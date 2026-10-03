Δήμος Μυλοποτάμου: 24ωρη γραμμή επικοινωνίας για τους πληγέντες από τις πλημμύρες

Ο δήμος Μυλοποτάμου έχει θέσει σε λειτουργία μία 24ωρη γραμμή επικοινωνίας, με σκοπό την άμεση καταγραφή και αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προκύψει για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή τις τελευταίες ημέρες, δημιουργώντας προβλήματα και απαιτώντας συντονισμένη δράση. Μέσω αυτής της γραμμής, οι πληγέντες μπορούν να ζητήσουν βοήθεια και να δηλώσουν τις ανάγκες τους στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.

Λειτουργία της 24ωρης γραμμής

Η 24ωρη γραμμή επικοινωνίας του δήμου Μυλοποτάμου τέθηκε σε πλήρη λειτουργία για να εξυπηρετήσει όσους έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες. Στόχος της είναι η αποτελεσματική καταγραφή των αναγκών, τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών που βρίσκονται στην περιοχή. Η γραμμή αυτή αποτελεί ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για όλους τους πληγέντες, διασφαλίζοντας ότι κανένα αίτημα δεν θα μείνει αναπάντητο.

Η πρωτοβουλία αυτή κρίνεται απαραίτητη για την παροχή άμεσης υποστήριξης σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Μέσω της γραμμής, οι δημοτικές υπηρεσίες μπορούν να οργανώσουν και να συντονίσουν τις ενέργειές τους, παρέχοντας την απαραίτητη βοήθεια με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Τρόποι επικοινωνίας για τους πληγέντες

Για όσους χρειάζονται βοήθεια, είτε αυτή αφορά προσωρινή διαμονή είτε τη συνδρομή δημοτικών συνεργείων, υπάρχει συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Οι πληγέντες μπορούν να καλούν την Πολιτική Προστασία του δήμου Μυλοποτάμου στον αριθμό 6955 666 001. Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι διαθέσιμος καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, εξασφαλίζοντας συνεχή πρόσβαση σε βοήθεια.

Πέρα από την τηλεφωνική επικοινωνία, ο δήμος έχει προβλέψει και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής αιτημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα αιτήματά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου politiki.prostasia.milopotamou@gmail.com. Αυτή η εναλλακτική μέθοδος επικοινωνίας προσφέρει ευελιξία και διευκολύνει την υποβολή αιτημάτων, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η τηλεφωνική γραμμή μπορεί να είναι απασχολημένη.

Απαραίτητα στοιχεία για την ταχύτερη ανταπόκριση

Προκειμένου οι υπηρεσίες του δήμου να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά στα αιτήματα, οι πολίτες καλούνται να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες κατά την επικοινωνία τους. Είναι σημαντικό να αναφέρουν την ακριβή περιοχή στην οποία βρίσκονται, ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός τους και η άμεση αποστολή βοήθειας.

Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιορίζουν το είδος της βοήθειας που χρειάζονται, περιγράφοντας με σαφήνεια την ανάγκη τους. Τέλος, είναι απαραίτητο να δίνουν ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε οι δημοτικές υπηρεσίες να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους για περαιτέρω διευκρινίσεις ή για να τους ενημερώσουν σχετικά με την πορεία του αιτήματός τους. Η παροχή αυτών των στοιχείων συμβάλλει καθοριστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και άμεσος κίνδυνος

Ο δήμος Μυλοποτάμου εφιστά την προσοχή των πολιτών στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πληγέντων. Ζητείται ρητά να μην δημοσιοποιούνται ονόματα, αριθμοί τηλεφώνων ή διευθύνσεις ατόμων που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας είναι πρωταρχικής σημασίας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Τα σχετικά στοιχεία και οι πληροφορίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται αποκλειστικά και απευθείας στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να γίνεται μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας που έχουν τεθεί σε λειτουργία, δηλαδή μέσω του τηλεφώνου ή του email. Σε περίπτωση που υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή την ασφάλεια των πολιτών, η επικοινωνία πρέπει να γίνεται απευθείας με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, το 112.

Με πληροφορίες από: Topontiki