Σημάδια έλλειψης ύπνου: Πότε η γρήγορη έλευση του ύπνου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Ένας ειδικός στον χώρο της υγείας προειδοποιεί ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο συχνά αντιλαμβανόμαστε, εκδηλώνοντας σημάδια που συνήθως παραβλέπονται. Ο Omar El-Gohary, Επόπτης Φαρμακοποιός στην IQ Doctor, τονίζει ότι, παρά τη γενική γνώση για τη σημασία του ποιοτικού βραδινού ύπνου, η επίτευξή του δεν είναι πάντα εφικτή. Οι απαιτητικές υποχρεώσεις, οι αργές νύχτες και η εκτεταμένη χρήση κινητών συσκευών συχνά περιορίζουν τις απαραίτητες ώρες ξεκούρασης. Όταν αυτή η έλλειψη ύπνου γίνεται συστηματική, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία αυτού που οι ειδικοί ονομάζουν «χρέος ύπνου».

Η σημασία του ύπνου και το «χρέος» του οργανισμού

Ο Omar El-Gohary υπογραμμίζει πως ο ύπνος θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ανανέωση, την εγρήγορση και την ενέργεια την επόμενη ημέρα. Αντιθέτως, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται διαρκώς ότι προσπαθούν να αναπληρώσουν χαμένη ξεκούραση, κάτι που υποδηλώνει πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον ειδικό, υπάρχουν συγκεκριμένα σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι ο οργανισμός δεν λαμβάνει την απαραίτητη ξεκούραση. Συνολικά, ο κ. El-Gohary επισημαίνει την ύπαρξη έξι βασικών ενδείξεων που μαρτυρούν ότι το σώμα δεν ξεκουράζεται όσο χρειάζεται.

Πόσο γρήγορα αποκοιμιέστε; Μια κρίσιμη ένδειξη

Ένα από τα στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι ο χρόνος που απαιτείται για να αποκοιμηθεί κάποιος. Ενώ πολλοί μπορεί να θεωρούν θετικό το γεγονός ότι πέφτουν στο κρεβάτι και κοιμούνται σχεδόν αμέσως, ο ειδικός προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να υποδηλώνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που φαντάζονται.

Η γρήγορη έλευση του ύπνου, δηλαδή το να αποκοιμιέται κανείς μέσα σε λίγα λεπτά συστηματικά, ενδέχεται να αποτελεί σημάδι ότι ο οργανισμός έχει ήδη συσσωρεύσει σημαντικό «χρέος ύπνου». Αυτό σημαίνει ότι το σώμα δυσκολεύεται να παραμείνει ξύπνιο, λειτουργώντας με εξαντλημένα αποθέματα ενέργειας.

Ο ιδανικός χρόνος για την έλευση του ύπνου

Για έναν υγιή ενήλικα, ο συνήθης χρόνος που απαιτείται για να αποκοιμηθεί κυμαίνεται περίπου από 10 έως 20 λεπτά. Εάν κάποιος κοιμάται σταθερά μέσα σε πολύ λιγότερο χρόνο, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι ο οργανισμός του έχει συσσωρεύσει σημαντικό «χρέος ύπνου» και δυσκολεύεται να διατηρήσει την εγρήγορσή του.

Ο κ. El-Gohary τονίζει ότι το να αποκοιμιέται κανείς αμέσως, αντί να είναι σημάδι ιδανικού ύπνου, μπορεί κάποιες φορές να αποτελεί ένδειξη ότι ο οργανισμός λειτουργεί ήδη με εξαντλημένα αποθέματα ενέργειας και ξεκούρασης.

Πιθανή σύνδεση με διαταραχές ύπνου

Επιπλέον, ο Επόπτης Φαρμακοποιός επισημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπερβολικά γρήγορη έλευση του ύπνου μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένες διαταραχές. Μία από αυτές είναι η αποφρακτική υπνική άπνοια, μια κατάσταση που μπορεί να επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου.

Το άτομο που πάσχει από αυτή τη διαταραχή ενδέχεται να μην αντιλαμβάνεται ότι ο ύπνος του δεν είναι ποιοτικός, καθώς τα συμπτώματα μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανή. Η γρήγορη έλευση του ύπνου, λοιπόν, λειτουργεί ως ένας πιθανός δείκτης για την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης.

Στοιχεία από μελέτες και έρευνες

Μια εκτεταμένη αμερικανική μελέτη, η οποία διεξήχθη σε δείγμα 669 ενηλίκων ηλικίας από 38 έως 50 ετών, κατέγραψε έναν μέσο χρόνο περίπου 21,9 λεπτών μέχρι την έλευση του ύπνου. Αυτό το εύρημα προσφέρει ένα σημείο αναφοράς για τον φυσιολογικό χρόνο που χρειάζεται ένας ενήλικας για να αποκοιμηθεί.

Παράλληλα, πρόσφατα στοιχεία από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) για το έτος 2024 έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το 15,4% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ότι αντιμετωπίζει δυσκολία στο να αποκοιμηθεί τις περισσότερες ημέρες ή ακόμα και σε καθημερινή βάση. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την έκταση του προβλήματος της δυσκολίας στην έλευση του ύπνου στον γενικό πληθυσμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta