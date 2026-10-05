Ντονάτας Μοτιεγιούνας: Ο ΠΑΟΚ το τέλειο περιβάλλον για μένα

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο Λιθουανός σέντερ, παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης φάνηκε έτοιμος να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που συνοδεύουν τη νέα του συνεργασία. Στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στην προηγούμενη επίσκεψή του στο «PAOK Sports Arena» και εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να ενταχθεί στον «δικέφαλο του βορρά».

Επιστροφή σε γνώριμα μέρη μετά από 16 χρόνια

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας αναφέρθηκε αρχικά στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ στην προηγούμενη επίσκεψή του στο «PAOK Sports Arena». Η επίσκεψη αυτή είχε πραγματοποιηθεί πριν από 16 χρόνια, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της τότε Μπενετόν Τρεβίζο. «Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι», δήλωσε ο Λιθουανός σέντερ, προσθέτοντας ότι ήταν στην αρχή της επαγγελματικής του καριέρας, πιθανόν ο πρώτος ή ο δεύτερος χρόνος του στη Μπενετόν Τρεβίζο.

Ο Μοτιεγιούνας θυμάται καλά την ατμόσφαιρα του γηπέδου από εκείνη την εποχή. Περιέγραψε το γήπεδο ως «τόσο σκοτεινό» και την ατμόσφαιρα ως «πολύ εκφοβιστική», χαρακτηρίζοντάς την «κάτι ασυνήθιστο». Έκανε μάλιστα μια σύγκριση, αναφέροντας ότι η Βίρτους Μπολόνια έχει κάτι πολύ παρόμοιο, όπου «όταν μπαίνεις και είναι σκοτεινά, όλοι οι φίλαθλοι είναι ντυμένοι στα σκούρα, και αυτό είναι εκφοβιστικό για πολλούς παίκτες». Για τον ίδιο, η επιστροφή στο ίδιο μέρος αποτελεί μια όμορφη στιγμή, καθώς από νεαρός παίκτης επιστρέφει πλέον ως ώριμος, βετεράνος, με μεγάλη εμπειρία από πολλά μέρη που έχει επισκεφθεί.

Η απόφαση να πει «ναι» στον ΠΑΟΚ

Σχετικά με την απόφασή του να αποδεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας εξήγησε ότι επιστρέφει σε έναν οργανισμό που διαθέτει υψηλούς στόχους και μεγάλη επιθυμία για ανάπτυξη, βελτίωση και άνοδο. Θεωρεί ότι αυτό το περιβάλλον είναι «το τέλειο» για τον ίδιο, καθώς πάντα επιδιώκει να εξελίσσεται, να βελτιώνεται και να διεκδικεί κάτι. Ο ΠΑΟΚ, όπως τόνισε, είναι γνωστός για το πάθος του και τη μαχητικότητά του.

Ο Λιθουανός σέντερ υπογράμμισε τη σημασία της νέας ιδιοκτησίας, αναφέροντας ότι με αυτήν οι στόχοι είναι υψηλοί και οι προσδοκίες αυξημένες. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί πίεση. Ο Μοτιεγιούνας δήλωσε ότι έχει μάθει να ζει μέσα στην πίεση και του αρέσει αυτή η συνθήκη, καθώς η πίεση σημαίνει ότι κάποιος περιμένει κάτι από εσένα.

Πίεση και υψηλές προσδοκίες

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας εξέφρασε την προτίμησή του για περιβάλλοντα με υψηλές προσδοκίες, καθώς αυτά τον ωθούν να δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Η νέα ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ έχει θέσει υψηλούς στόχους, κάτι που ο Λιθουανός σέντερ θεωρεί θετικό. Η πίεση που δημιουργείται από αυτές τις προσδοκίες είναι κάτι με το οποίο είναι εξοικειωμένος και το οποίο, όπως δήλωσε, τον κινητοποιεί.

Για τον Μοτιεγιούνας, η ύπαρξη πίεσης είναι ένδειξη ότι υπάρχουν απαιτήσεις και προσδοκίες από τον ίδιο, κάτι που θεωρεί αναγκαίο για την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη. Η φιλοσοφία του να αναζητά συνεχώς την ανάπτυξη και τη βελτίωση βρίσκει πρόσφορο έδαφος στον ΠΑΟΚ, έναν σύλλογο με ξεκάθαρους στόχους και έντονο πάθος.

Η διαδικασία λήψης απόφασης και η επικοινωνία με τον Τρινκιέρι

Πριν υπογράψει στον ΠΑΟΚ, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας ακολούθησε μια προσεκτική διαδικασία λήψης απόφασης. Τηλεφώνησε σε όλους τους ανθρώπους γύρω του, καθώς, όπως δήλωσε, οι συναισθηματικές αποφάσεις δεν είναι έξυπνες αποφάσεις για τον ίδιο. Μίλησε με πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν το μπάσκετ και εργάζονται στον χώρο, προκειμένου να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Ένας φίλος του, με κάθε επιφύλαξη, του είπε ότι η απόφαση να έρθει σε έναν σύλλογο με τέτοιου είδους προσδοκίες ήταν η σωστή. Αυτό, σύμφωνα με τον φίλο του, ήταν προτιμότερο από το να πάει είτε σε μια ομάδα της Ευρωλίγκας είτε σε κάποια ομάδα που δεν παίζει για τίποτα και απλώς «είναι εκεί», χωρίς να είναι σίγουρος αν θα ταιριάξει ή όχι. Ο Μοτιεγιούνας αποκάλυψε επίσης ότι πριν από δυόμισι εβδομάδες τον πήρε τηλέφωνο ο κόουτς Τρινκιέρι, ο οποίος του εξήγησε τι χρειαζόταν. Ο Λιθουανός σέντερ απάντησε στον προπονητή: «Φαίνεται ότι με χρειάζεσαι», καθώς νιώθει ότι διαθέτει τις ιδιότητες που χρειάζεται ο κόουτς και είναι αποφασισμένος να τις προσφέρει στην ομάδα.

Κίνητρο και προσαρμογή στην κουλτούρα

Μιλώντας για το κίνητρο, τις προσδοκίες και την πίεση που υπάρχει, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας σημείωσε ότι η προσέγγισή του είναι απλή: «Πηγαίνεις και παίζεις στο εκατό τοις εκατό». Αναφέρθηκε μάλιστα σε μια παρόμοια περίοδο, όταν πήγε στον Ερυθρό Αστέρα και κατάφερε να έχει αντίκτυπο με το παιχνίδι του. Αυτό του δίδαξε ένα σημαντικό πράγμα.

Ο Μοτιεγιούνας τόνισε ότι όλα αυτά τα χρόνια έμαθε πως «όπου κι αν πας, πρέπει να προσαρμοστείς στην κουλτούρα». Αυτό, όπως υπογράμμισε, είναι το πιο σημαντικό: να σέβεσαι την κουλτούρα του εκάστοτε περιβάλλοντος. Η προσαρμοστικότητα και ο σεβασμός αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του ως αθλητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta