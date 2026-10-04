Πάνω από 58.000 πολίτες στους δρόμους της Αθήνας για το Greece Race for the Cure

Χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών ένωσαν τις δυνάμεις και τις φωνές τους για τη 18η διοργάνωση του Μαραθωνίου για τον καρκίνο του μαστού, με τίτλο Greece Race for the Cure. Με αφετηρία το Πεδίον του Άρεως, οι συμμετέχοντες ξεχύθηκαν στους δρόμους της Αθήνας, όπου ίσχυαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα οχήματα. Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε πάνω από 58.000 άτομα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την πρόληψη και τη στήριξη των γυναικών.

Η μεγάλη συμμετοχή και ο διεθνής χαρακτήρας

Η 18η διοργάνωση του Greece Race for the Cure αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure παγκοσμίως, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Κάθε χρόνο, η εκδήλωση γεμίζει τους δρόμους με χιλιάδες κόσμο, μεταφέροντας μηνύματα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη και τη ζωή.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», Παρασκευή Μιχαλοπούλου, η φετινή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, φτάνοντας τα 58.000 άτομα. Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν συγκλονιστική, προσφέροντας δύναμη και κουράγιο στους διοργανωτές για τη συνέχιση του έργου τους.

Οι φορείς που στήριξαν την πρωτοβουλία

Η διοργάνωση του Greece Race for the Cure πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Ο Σύλλογος συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) για την επιτυχή διεξαγωγή του Μαραθωνίου.

Η εκδήλωση έλαβε την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe, ενώ τελούσε υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Αττικής. Η συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων συνέβαλε στην άρτια οργάνωση και την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Το μήνυμα της προέδρου του «Άλμα Ζωής»

Η πρόεδρος του συλλόγου «Άλμα Ζωής», Παρασκευή Μιχαλοπούλου, εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την τεράστια ανταπόκριση του κόσμου. «Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά για την τεράστια ανταπόκρισή σας, πάνω από 58.000 άνθρωποι είναι δίπλα σε αυτόν τον αγώνα», σημείωσε.

Η κ. Μιχαλοπούλου υπογράμμισε τη σημασία της μαζικής συμμετοχής, τονίζοντας: «Πραγματικά η συμμετοχή σας μας συγκλονίζει, μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε κάθε μέρα, να ενημερώνουμε για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, να στηρίζουμε κάθε γυναίκα που έχει ανάγκη, να προσπαθούμε να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες βελτίωσης, φροντίδας για την υγεία για όλες τις γυναίκες».

Η παρουσία του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα

Λίγο πριν δοθεί το έναυσμα για την έναρξη του αγώνα, τον λόγο πήρε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο κ. Δούκας, όταν ερωτήθηκε επίμονα για τη συμμετοχή του, απάντησε ότι θα κάνει κανονικά τη διαδρομή, επιλέγοντας να περπατήσει αντί να τρέξει. Αστειευόμενος, εξήγησε την επιλογή του λέγοντας: «Έχω και τις απονομές μετά, να είμαι fit».

Ο δήμαρχος συνεχάρη τον σύλλογο «Άλμα Ζωής» για την προσπάθεια που καταβάλλει εδώ και χρόνια, τονίζοντας ότι δίνει έναν πολύ σπουδαίο αγώνα και έχει καταφέρει να καθιερώσει τον Μαραθώνιο ως θεσμό. Στο μήνυμά του, ο κ. Δούκας ανέφερε: «Έχουμε και πολύ καλό καιρό. Άρα είμαστε, νομίζω, όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους που είναι σήμερα μαζί μας. Να έχουμε ένα πολύ ωραίο αγώνα και αυτό που μετράει είναι η συμμετοχή».

Η διαδρομή και οι βραβεύσεις των δρομέων

Ο αγώνας ξεκίνησε αμέσως μετά τις ομιλίες, υπό τη συνοδεία μελωδιών που έπαιζε η Φιλαρμονική Ορχήστρα Αθηνών. Μεταξύ των μελωδιών, ακούστηκε και το σύνηθες για την περίσταση theme της ταινίας Rocky, δημιουργώντας μια εορταστική ατμόσφαιρα.

Η διαδρομή είχε ως σημείο αφετηρίας το Πεδίον του Άρεως και οι χιλιάδες συμμετέχοντες διέσχισαν τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Ως σημείο τερματισμού είχε οριστεί η οδός Κοδριγκτώνος στη Βικτώρια, στο ύψος της Μαυρομματαίων. Οι δρομείς που τερμάτισαν πρώτοι βραβεύτηκαν από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στο πλάτωμα Οικονομίδη του Πεδίου του Άρεως.

Με πληροφορίες από: Topontiki