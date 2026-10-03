Σκληραίνει τη ρητορική της η Αφροδίτη Λατινοπούλου εν μέσω πολιτικών εξελίξεων

Μια εμφανής σκλήρυνση στον δημόσιο λόγο της προέδρου της Φωνής Λογικής, Αφροδίτης Λατινοπούλου, παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. Ο πολιτικός της λόγος έχει γίνει πολύ εντονότερος, συχνότερος και επιθετικότερος, με τις αναφορές σε μετανάστες και Ρομά να κυριαρχούν. Αυτή η κλιμάκωση συμπίπτει χρονικά με σημαντικές εξελίξεις στον δεξιό πολιτικό χώρο, δημιουργώντας ένα πλαίσιο πολιτικού ανταγωνισμού.

Η εντατικοποίηση του πολιτικού λόγου

Ο πολιτικός λόγος της Αφροδίτης Λατινοπούλου έχει παρουσιάσει μια σαφή μετατόπιση προς μια πιο σκληρή και επιθετική ρητορική. Οι αναφορές στους μετανάστες, η επίμονη χρήση του όρου «γύφτοι» για τους Ρομά και οι γενικεύσεις γύρω από την παραβατικότητα αποτελούν πλέον συχνό στοιχείο των δηλώσεών της. Παράλληλα, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έχει θέσει προς συζήτηση το ενδεχόμενο μια Ευρώπης που κινδυνεύει να γίνει «ισλαμική».

Στο πλαίσιο αυτής της σκλήρυνσης, έχουν καταγραφεί και θετικές αναφορές στην εκλογική άνοδο της γερμανικής AfD. Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν μια εικόνα εντονότερου, συχνότερου και επιθετικότερου λόγου, ο οποίος δεν αφορά παλιές δηλώσεις, αλλά αποτελεί χαρακτηριστικό του πρόσφατου διαστήματος.

Πρόσφατες δηλώσεις και ανακοινώσεις

Μόνο μέσα σε λίγες ημέρες, η επίσημη επικοινωνία της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του κόμματός της περιλάμβανε συγκεκριμένους τίτλους που υπογραμμίζουν την εντατικοποίηση αυτής της ρητορικής. Στις 22 Σεπτεμβρίου, η επικοινωνία περιείχε τον τίτλο «Δεν ανέχομαι στα σχολεία μας να έχουν προτεραιότητα τα παιδιά λαθρομεταναστών».

Στη συνέχεια, στις 30 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύτηκε ο τίτλος «Καμία ανοχή στη βία των γύφτων στα σχολεία». Την 1η Οκτωβρίου, ακολούθησε νέα επικοινωνία με τον τίτλο «Γιατί επιδοτούνται οι γύφτοι να στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο;». Αυτοί οι τίτλοι αποτελούν μέρος της επίσημης επικοινωνίας της προέδρου της Φωνής Λογικής και του κόμματός της.

Οι πολιτικές εξελίξεις στον δεξιό χώρο

Η κλιμάκωση της ρητορικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου συμπίπτει με μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συγκυρία στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει επανέλθει στο δημόσιο προσκήνιο και έχει εκφράσει την πρόθεσή του για πολιτική επιστροφή. Ωστόσο, το εάν και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να υπάρξει εκλογική παρουσία του, παραμένει ένα διαφορετικό και σύνθετο νομικό και πολιτικό ζήτημα.

Παράλληλα με την επανεμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη, παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτές οι εξελίξεις διαμορφώνουν ένα δυναμικό τοπίο στον δεξιό πολιτικό χώρο, μέσα στο οποίο τοποθετείται και η δράση της Φωνής Λογικής.

Δυνητικές πιέσεις και ο εκλογικός χώρος

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου βρίσκεται δυνητικά αντιμέτωπη με δύο διαφορετικές πιέσεις. Από τη μία πλευρά, υπάρχει ένα σκληρότερο ακροδεξιό ακροατήριο που θα μπορούσε να στραφεί προς τον Ηλία Κασιδιάρη. Από την άλλη πλευρά, ένα κομμάτι της παραδοσιακής συντηρητικής Δεξιάς ενδεχομένως να έβλεπε θετικά μια πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά.

Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι αυτές οι πιέσεις αποτελούν τον αποκλειστικό λόγο για τον οποίο η πρόεδρος της Φωνής Λογικής κλιμακώνει τη ρητορική της. Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση των γεγονότων και ο υπαρκτός πολιτικός ανταγωνισμός επιτρέπουν το ερώτημα εάν πίσω από τη σκλήρυνση αυτή βρίσκεται και η αγωνία για την περιχαράκωση του εκλογικού της χώρου.

Η ρητορική για τους Ρομά και συγκεκριμένο περιστατικό

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η ρητορική που χρησιμοποιείται από τη Φωνή Λογικής για τους Ρομά. Στις 30 Σεπτεμβρίου, το κόμμα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με τίτλο: «Στηρίζουμε τη νηπιαγωγό – καμία ανοχή στη βία των γύφτων στα σχολεία».

Η ανακοίνωση αυτή αφορά ένα καταγγελλόμενο περιστατικό επίθεσης γονέα σε εκπαιδευτικό στη Δυτική Αττική. Το κόμμα ζητεί την εφαρμογή του νόμου, αλλά δεν περιορίζεται στην ατομική συμπεριφορά του καταγγελλόμενου δράστη. Αντιθέτως, επιλέγει επανειλημμένα τον όρο «γύφτος» και καταλήγει μιλώντας γενικότερα για «παραβατικότητα των γύφτων». Την επομένη, 1η Οκτωβρίου, ακολούθησε νέα τηλεοπτική παρέμβαση με ακόμη πιο χαρακτηριστικό τίτλο: «Γιατί επιδοτούνται οι γύφτοι να στέλνουν».

Με πληροφορίες από: Topontiki