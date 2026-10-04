Συγκίνηση στο μνημόσυνο των Τεμπών για τους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε και φέτος στα Τέμπη, το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, για να τιμήσει τη μνήμη των έξι αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ. Είκοσι επτά χρόνια συμπληρώθηκαν από το μοιραίο δυστύχημα που συγκλόνισε την οικογένεια του συλλόγου, με εκπροσώπους της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του ΑΣ να δίνουν το «παρών» στο ετήσιο μνημόσυνο.

Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιήθηκε με ευλάβεια και σεβασμό, υπογραμμίζοντας ότι η απώλεια των νέων παιδιών παραμένει ζωντανή στη συλλογική μνήμη. Δεκάδες φίλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα.

Η τραγωδία των Τεμπών το 1999

Το μοιραίο ξημέρωμα της 4ης Οκτωβρίου του 1999 σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του ΠΑΟΚ. Έξι νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, επιστρέφοντας από την Αθήνα, όπου είχαν ταξιδέψει για να βρεθούν στο πλευρό του αγαπημένου τους ΠΑΟΚ. Η θλιβερή αυτή επέτειος τιμάται κάθε χρόνο με ιδιαίτερη συγκίνηση.

Το δυστύχημα στα Τέμπη αποτελεί μια μαύρη σελίδα για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του, υπενθυμίζοντας την τραγική απώλεια των νέων αυτών ανθρώπων που έφυγαν τόσο πρόωρα, στην επιστροφή τους από έναν αγώνα της ομάδας που λάτρευαν.

Τα πρόσωπα που χάθηκαν

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εξακολουθεί να τιμά με την ίδια ευλάβεια και σεβασμό τη μνήμη των έξι «αετόπουλων» που χάθηκαν. Πρόκειται για τους Χαράλαμπο Ζαπουνίδη, μόλις 20 ετών, τον Δημήτριο Ανδρεαδάκη, 25 ετών, την Χριστίνα Τζιόβα, 18 ετών, τον Αναστάσιο Θέμελη, 22 ετών, τον Γεώργιο Γκανάτσιο, 22 ετών, και τον Κυριάκο Λαζαρίδη, 17 ετών.

Τα ονόματα αυτών των νέων ανθρώπων παραμένουν χαραγμένα στη μνήμη των φιλάθλων και του συλλόγου, συμβολίζοντας την αφοσίωση και το πάθος τους για την ομάδα. Η απώλειά τους, πριν από 27 χρόνια, συνεχίζει να προκαλεί βαθιά θλίψη.

Η παρουσία της οικογένειας του ΠΑΟΚ στο μνημόσυνο

Στο ετήσιο μνημόσυνο, εκτός από τους δεκάδες φίλους του ΠΑΟΚ που κατέκλυσαν το μνημείο των Τεμπών, παρευρέθηκαν και σημαντικά πρόσωπα από όλους τους τομείς του συλλόγου. Από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το «παρών» έδωσαν ο Αντρέ Βιεϊρίνια, ο Άγγελος Αναστασιάδης και ο Δημήτρης Γιαννούλης.

Την ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Νίκος Παπαδόπουλος, ενώ από τον ΑΣ ΠΑΟΚ παρέστησαν οι Δημοκράτης Παπαδόπουλος, Άλκης Ησαϊάδης και Βασίλης Ανατολίτης. Η μαζική προσέλευση και η παρουσία των εκπροσώπων αναδεικνύουν τη διαρκή δέσμευση της οικογένειας του ΠΑΟΚ να διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων.

Καταθέσεις στεφανιών και διαρκής τιμή

Στεφάνια στη μνήμη των έξι αδικοχαμένων παιδιών κατατέθηκαν από διάφορους φορείς και προσωπικότητες. Τιμήθηκαν από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη και την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Επίσης, στεφάνι κατέθεσε ο Τέλης Μυστακίδης, καθώς και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.

Πολλοί Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ από όλη την Ελλάδα έδωσαν επίσης το «παρών» και κατέθεσαν στεφάνια, δείχνοντας την αδιάλειπτη αφοσίωση και τον σεβασμό τους στη μνήμη των Χαράλαμπου, Δημήτρη, Χριστίνας, Αναστάσιου, Γιώργου και Κυριάκου. Η μνήμη τους παραμένει αθάνατη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta