Κύμα φυγής προς τη σύνταξη: 164.434 αιτήσεις σε εννέα μήνες το 2026

Ένα εντυπωσιακό κύμα εξόδου προς τη σύνταξη καταγράφεται μέσα στο 2026, με τις νέες αιτήσεις να φτάνουν τις 164.434 στο πρώτο εννεάμηνο του έτους. Μόνο τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε νέα μεγάλη άνοδος, με τις αιτήσεις να εκτοξεύονται στις 20.100. Ο αριθμός αυτός επαναφέρει τις μηνιαίες αιτήσεις πάνω από το όριο των 20.000.

Η πρωτοφανής αύξηση των αιτήσεων

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η ΕΝΥΠΕΚΚ και ο πρόεδρός της, Αλέξης Μητρόπουλος, το πρώτο εννεάμηνο του 2026 εμφανίζει τον μεγαλύτερο αριθμό νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης σε αντίστοιχη περίοδο από την ίδρυση του ΕΦΚΑ το 2017. Η ροή των αιτήσεων είναι ενδεικτική της πίεσης που ασκείται στο ασφαλιστικό σύστημα.

Το μέγεθος της φετινής εξόδου γίνεται αντιληπτό με τη σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Το 2026 έχει ήδη φτάσει τις 164.434 αιτήσεις πριν καν αρχίσει το τελευταίο τρίμηνο του έτους, γεγονός που υποδηλώνει μια σημαντική αύξηση.

Η διάσταση του φύλου και οι προηγούμενες χρονιές

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι και η διάσταση του φύλου στις αιτήσεις συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η ΕΝΥΠΕΚΚ, επτά στις δέκα νέες αιτήσεις υποβάλλονται από γυναίκες, αναδεικνύοντας μια συγκεκριμένη τάση στην έξοδο προς τη σύνταξη.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της φετινής εξόδου, αρκεί η σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Το 2024 είχαν κατατεθεί 197.228 αιτήσεις σε ολόκληρο το έτος. Τα προηγούμενα υψηλά είχαν καταγραφεί το 2021 με 212.151 αιτήσεις και το 2022 με 211.133 αιτήσεις.

Οι λόγοι πίσω από τη μαζική έξοδο

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αποδίδει τη μαζική έξοδο προς τη σύνταξη σε ένα μείγμα παραγόντων που δημιουργούν ανασφάλεια στους ασφαλισμένους. Συγκεκριμένα, η οργάνωση αναφέρει την ανασφάλεια για το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος και τις αλλαγές που φοβούνται οι ασφαλισμένοι ότι μπορεί να επηρεάσουν τους όρους συνταξιοδότησής τους.

Αυτοί οι φόβοι φαίνεται να ωθούν ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων να επισπεύσουν τις διαδικασίες συνταξιοδότησης, προκειμένου να διασφαλίσουν τους τρέχοντες όρους και παροχές.

Συγκεκριμένες ανησυχίες των ασφαλισμένων

Μεταξύ των παραγόντων που επικαλείται η ΕΝΥΠΕΚΚ και που προκαλούν ανησυχία στους ασφαλισμένους περιλαμβάνεται η συζήτηση γύρω από τη μελλοντική σύνδεση των ηλικιακών ορίων με το προσδόκιμο ζωής. Αυτή η προοπτική δημιουργεί ερωτηματικά για το πότε θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον.

Επιπλέον, οι ανησυχίες επεκτείνονται σε ενδεχόμενες αλλαγές στην εξαγορά πλασματικών ετών και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών. Τέλος, στους παράγοντες αυτούς προστίθεται και η δυνατότητα των συνταξιούχων να συνεχίζουν να εργάζονται με ευνοϊκότερο καθεστώς σε σχέση με το παρελθόν, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους.

Η θέση της κυβέρνησης για τα όρια ηλικίας

Στο σημείο αυτό, πάντως, υπάρχει μια κρίσιμη διευκρίνιση από την πλευρά της κυβέρνησης. Έχει δηλωθεί ότι δεν διαφαίνεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για το 2027.

Η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου, είχε επισημάνει ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν δικαιολογούν μια τέτοια μεταβολή, προσφέροντας μια σχετική διαβεβαίωση στους ασφαλισμένους όσον αφορά το άμεσο μέλλον των ορίων ηλικίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki