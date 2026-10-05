Δανία: Κυβερνοεπίθεση στο μητρώο πληθυσμού με διαρροή δεδομένων 8,8 εκατ. ανθρώπων

Σε μια εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση αποδίδεται ένα σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα στο κεντρικό μητρώο πληθυσμού της Δανίας, γνωστό ως CPR. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα την παραβίαση προσωπικών δεδομένων περίπου 8,8 εκατομμυρίων ανθρώπων, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές της χώρας. Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε ότι άγνωστοι δράστες κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τη νόμιμη πρόσβαση μιας ιδιωτικής δανέζικης εταιρείας στο σύστημα, πραγματοποιώντας μη εξουσιοδοτημένες αναζητήσεις.

Η έκταση της παραβίασης και ο μηχανισμός της επίθεσης

Το περιστατικό στο Κεντρικό Μητρώο Προσώπων (CPR) της Δανίας χαρακτηρίζεται ως μια σημαντική κυβερνοεπίθεση με σοβαρές επιπτώσεις. Οι δράστες φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν μια υφιστάμενη, νόμιμη πρόσβαση που διέθετε ιδιωτική εταιρεία της Δανίας στο σύστημα του CPR. Μέσω αυτής της πρόσβασης, πραγματοποιήθηκαν μη εξουσιοδοτημένες αναζητήσεις, οδηγώντας στην παραβίαση των δεδομένων.

Η έκταση της παραβίασης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς εκτέθηκαν προσωπικά δεδομένα που αφορούν περίπου 8,8 εκατομμύρια άτομα. Αυτός ο αριθμός είναι σημαντικά υψηλότερος από τον τρέχοντα πληθυσμό της Δανίας, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 6 εκατομμύρια κατοίκους, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Η κεντρική σημασία του CPR και τα εκτεθειμένα στοιχεία

Το Κεντρικό Μητρώο Προσώπων (CPR) αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του ψηφιοποιημένου δημόσιου τομέα της Δανίας. Ο ρόλος του είναι κρίσιμος, καθώς κάθε κάτοικος της χώρας διαθέτει έναν μοναδικό 10ψήφιο αριθμό CPR, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως για την ταυτοποίηση σε πλήθος συναλλαγών και υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός CPR είναι απαραίτητος για την επικοινωνία και τις συναλλαγές με τράπεζες, την πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, τις σχέσεις με εργοδότες, καθώς και τις επαφές με τις τοπικές αρχές. Η έκθεση προσωπικών δεδομένων από ένα τόσο κεντρικό σύστημα δημιουργεί εύλογες ανησυχίες.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το μητρώο περιλαμβάνει στοιχεία περίπου 11 εκατομμυρίων ανθρώπων συνολικά. Σε αυτόν τον αριθμό συμπεριλαμβάνονται και δεδομένα ατόμων που έχουν αποβιώσει ή έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό, γεγονός που εξηγεί τον υψηλό αριθμό των εκτεθειμένων δεδομένων σε σχέση με τον ενεργό πληθυσμό της χώρας.

Άμεσες ενέργειες και η αντίδραση της κυβέρνησης

Μετά τον εντοπισμό της κυβερνοεπίθεσης, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν άμεσα σε ενέργειες. Η ιδιωτική εταιρεία, μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η παραβίαση, έχει ήδη αποκλειστεί από το σύστημα του CPR, διακόπτοντας έτσι την περαιτέρω μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Παράλληλα, η αστυνομία της Δανίας έχει ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για την υπόθεση, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων ή των ομάδων που βρίσκονται πίσω από την κυβερνοεπίθεση. Η διερεύνηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η υπουργός Ψηφιοποίησης της Δανίας, Κριστίνα Έγκελουντ, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «εξαιρετικά σοβαρό». Σε απάντηση, διέταξε τη διενέργεια ενός συνολικού ελέγχου ασφαλείας σε ολόκληρο το σύστημα, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων και την αποφυγή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

Το χρονοδιάγραμμα του περιστατικού και συστάσεις στους πολίτες

Η ύποπτη δραστηριότητα που οδήγησε στην εκτεταμένη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων είχε ξεκινήσει ήδη από τον Σεπτέμβριο. Ωστότε, η αρμόδια υπηρεσία εντόπισε για πρώτη φορά ασυνήθιστη δραστηριότητα στις 2 Οκτωβρίου, γεγονός που οδήγησε στην αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης και την έναρξη των διαδικασιών αντιμετώπισης.

Λόγω της φύσης του περιστατικού και της έκθεσης προσωπικών δεδομένων, οι αρχές απηύθυναν συγκεκριμένες συστάσεις στους πολίτες. Τους κάλεσαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία ενδέχεται να αποτελούν απόπειρες περαιτέρω εκμετάλλευσης των παραβιασμένων στοιχείων.

Με πληροφορίες από: Topontiki