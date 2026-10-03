Χαμένος μπαρόκ θησαυρός βρέθηκε σε μάντρα της Αγγλίας: Αγόρασε άγαλμα 352 ευρώ και αποδείχθηκε έργο του Πιέτρο Μπράτσι

Ένας συλλέκτης στην Αγγλία εντόπισε ένα σπάνιο μαρμάρινο γλυπτό του 18ου αιώνα σε μια μάντρα με παλιοσίδερα, το οποίο αγόρασε έναντι μόλις 352 ευρώ. Το αντικείμενο, που αρχικά θεωρήθηκε ένα απλό διακοσμητικό, αποδείχθηκε ένα χαμένο έργο τέχνης μεγάλης ιστορικής και χρηματικής αξίας. Πρόκειται για ένα αυθεντικό προσχέδιο του διακεκριμένου Ιταλού γλύπτη του μπαρόκ, Πιέτρο Μπράτσι, του οποίου η αξία ξεπερνά πλέον τις 10.000 λίρες.

Μια απρόσμενη ανακάλυψη στο Γουίλτσιρ

Στους χώρους συγκέντρωσης παλαιών αντικειμένων, όπως οι μάντρες με παλιοσίδερα, είναι συνηθισμένο να βρίσκονται ποικίλα μεταχειρισμένα είδη. Συχνά, διακοσμητικά κομμάτια προσελκύουν όσους αναζητούν μια ιδιαίτερη αισθητική ανανέωση για τον χώρο τους. Ωστόσο, η ανακάλυψη ενός σπάνιου έργου τέχνης με τόσο μεγάλη χρηματική αξία αποτελεί ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός.

Ένας συλλέκτης βρέθηκε μπροστά σε μια τέτοια έκπληξη σε μάντρα με παλιοσίδερα που βρίσκεται στο Γουίλτσιρ, στη νοτιοδυτική Αγγλία. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, αγνοώντας την πραγματική αξία του αντικειμένου που είχαν στην κατοχή τους, το πούλησαν στον αγοραστή έναντι 352 ευρώ. Όταν ο αγοραστής απευθύνθηκε στον περιφερειακό οίκο δημοπρασιών Woolley & Wallis για την εκτίμησή του, διαπιστώθηκε ότι η τιμή του σε δημοπρασία μπορεί να φτάσει τα 11.700 ευρώ.

Το χαμένο προσχέδιο του Πιέτρο Μπράτσι

Το αντικείμενο που ανακαλύφθηκε δεν ήταν μια κοινή διακοσμητική φιγούρα, αλλά ένα αυθεντικό έργο του Πιέτρο Μπράτσι, ενός διακεκριμένου Ιταλού γλύπτη του μπαρόκ από τον 18ο αιώνα. Το μαρμάρινο γλυπτό, ύψους περίπου εξήντα εκατοστών, ταυτοποιήθηκε ως το μοναδικό σωζόμενο προσχέδιο για ένα χάλκινο άγαλμα του Πάπα Κλήμη ΙΒ'.

Το αρχικό χάλκινο άγαλμα είχε χτιστεί από τον Φραντσέσκο Τζιαρντόνι. Αυτό το επιβλητικό έργο κοσμούσε στο παρελθόν το Παλάτσο Νουόβο, το ρωμαϊκό ανάκτορο που είχε ιδρύσει ο ποντίφικας το 1734.

Η ιστορία του χάλκινου αγάλματος και η εξαφάνισή του

Η ιστορία του χάλκινου αγάλματος του Πάπα Κλήμη ΙΒ' είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και συνδέεται με σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Το χάλκινο έργο λιώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1790, κατά τη διάρκεια της εφήμερης Ρωμαϊκής Δημοκρατίας που είχε επιβληθεί από τη Γαλλία.

Μέχρι την πρόσφατη ανακάλυψη του μαρμάρινου προσχεδίου, η μοναδική οπτική μαρτυρία που θεωρούνταν ότι διασώθηκε από το χάλκινο γλυπτό ήταν μια παλιά γκραβούρα των Στέφανο και Ρόκκο Πότσι. Η επανεμφάνιση αυτού του προσχεδίου προσφέρει πλέον μια νέα, άμεση σύνδεση με το χαμένο έργο και την εποχή του.

Ο διακεκριμένος γλύπτης και τα έργα του

Ο Πιέτρο Μπράτσι είναι κυρίως γνωστός για τη φιλοτέχνηση της μορφής του Ωκεανού στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη. Αυτό το έργο εντάχθηκε στο φιλόδοξο αρχιτεκτονικό σχέδιο ανακαίνισης που είχε προωθήσει ο Πάπας Κλήμης ΙΒ', αναδεικνύοντας το ταλέντο και τη φήμη του γλύπτη.

Πριν από αυτή τη σημαντική ανάθεση, ο Μπράτσι είχε δημιουργήσει ένα επιβλητικό άγαλμα του ποντίφικα, το οποίο είχε τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία της Ραβέννας, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση που έχαιρε από την παπική αυλή.

Η επικείμενη δημοπρασία και η αξία του ευρήματος

Το σπάνιο μαρμάρινο εύρημα πρόκειται να δημοπρατηθεί στις 8 Οκτωβρίου. Η δημοπρασία θα είναι ειδική και θα περιλαμβάνει πολυτελείς συλλογές και επιπλώσεις, προσελκύοντας το ενδιαφέρον συλλεκτών και ειδικών τέχνης από όλο τον κόσμο.

Ο Μαρκ Γιουάν Ρίτσαρντς, ειδικός επίπλων του οίκου Woolley & Wallis, χαρακτήρισε την επανεμφάνιση της μορφής ως μια εξαιρετική ευκαιρία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το εύρημα προσφέρει μια άμεση σύνδεση με την παπική αυλή και την καλλιτεχνική λαμπρότητα της εποχής, υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα και την ιστορική του σημασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta