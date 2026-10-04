Τραγωδία σε ουρανοξύστη της Ινδίας: 29χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση

Τον θάνατο ενός 29χρονου άνδρα στη Νοϊντά της Ινδίας διερευνούν οι τοπικές αρχές, μετά την πτώση του από τον 43ο όροφο ενός ουρανοξύστη. Το τραγικό περιστατικό συνέβη το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με τον άνδρα να έχει νοικιάσει προσωρινά δωμάτιο σε ένα από τα ψηλότερα κτίρια της περιοχής.

Το περιστατικό και η τοποθεσία

Ο 29χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τον 43ο όροφο του ουρανοξύστη Supernova Spira, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας. Το περιστατικό αναφέρθηκε στις αρχές περίπου στις 11:30 το πρωί του Σαββάτου. Ο πύργος Spira αποτελεί το ψηλότερο κτίριο της Νοϊντά και είναι μέρος του υπό κατασκευή συγκροτήματος Supernova της Supertech.

Το συγκρότημα Supernova βρίσκεται σε οικόπεδο κοντά στον αυτοκινητόδρομο Noida-Greater Noida Expressway, στην περιοχή Sector 94 της Νοϊντά. Η τοποθεσία αυτή είναι γνωστή για τους σύγχρονους και ψηλούς ουρανοξύστες της, καθιστώντας το Supernova Spira ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της πόλης.

Η ταυτότητα του θύματος και η διαμονή του

Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν 29 ετών και κάτοικος Γκουργκάον. Είχε κάνει check-in την προηγούμενη ημέρα του συμβάντος σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο βρίσκεται εντός του ουρανοξύστη Supernova Spira. Η προσωρινή του διαμονή στο κτίριο αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του για αρκετές ημέρες πριν από το περιστατικό και διέμενε σε διαφορετικά σημεία. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με άλλες ενδείξεις, έχει οδηγήσει τις αρχές σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις κατά την έρευνά τους.

Τα πιθανά αίτια και οι ενδείξεις

Από την προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας προκύπτει ότι ο 29χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Επιπλέον, φέρεται να βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση τις τελευταίες ημέρες. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν βασικούς άξονες της διερεύνησης των αρχών για τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Αστυνομικός δήλωσε ότι ο άνδρας έστελνε μηνύματα στον πατέρα του τις τελευταίες ημέρες, στα οποία ανέφερε ότι δεν επιθυμούσε πλέον να ζει. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε ότι ένας τεχνικός κλιματιστικών φέρεται να προσπάθησε να τον σταματήσει πριν από την πτώση. Η αστυνομία εξετάζει όλα αυτά τα στοιχεία για να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι συνέβη.

Η έρευνα των αρχών

Η Αστυνομική Επίτροπος της Νοϊντά, Manisha Singh, επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό. Μετά την ενημέρωση, η οικογένεια του 29χρονου ενημερώθηκε για τον θάνατό του, ενώ η σορός του μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Παράλληλα, στο σημείο της πτώσης έφτασε ομάδα εγκληματολογικών ερευνών, η οποία συνέλεξε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υπόθεση. Οι αρχές εξετάζουν επίσης εξονυχιστικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τόσο εντός του κτιρίου όσο και στην ευρύτερη γύρω περιοχή. Επιπλέον, λαμβάνονται καταθέσεις από άτομα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο του συμβάντος, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta