίωσε η οικογένεια με την τραγική είδηση. Η απώλεια της Αναστασίας σημάδεψε ανεξίτηλα την καθημερινότητα και το μέλλον τους.

Οι αγωνιώδεις ώρες μετά τη σύγκρουση

Ο πατέρας της 18χρονης περιέγραψε λεπτομερώς τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση των τρένων. Όπως ανέφερε, πληροφορήθηκε για το συμβάν από την τηλεόραση και από μηνύματα που άρχισαν να κυκλοφορούν. Η αγωνία κορυφώθηκε όταν η κόρη του δεν απαντούσε στο τηλέφωνο, γεγονός που έκανε την οικογένεια να καταλάβει ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

Αμέσως μετά την είδηση, η οικογένεια ξεκίνησε οδικώς για τη Λάρισα. Έφτασαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, αναζητώντας την Αναστασία. Εκεί διάβασαν τους καταλόγους των τραυματιών, όμως το όνομα της κόρης τους δεν υπήρχε. Η ίδια κατάσταση επικράτησε και στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου επίσης δεν βρέθηκε το όνομά της.

Οι λιγοστές ελπίδες και τα τηλεφωνήματα των παιδιών

Καθώς οι ώρες περνούσαν και η Αναστασία δεν εντοπιζόταν, οι ελπίδες της οικογένειας άρχισαν να λιγοστεύουν δραματικά. «Οι ελπίδες μας πλέον είχαν αρχίσει να λιγοστεύουν», κατέθεσε ο κ. Παπαγγελής, περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση που επικρατούσε. Η αναζήτηση της κόρης του σε δύο νοσοκομεία της Λάρισας χωρίς αποτέλεσμα, επιβεβαίωνε τους χειρότερους φόβους τους.

Ιδιαίτερα φορτισμένος, ο Ηλίας Παπαγγελής αναφέρθηκε στα τηλεφωνήματα που δέχτηκε από τα άλλα του παιδιά, τη Χριστίνα και τη Γωγώ. «Δεν θα ξεχάσω τα τηλέφωνα που μου έκαναν η Χριστίνα και η Γωγώ και μου έλεγαν “μπαμπά, θα μας φέρεις πίσω την Αναστασία;”», είπε. Η ερώτηση των παιδιών του, όπως εξήγησε, τον έφερε σε αδιέξοδο, καθώς δεν μπορούσε να τους υποσχεθεί κάτι τέτοιο: «Πώς να υποσχεθείς;».

Με πληροφορίες από: Topontiki