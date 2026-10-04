Νέο μήνυμα 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη

Ένα νέο μήνυμα από την υπηρεσία 112 εκδόθηκε σήμερα το πρωί, προειδοποιώντας τους πολίτες της Κρήτης για έντονα καιρικά φαινόμενα. Η προειδοποίηση αφορούσε συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα με την έκδοση του μηνύματος, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια επιχείρηση για τη μεταφορά σαράντα επτά ατόμων, τα οποία χρειάστηκαν βοήθεια λόγω της συσσώρευσης υδάτων σε καταλύματα και ξενοδοχεία.

Η έκδοση του μηνύματος 112 και η προειδοποίηση

Το μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής στις 10:56 το πρωί. Η ειδοποίηση αναφερόταν ρητά στην εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν τον Δήμο Ιεράπετρας, ο οποίος ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν σαφές και καλούσε τους πολίτες να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας. Συγκεκριμένα, η οδηγία ήταν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις στους δρόμους και τις εκτεθειμένες περιοχές. Επιπλέον, το μήνυμα τόνιζε τη σημασία της τήρησης των οδηγιών που εκδίδονται από τις αρμόδιες Αρχές, όπως η Πυροσβεστική και η Ελληνική Αστυνομία, για την περιφρούρηση της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων.

Επιχείρηση μεταφοράς ατόμων λόγω συσσώρευσης υδάτων

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της επακόλουθης συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων υδάτων, κρίθηκε αναγκαία η άμεση παροχή βοήθειας σε σαράντα επτά άτομα. Αυτοί οι πολίτες χρειάστηκαν συνδρομή για να μεταφερθούν από τις τοποθεσίες όπου διέμεναν σε ασφαλή σημεία, μακριά από τον κίνδυνο των πλημμυρικών φαινομένων.

Τα άτομα αυτά βρίσκονταν σε διάφορα καταλύματα, συμπεριλαμβανομένων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς και σε ξενοδοχειακές μονάδες. Οι συγκεκριμένες περιοχές που επλήγησαν και όπου εντοπίστηκαν τα άτομα που χρήζουν βοήθειας είναι το Φερμά και το Κουτσουνάρι, αμφότερες εντός των ορίων του Δήμου Ιεράπετρας. Η διαδικασία της μεταφοράς τους σε ασφαλές περιβάλλον βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις επιχειρησιακές δυνάμεις να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια.

Διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των μεταφερόμενων

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των σαράντα επτά ατόμων που μεταφέρονται, οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη ζωή τους. Η επιχείρηση έχει ως πρωταρχικό στόχο την προληπτική απομάκρυνσή τους από τις επικίνδυνες ζώνες, διασφαλίζοντας την πλήρη ασφάλειά τους.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα υγείας σε κανέναν από τους ανθρώπους που χρειάστηκαν τη συνδρομή των διασωστικών δυνάμεων. Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει σταθερή, και η μεταφορά τους γίνεται με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την ευημερία τους.

Οι επιχειρησιακές δυνάμεις που συνδράμουν

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διεκπεραίωση της επιχείρησης μεταφοράς, έχουν κινητοποιηθεί σημαντικές δυνάμεις από διάφορες υπηρεσίες. Στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, η οποία συντονίζει τις προσπάθειες στην τοπική κλίμακα.

Παράλληλα, στην περιοχή επιχειρούν εξειδικευμένες ομάδες ορμητικών νερών, οι οποίες προέρχονται από την 3η και την 6η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.). Αυτές οι μονάδες διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση και τον εξοπλισμό για επιχειρήσεις σε πλημμυρισμένες περιοχές. Τέλος, το έργο των διασωστών ενισχύεται και από δύο ομάδες της 3ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), οι οποίες συνδράμουν στην προσπάθεια για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki