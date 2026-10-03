Πόνος στις αρθρώσεις: Καθημερινές συνήθειες που μπορεί να τον επιδεινώνουν

Η δυσκαμψία ή ο πόνος στα γόνατα, τους γοφούς ή τους ώμους είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν το 2022, το 70% των ενηλίκων ηλικίας 50 ετών και άνω δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν πόνο στις αρθρώσεις, με τις γυναίκες να αναφέρουν συχνότερα και πιο σοβαρούς πόνους σε σχέση με τους άνδρες.

Ο πόνος στις αρθρώσεις: Μια κοινή πρόκληση

Ο πόνος στις αρθρώσεις δεν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, καθώς επηρεάζει ένα σημαντικό ποσοστό των ενηλίκων, ιδίως όσους έχουν περάσει την ηλικία των 50 ετών. Η δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν ανέδειξε την έκταση του προβλήματος, δείχνοντας ότι η πλειονότητα των ατόμων αυτής της ηλικιακής ομάδας βιώνει κάποια μορφή πόνου στις αρθρώσεις.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι γυναίκες φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο, καθώς όχι μόνο αναφέρουν συχνότερα την ύπαρξη πόνου, αλλά και τον αξιολογούν ως πιο σοβαρό σε σύγκριση με τους άνδρες.

Τι είναι η οστεοαρθρίτιδα;

Με την πάροδο των ετών, ο χόνδρος, η σπογγώδης ουσία που καλύπτει τα άκρα των οστών, μπορεί να υποστεί αλλαγές και φθορά. Ωστόσο, η οστεοαρθρίτιδα δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της φυσιολογικής «φθοράς» των αρθρώσεων λόγω ηλικίας.

Πρόκειται για μια σύνθετη νόσο που μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την άρθρωση, συμπεριλαμβανομένου του χόνδρου, του αρθρικού υμένα, των οστών και των γύρω ιστών. Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί την πιο συχνή μορφή αρθρίτιδας και μπορεί να προκαλέσει πόνο, δυσκαμψία και περιορισμό της κίνησης. Επιπλέον, η φλεγμονή αποτελεί μέρος των μηχανισμών που εμπλέκονται στην οστεοαρθρίτιδα, με τη φλεγμονή του αρθρικού υμένα να μπορεί να συμβάλλει στην εξέλιξη της νόσου και στην επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Καθημερινές συνήθειες που επιδεινώνουν τον πόνο

Ενώ ο πόνος στις αρθρώσεις είναι συνηθισμένος, δεν είναι αναπόφευκτο να τον θεωρούμε δεδομένο. Ορισμένες μικρές συνήθειες που επαναλαμβάνονται καθημερινά μπορούν να συμβάλλουν στην εμφάνιση ή την επιδείνωση του πόνου και της δυσκαμψίας. Ευτυχώς, υπάρχουν μικρές αλλαγές που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στη λειτουργικότητα και στη διαχείριση του πόνου.

Η προσοχή σε αυτές τις συνήθειες μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση του πόνου και στην ευκολότερη κίνηση.

Η επίδραση του υπερβολικού χρόνου οθόνης

Μία από αυτές τις συνήθειες είναι ο υπερβολικός χρόνος μπροστά σε οθόνες, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Το να σκύβετε πάνω από το κινητό σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει την ενόχληση στον αυχένα και τους ώμους.

Επιπλέον, το έντονο φως από τις οθόνες κατά τις βραδινές ώρες, ειδικά το φως μικρού μήκους κύματος, μπορεί να επηρεάσει τον κιρκάδιο ρυθμό και την παραγωγή μελατονίνης, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την έλευση του ύπνου. Η διαταραχή του ύπνου, σε συνδυασμό με το άγχος από τα γεγονότα της ημέρας και τη συνεχή ενασχόληση με οθόνες, μπορεί να επηρεάσει έμμεσα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον πόνο.

Με πληροφορίες από: jenny.gr