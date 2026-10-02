Το μεγάλο ηπειρώτικο αντάμωμα στη Νέα Μάκρη με αφιέρωμα στο Πωγώνι και τη Βόρεια Ήπειρο

Ένα ξεχωριστό ηπειρώτικο αντάμωμα, γεμάτο μουσική, χορό και παράδοση, διοργανώνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, η Αδελφότητα Ηπειρωτών Νέας Μάκρης – Μαραθώνα – Ραφήνας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κτήμα Αδελφότητας Ηπειρωτών, στη Νέα Μάκρη, και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι, με ώρα έναρξης στις 13:00. Το αντάμωμα είναι αφιερωμένο στο Πωγώνι και τη Βόρεια Ήπειρο.

Οργάνωση και σκοπός της εκδήλωσης

Η Αδελφότητα Ηπειρωτών Νέας Μάκρης – Μαραθώνα – Ραφήνας βρίσκεται πίσω από αυτή την πρωτοβουλία, με στόχο να προσφέρει μια αξέχαστη ημέρα γεμάτη τραγούδι, χορό και στιγμές που φέρνουν την πλούσια ηπειρώτικη παράδοση πιο κοντά στις νεότερες γενιές. Η πρόσκληση για το ηπειρώτικο αντάμωμα είναι ανοιχτή σε όλους τους φίλους της παράδοσης, δημιουργώντας έναν ζεστό χώρο συνάντησης για όσους αγαπούν την ηπειρώτικη κουλτούρα.

Η εκδήλωση τελεί υπό την υποστήριξη των Σχωριάδων, γεγονός που ενισχύει τον χαρακτήρα της ως ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή. Η διοργάνωση αποσκοπεί στην ανάδειξη και διατήρηση των ηπειρώτικων εθίμων, της μουσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Αφιέρωμα στο Πωγώνι και τη Βόρεια Ήπειρο

Το μεγάλο ηπειρώτικο αντάμωμα έχει ως κεντρικό του αφιέρωμα το Πωγώνι και τη Βόρεια Ήπειρο, δύο περιοχές που φημίζονται για τις βαθιές τους ρίζες στην ηπειρώτικη παράδοση και την πλούσια ιστορία τους. Μέσα από το πρόγραμμα της ημέρας, επιδιώκεται η πλήρης ανάδειξη της μουσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που χαρακτηρίζει αυτές τις περιοχές, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τις ιδιαιτερότητες και την ομορφιά τους.

Η επιλογή του Πωγωνίου και της Βόρειας Ηπείρου ως θεματικού άξονα υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ηπειρωτών. Το αντάμωμα λειτουργεί ως μια ζωντανή γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος, μεταφέροντας τις αξίες, τα έθιμα και τις παραδόσεις της Ηπείρου στις επόμενες γενιές και διασφαλίζοντας τη συνέχειά τους.

Μουσικές και χορευτικές παρουσίες

Τη μουσική επένδυση της ημέρας αναλαμβάνουν δύο καταξιωμένα σχήματα και καλλιτέχνες, γνωστοί για την προσήλωσή τους στην αυθεντική ηπειρώτικη μουσική παράδοση. Η Κομπανία Βέρδη και ο Βαγγέλης Κυριάζος θα μεταφέρουν στο κοινό τους χαρακτηριστικούς ήχους και τους ρυθμούς της Ηπείρου, προσφέροντας ένα γνήσιο μουσικό ταξίδι που θα συνεπάρει τους παρευρισκόμενους.

Οι μελωδίες και οι ρυθμοί που θα ακουστούν είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ψυχή της Ηπείρου, καλώντας τους παρευρισκόμενους σε χορό και γλέντι, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κεφιού και παράδοσης. Η παρουσία αυτών των μουσικών σχημάτων εγγυάται την πιστή αναπαραγωγή της παραδοσιακής ηπειρώτικης ατμόσφαιρας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Το πολυφωνικό τραγούδι και οι ειδικές συμμετοχές

Το πλούσιο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει και ειδικές συμμετοχές που αναδεικνύουν την ποικιλομορφία και τον πλούτο της ηπειρώτικης παράδοσης. Ο Χορευτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Δερόπολης «Δερόπολη» θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς, φέρνοντας στη σκηνή τη ζωντάνια, την ενέργεια και την αυθεντικότητα των ηπειρώτικων χορών, προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει στο γλέντι.

Ξεχωριστή θέση κατέχει ο Πολυφωνικός Όμιλος Άνω Πωγωνίου, ο οποίος θα χαρίσει στο κοινό την ιδιαίτερη και μοναδική εμπειρία του ηπειρώτικου πολυφωνικού τραγουδιού. Πρόκειται για μια αρχαία μουσική παράδοση άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιοχή του Πωγωνίου, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου και προσφέρει μια βαθιά συγκινητική και μοναδική ακουστική εμπειρία στους ακροατές.

Πληροφορίες για την προσέλευση

Το μεγάλο ηπειρώτικο αντάμωμα θα λάβει χώρα την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026. Η ώρα έναρξης της εκδήλωσης έχει οριστεί για τις 13:00, δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να απολαύσουν το πλούσιο πρόγραμμα και το γλέντι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη παράδοση.

Ο χώρος διεξαγωγής είναι το Κτήμα Αδελφότητας Ηπειρωτών, το οποίο βρίσκεται στην οδό Τέρμα Αναστασίου Τσίρκα, στη Νέα Μάκρη. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους τους φίλους της ηπειρώτικης παράδοσης, μικρούς και μεγάλους, για μια ημέρα γεμάτη τραγούδι, χορό και πολιτιστική ανάδειξη, προσφέροντας μια ευκαιρία για συνάντηση και διασκέδαση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta