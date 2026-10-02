Νέος γύρος κακοκαιρίας στην Κρήτη: Οι «κόκκινες» περιοχές – Πόσο θα διαρκέσουν τα φαινόμενα

Νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει την Κρήτη, μετά από μια πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων που προηγήθηκε. Οι βροχές και οι καταιγίδες προβλέπεται να επιμείνουν στο νησί έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Τα διαθέσιμα δεδομένα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr δείχνουν μια νέα επιδείνωση του καιρού, με ιδιαίτερη ένταση σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού.

Ένταση των φαινομένων από την Παρασκευή

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουν εκδοθεί, οι βροχές που ήδη εκδηλώνονται στην Κρήτη αναμένεται να ενταθούν σημαντικά από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα σημειωθούν και ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος του νησιού, φέρνοντας μαζί τους αυξημένο όγκο υδάτων.

Τα φαινόμενα αυτά θα παραμείνουν ιδιαίτερα έντονα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες της Κρήτης. Συγκεκριμένα, οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν το μεγαλύτερο όγκο βροχής και τις ισχυρότερες καταιγίδες είναι τα ορεινά, τα ημιορεινά και τα βόρεια τμήματα του νησιού. Η ένταση αυτή θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια της Παρασκευής και του Σαββάτου, έως και τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 4

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Meteo.gr, μέσω του αριθμητικού μοντέλου πρόγνωσης καιρού, προβλέπει ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής για το επόμενο διάστημα. Αυτό αφορά κυρίως τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης, όπου οι συγκεντρώσεις υδάτων αναμένεται να είναι σημαντικές, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης προσοχής.

Η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εφαρμόζει μια ειδική κατηγοριοποίηση για τα επεισόδια βροχόπτωσης, γνωστή ως RPI (Rainfall Performance Index). Σύμφωνα με αυτήν την κατηγοριοποίηση, το επεισόδιο που αναμένεται να εκδηλωθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έχει καταταχθεί στην Κατηγορία 4. Αυτή η κατηγορία χαρακτηρίζεται ως «Πολύ σημαντική», υποδεικνύοντας την αυξημένη ένταση και τη δυνητική επίδραση των καιρικών φαινομένων.

Εξασθένηση των φαινομένων την Κυριακή

Η κακοκαιρία στην Κρήτη θα συνεχιστεί και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, αν και με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων. Κατά τη διάρκεια της Κυριακής, θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες προβλέπεται να διαρκέσουν έως και το μεσημέρι, επηρεάζοντας κυρίως τις πρωινές ώρες.

Μετά το μεσημέρι της Κυριακής, αναμένεται μια σταδιακή και αισθητή εξασθένηση των καιρικών φαινομένων σε ολόκληρο το νησί. Αυτό σηματοδοτεί το τέλος του νέου κύματος έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων που θα πλήξει την Κρήτη, με τον καιρό να βελτιώνεται προοδευτικά.

Καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Εκτός από την Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται και σε άλλες περιοχές της χώρας, επηρεάζοντας τοπικά τον καιρό. Συγκεκριμένα, στα ανατολικά και νότια τμήματα της Ελλάδας αναμένονται αυξημένες νεφώσεις. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

Επιπλέον, από το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου έως και το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, αναμένονται τοπικές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερη ένταση των φαινομένων προβλέπεται για τη Ρόδο, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρότερες και να συνοδεύονται από αυξημένο όγκο βροχής.

Με πληροφορίες από: Reader