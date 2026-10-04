Βίαιη επίθεση σε οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία: 35χρονος της έκοψε μέρος του αυτιού

Ένα πρωτοφανές περιστατικό αγριότητας εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026 στη Νέα Ιωνία, όταν ένας 35χρονος επιβάτης ταξί επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό. Ο άνδρας, κατά τη διάρκεια ενός έντονου καβγά, δάγκωσε τη γυναίκα στο δεξί αυτί, με αποτέλεσμα να της αποκόψει τμήμα του.

Η οδηγός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Το αιματηρό επεισόδιο στην οδό Δεμιρδεσίου

Το αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 01:10 τα ξημερώματα της Κυριακής, στην οδό Δεμιρδεσίου στη Νέα Ιωνία. Η 54χρονη οδηγός ταξί μετέφερε τον 35χρονο πελάτη από την περιοχή της Κυψέλης προς τη Νέα Ιωνία.

Μετά την άφιξη στον προορισμό, ξέσπασε έντονος καβγάς ανάμεσα στην οδηγό και τον επιβάτη. Κατά τη διάρκεια της διένεξης, ο 35χρονος επιτέθηκε με μανία στη γυναίκα, δαγκώνοντάς την στο δεξί αυτί και αποκόπτοντας ένα κομμάτι του.

Η αφορμή του καβγά: Το POS που δεν λειτουργούσε

Η ένταση ξεκίνησε όταν η οδηγός ενημέρωσε τον 35χρονο πελάτη της ότι το μηχάνημα πληρωμής (POS) δεν λειτουργούσε. Αυτή η πληροφορία πυροδότησε μια λογομαχία, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε σε σωματική επίθεση.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο πελάτης εξαγριώθηκε και της όρμησε μανιασμένος. Η επίθεση κορυφώθηκε με το δάγκωμα στο αυτί, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό της οδηγού.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών και σύλληψη

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 35χρονος κατέβηκε από το όχημα και έφυγε από το σημείο. Η 54χρονη οδηγός κάλεσε αμέσως την αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αναφέροντας το περιστατικό.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κινητοποιήθηκαν άμεσα και εντόπισαν τον 35χρονο άνδρα. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα.

Νοσηλεία και νομικές συνέπειες

Το θύμα, η 54χρονη οδηγός ταξί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» για να λάβει τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και να αντιμετωπιστεί ο σοβαρός τραυματισμός στο αυτί της. Εκεί, η γυναίκα προχώρησε και στην επίσημη καταγγελία κατά του 35χρονου.

Σε βάρος του συλληφθέντος έχει σχηματιστεί δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τις περαιτέρω νομικές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader, Enikos