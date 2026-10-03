Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, καθώς μια ογκολόγος αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία. Η δίωξη αφορά τον θάνατο μιας 38χρονης μητέρας ενός μικρού αγοριού, η οποία απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2023, έχοντας εμφανίσει περίπου 70 μεταστάσεις.

Η τραγική κατάληξη της 38χρονης

Η 38χρονη Κατερίνα, μητέρα ενός μικρού αγοριού, πέθανε τον Φεβρουάριο του 2023. Ο θάνατός της επήλθε ενώ είχε εμφανίσει περίπου 70 μεταστάσεις, μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη της ασθένειάς της.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η γυναίκα είχε διακόψει τη χημειοθεραπεία της, ακολουθώντας την προτροπή της συγκεκριμένης ογκολόγου. Αντί της καθιερωμένης θεραπείας, φέρεται να ακολούθησε μια διαφορετική αγωγή, η οποία περιλάμβανε τη χρήση μαντζουνιών και βιταμινών.

Οι καταγγελίες και η ποινική δίωξη

Η υπόθεση έχει πλέον λάβει τη νομική οδό, με την ογκολόγο να βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία. Οι καταγγελίες εστιάζουν στην ιατρική συμβουλή που δόθηκε στην 38χρονη, η οποία οδήγησε στη διακοπή της χημειοθεραπείας και στην υιοθέτηση μιας εναλλακτικής μεθόδου θεραπείας.

Η Δικαιοσύνη καλείται να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 38χρονη Κατερίνα έλαβε τις συγκεκριμένες οδηγίες και αν αυτές συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη της υγείας της.

Οι τελευταίες ώρες και οι αντιφατικές ενημερώσεις

Μόλις 24 ώρες πριν από τον θάνατο της 38χρονης, η ογκολόγος φέρεται να δήλωνε στον πατέρα της ότι «Μια χαρά είναι, όλα καλά». Αυτή η δήλωση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενημέρωση που είχε λάβει η οικογένεια λίγο νωρίτερα από τους γιατρούς του νοσοκομείου.

Οι γιατροί του νοσοκομείου είχαν ενημερώσει την οικογένεια ότι η ασθένεια είχε εξαπλωθεί δραματικά, έχοντας εντοπίσει περίπου 70 μεταστάσεις στο σώμα της ασθενούς. Η απόκλιση μεταξύ των δύο ενημερώσεων αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της υπόθεσης.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα που έρχονται στο φως

Ένα από τα πιο συγκλονιστικά στοιχεία της υπόθεσης είναι τα ηχητικά ντοκουμέντα που έδωσε στη δημοσιότητα ο πατέρας της 38χρονης. Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, η οποία έλαβε χώρα περίπου έναν μήνα πριν από τον θάνατο της Κατερίνας, η 38χρονη επικοινωνεί με την ογκολόγο της.

Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιήθηκε αφού η Κατερίνα είχε ενημερωθεί στο νοσοκομείο για την ύπαρξη μεταστάσεων. Στην ηχογραφημένη συνομιλία, η Κατερίνα μεταφέρει στην ογκολόγο της τις διαγνώσεις που της είχαν ανακοινωθεί από τους γιατρούς του νοσοκομείου.

Η επιμονή της ογκολόγου παρά τις ενδείξεις

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η 38χρονη αναφέρει στην ογκολόγο: «Άκουσέ με λίγο, ήρθε η ογκολόγος του νοσοκομείου εδώ. Έχω τρύπες λέει, στα οστά, έχω καρκίνο και βλάβες στο συκώτι». Προσθέτει επίσης: «Αυτή η ογκολόγος εδώ. Και αμφισβήτησε όλα όσα είπες και λέει, έχω στα οστά μετάσταση».

Η απάντηση της ογκολόγου, σύμφωνα με τα ηχητικά, ήταν: «Όχι καλέ, κάτι μικρές κυστούλες είναι. Δεν υπάρχουν βλάβες στο συκώτι». Όταν η Κατερίνα ρωτά «Το θέμα είναι ότι αυτό είναι κακοήθεια μέσα που βλέπουνε;», η ογκολόγος επιμένει: «Όχι, είπαμε. Ό,τι σου έγραψα στο χαρτί ισχύει. Δεν σου γράφω ψέματα εγώ». Η 38χρονη εκφράζει την ανησυχία της λέγοντας: «Όχι δεν με καλύπτει αυτό που μου λες. Εγώ τι θα κάνω τώρα;» και «Εσύ μου έδωσες χαρτί ρε παιδί μου, αλλά αυτοί επιμένουν ότι δεν είναι…».

Με πληροφορίες από: Gazzetta