Ο Σπύρος Μάριος Φουρθιώτης διπλός πρωταθλητής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Ο Σπύρος Μάριος Φουρθιώτης σάρωσε τα πρωταθλήματα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, κατακτώντας δύο σημαντικούς τίτλους. Ο Έλληνας οδηγός αναδείχθηκε διπλός πρωταθλητής τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα BMU όσο και στο Διεθνές Πρωτάθλημα ALPE ADRIA. Οι τελευταίοι αγώνες των πρωταθλημάτων πραγματοποιήθηκαν το σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου στο Αυτοκινητοδρόμιο A1 MOTOR PARK της Βουλγαρίας.

Θριαμβευτική παρουσία στη Βουλγαρία

Ο Σπύρος Μάριος Φουρθιώτης, με καταγωγή από την Κω, συμμετείχε στους κρίσιμους αγώνες με την ομάδα του HONDA FOURTHIOTIS-ΖΕΝΟΝΕ RACING. Οδηγώντας μια μοτοσυκλέτα HONDA CBR600RR στην κατηγορία STK600, κατάφερε να στεφθεί διπλός πρωταθλητής. Η επιτυχία αυτή επισφραγίζει μια πορεία γεμάτη επιδόσεις και σταθερά αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς.

Η παρουσία του Έλληνα οδηγού ήταν ιδιαίτερα αισθητή από την αρχή του αγωνιστικού διημέρου. Ήδη από τις ελεύθερες δοκιμές, ο Φουρθιώτης έδειξε την ταχύτητά του, καταγράφοντας πολύ δυνατούς χρόνους. Βρέθηκε σε όλα τα σεσσιόν ψηλά στη γενική κατάταξη, τόσο στην κατηγορία STK600 όσο και στην κατηγορία SSP600, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στα επίσημα χρονομετρημένα.

Ο αγώνας του Σαββάτου και οι αντίξοες συνθήκες

Ο αγώνας του Σαββάτου διεξήχθη κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, γεγονός που δοκίμασε τις ικανότητες των οδηγών. Παρόλα αυτά, ο Σπύρος Μάριος Φουρθιώτης κατάφερε να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στην κατηγορία STK600, τόσο για το Ευρωπαϊκό όσο και για το Διεθνές Πρωτάθλημα.

Στην αρχή, ο αγώνας ήταν στεγνός, όμως κατά τη διάρκεια των τελευταίων γύρων ξεκίνησε να βρέχει. Οι οδηγοί σήκωσαν το χέρι τους, σηματοδοτώντας την ανάγκη διακοπής του αγώνα και έκοψαν ταχύτητα μέσα στην πίστα, περιμένοντας την απόφαση της διοργάνωσης. Ωστόσο, η διοργάνωση δεν σταμάτησε τον αγώνα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα χάος. Οι οδηγοί δεν γνώριζαν πώς ακριβώς να αντιδράσουν, με κάποιους να ξεκινούν ξανά και σταδιακά, βλέποντας ο ένας τον άλλον, όλοι να συνεχίζουν, αλλά με διαφορετικές θέσεις στην πίστα. Μέσα σε αυτή την αναταραχή, ο Έλληνας οδηγός κατάφερε να τερματίσει στη δεύτερη θέση.

Η κυριαρχία στον αγώνα της Κυριακής

Στον αγώνα της Κυριακής, ο Σπύρος Μάριος Φουρθιώτης επέδειξε μια εντυπωσιακή κυριαρχία, κατακτώντας την πρώτη θέση γενικής κατάταξης σε όλες τις κατηγορίες: STK600, SSP600 και NG. Οδήγησε με απίστευτη ταχύτητα και διατήρησε ένα σταθερό γυρολόγιο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Με το σβήσιμο των φώτων της εκκίνησης, ο Φουρθιώτης ξεκίνησε πολύ καλά, στρίβοντας δεύτερος στην πρώτη στροφή. Μέσα σε λίγες στροφές, κατά τον πρώτο κιόλας γύρο, κατάφερε να περάσει πρώτος. Από εκείνο το σημείο και μετά, γύριζε σε κάθε γύρο τρία ολόκληρα δευτερόλεπτα γρηγορότερα από τους συναθλητές του, δημιουργώντας μια διαφορά άνω των 13 δευτερολέπτων στους πρώτους πέντε γύρους. Η ομάδα του, βλέποντας την ασφαλή πρωτοπορία, του έβγαλε ταμπέλα να κόψει ρυθμό ώστε να διασφαλίσει τον τερματισμό. Έτσι, ο Σπύρος Μάριος Φουρθιώτης πήρε θριαμβευτικά την πρώτη θέση γενικής κατάταξης και στέφθηκε Πρωταθλητής και στα δύο πρωταθλήματα.

Μια χρονιά γεμάτη ρεκόρ και μελλοντικές προοπτικές

Η φετινή χρονιά ήταν πραγματικά εκπληκτική για τον Σπύρο Μάριο Φουρθιώτη, καθώς συνοδεύτηκε από νέα ρεκόρ σε πίστες και σταθερά βάθρα σε όλους τους αγώνες. Οδηγώντας με συνέπεια και αποφασιστικότητα, απέδειξε την αξία του σε κάθε αγωνιστική αναμέτρηση.

Ως Πρωταθλητής για το 2025 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος BMU, ο Σπύρος Μάριος Φουρθιώτης δοκίμασε φέτος τις δυνάμεις του και σε ένα υψηλότερο επίπεδο, συμμετέχοντας στο Διεθνές Πρωτάθλημα ALPE ADRIA. Κατάφερε να κερδίσει και στα δύο πρωταθλήματα για το 2026, συνεχίζοντας έτσι να γράφει ιστορία στον χώρο των αγώνων μοτοσυκλέτας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta