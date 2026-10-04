Η Κρήτη δοκιμάζεται: Βιβλική καταστροφή στο Λασίθι με χιλιάδες τόνους πατάτας κάτω από το νερό

Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων 24ωρων έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Αγρότες κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ οι αρχές έχουν εκδώσει νέο προειδοποιητικό μήνυμα 112 για την Ιεράπετρα, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Ο κάμπος του Λασιθίου μετατράπηκε σε λίμνη

Στο Οροπέδιο Λασιθίου, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως βιβλική, καθώς ο κάμπος έχει βυθιστεί ολόκληρος στο νερό. Η εκτίμηση των αγροτών είναι ότι η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, με σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική αγροτική παραγωγή.

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι πάνω από 4.000 στρέμματα καλλιεργειών πατάτας έχουν βυθιστεί κάτω από το νερό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή τουλάχιστον 15.000 τόνων πατάτας, προκαλώντας τεράστιο πλήγμα στους παραγωγούς της περιοχής.

Νέο μήνυμα 112 και προβλήματα στην Ιεράπετρα

Η ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας δοκιμάζεται επίσης σκληρά, καθώς το πρωί της Κυριακής σημειώθηκαν και πάλι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις οδήγησαν σε νέες καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, εστάλη νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου Ιεράπετρας. Το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Οι δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, περιέγραψε τις συνθήκες ως δύσκολες, τονίζοντας ότι τα μηχανήματα δεν έχουν σταματήσει να επιχειρούν ούτε λεπτό. Ωστόσο, η συνέχιση των βροχοπτώσεων επιδεινώνει το πρόβλημα, καθώς προκαλούνται συνεχώς νέες καθιζήσεις και κατολισθήσεις.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι μηχανήματα επιχειρούν στον δρόμο Φέρμα – Καθαράδες, αλλά όσο βρέχει, τα προβλήματα επαναλαμβάνονται. Επανέλαβε επίσης την έκκληση προς τους κατοίκους να παραμείνουν προσεκτικοί και να πραγματοποιούν μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις.

Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των ζημιών

Το απόγευμα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Οροπέδιο Λασιθίου, με κύριο θέμα συζήτησης τα προβλήματα που έχουν προκύψει στον κάμπο. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχει και ο δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Αθανασάκης, ο οποίος έχει ήδη δηλώσει πως οι ζημιές είναι τεράστιες.

Η σύσκεψη αναμένεται να εξετάσει τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς η έκταση της καταστροφής απαιτεί άμεσες ενέργειες και συντονισμό.

Εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοίνωσε εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας και δυσχέρειες στο οδικό δίκτυο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας-Σητείας, από το 11ο χιλιόμετρο (Φέρμα) έως το 22ο χιλιόμετρο (Κουτσουράς).

Επιπλέον, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια λόγω εργασιών αποκατάστασης από κατολισθήσεις, στην τοπική κοινότητα Γαλήνης του δήμου Ιεράπετρας, καθώς και στην τοπική κοινότητα Λιθινών του δήμου Σητείας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό από τις Αφρατές προς τα Πλατάνια του δήμου Αμαρίου.

Υπενθυμίζεται στους οδηγούς η ανάγκη να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis