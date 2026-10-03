Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του αγώνα με τη Γερμανία

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 18:15. Η συνέντευξη δόθηκε από το γήπεδο της Τούμπας, ενόψει του επερχόμενου αγώνα της Ελλάδας με τη Γερμανία για την 4η αγωνιστική ημέρα της League A του UEFA Nations League. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 21:45, και αναμένεται να διεξαχθεί σε μια κατάμεστη Τούμπα.

Η σημασία του αγώνα με τη Γερμανία

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για ένα σπουδαίο ματς, υποδεχόμενη την Κυριακή στις 21:45 στην έδρα της, την Τούμπα, την ομάδα της Γερμανίας, υπό την καθοδήγηση του Γιούργκεν Κλοπ. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μέρος της 4ης αγωνιστικής του UEFA Nations League και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική ομάδα.

Μια ενδεχόμενη νίκη της Ελλάδας σε αυτό το παιχνίδι θα της επιτρέψει να σφραγίσει ουσιαστικά τη δεύτερη θέση στον όμιλο. Το παιχνίδι αυτό είναι η ρεβάνς της αναμέτρησης που είχε προηγηθεί στο Αουγκσμπουργκ, όπου η Εθνική είχε γνωρίσει την ήττα με σκορ 1-0.

Η αήττητη πορεία της Εθνικής

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει την πορεία της στο UEFA Nations League παραμένοντας αήττητη έπειτα από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 7 βαθμούς.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διατηρεί ένα προβάδισμα δύο βαθμών έναντι των «οράνιε», δηλαδή της Ολλανδίας, η οποία ακολουθεί στη βαθμολογία. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς η αναμέτρηση με τη Γερμανία έρχεται ως η δεύτερη διαδοχική εντός έδρας αναμέτρηση για την Εθνική.

Το πρόσφατο παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα

Πριν από την αναμέτρηση με τη Γερμανία, η Εθνική Ελλάδας είχε δώσει ένα ακόμη παιχνίδι στην Τούμπα, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, αντιμετωπίζοντας την Ολλανδία. Σε αυτό τον αγώνα, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε καταφέρει να προηγηθεί με σκορ 2-0.

Ωστόσο, παρά το προβάδισμα των δύο τερμάτων, η Εθνική παραχώρησε τελικά ισοπαλία με σκορ 2-2. Αυτό το αποτέλεσμα, αν και δεν ήταν νίκη, διατήρησε το αήττητο σερί της Ελλάδας και την κράτησε στην πρώτη θέση του ομίλου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση ενόψει των επόμενων αγώνων.

Οι δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Σαββάτου, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο πρόσφατο ματς με την Ολλανδία. Στις δηλώσεις του, αναλύθηκε η απόδοση της ομάδας και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του αγώνα.

Επιπλέον, ο Γιοβάνοβιτς παρουσίασε το πλάνο του για το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής κόντρα στη Γερμανία. Ο προπονητής αναφέρθηκε στην τακτική προσέγγιση και τις προετοιμασίες της ομάδας για την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση, η οποία θα καθορίσει σημαντικά την πορεία της Ελλάδας στον όμιλο.

Παρακολούθηση της συνέντευξης Τύπου

Η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 18:15, ήταν διαθέσιμη για παρακολούθηση μέσω live streaming. Οι φίλαθλοι και οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Η ζωντανή μετάδοση της τοποθέτησης του Γιοβάνοβιτς έγινε μέσω του επίσημου καναλιού της ΕΠΟ στο YouTube, προσφέροντας άμεση και πλήρη ενημέρωση για τις σκέψεις και τα σχέδια του προπονητή ενόψει της αναμέτρησης με τη Γερμανία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko