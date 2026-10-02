Ο Αχιλλέας Μπέος ανακοίνωσε δύο ενδιαφερόμενους για τον Βόλο και την επιθυμία του να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο

Την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον χώρο του ποδοσφαίρου εξέφρασε ο Αχιλλέας Μπέος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Astra TV. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος γνωστοποίησε παράλληλα ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον δύο αγοραστές για να αναλάβουν τον σύλλογο της Super League. Οι εξελίξεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Βόλου αναμένονται να δρομολογηθούν μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.

Η δήλωση στο Astra TV και οι ενδιαφερόμενοι

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Αχιλλέας Μπέος επιβεβαίωσε την ύπαρξη δύο ενδιαφερόμενων για την ανάληψη της ΠΑΕ Βόλος. «Είναι αλήθεια αυτό, υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε συνέχεια της επιθυμίας του κ. Μπέου να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει.

Ο δήμαρχος του Βόλου τόνισε την κούραση που αισθάνεται από την ενασχόλησή του με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή σελίδας για τον σύλλογο, με τον κ. Μπέο να αναζητά τον διάδοχό του στην ηγεσία της ομάδας.

Οι λόγοι της απόφασης για αποχώρηση

Ο Αχιλλέας Μπέος εξήγησε τους λόγους που τον οδηγούν στην απόφαση να αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο. Ο ίδιος αναφέρθηκε στον «συγκρουσιακό χαρακτήρα» του, καθώς και στην «κατάσταση του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα» ως παράγοντες που τον έχουν κουράσει. «Δεν αντέχω, δεν θέλω άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

Δήλωσε επίσης ότι δεν θέλει να γίνει «μαριονέτα» ή «υποτακτικός» άλλων παραγόντων, ακόμα και αν πρόκειται για φίλους του. Σύμφωνα με τον ίδιο, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα απαιτεί συχνά συγκρούσεις, κάτι που δεν επιθυμεί πλέον. «Δεν θέλω να έρχομαι σε σύγκρουση με φίλους, με παράγοντες, με συνανθρώπους μου», υπογράμμισε.

Οι υποχρεώσεις σε δήμο και ΠΑΕ

Ο κ. Μπέος αναφέρθηκε στις πολλαπλές υποχρεώσεις που έχει, τόσο ως δήμαρχος του Βόλου όσο και ως επικεφαλής της ΠΑΕ. Χαρακτήρισε και τους δύο ρόλους ως «τεράστιες υποχρεώσεις». Παρά την επιθυμία του να αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο, σημείωσε ότι τόσο ο δήμος όσο και η ΠΑΕ πάνε καλά, ευημερούν και όλα είναι θετικά.

Η δήλωσή του υποδηλώνει την πρόθεσή του να επικεντρωθεί πλέον στις δημοτικές του αρμοδιότητες, οι οποίες απαιτούν επίσης σημαντικό χρόνο και ενέργεια. Η διαχείριση τόσο ενός μεγάλου δήμου όσο και μιας ομάδας της Super League αποτελεί πράγματι ένα βαρύ φορτίο.

Η προσωπική διάσταση και η διαφάνεια

Στους λόγους της απόφασής του, ο Αχιλλέας Μπέος πρόσθεσε και μια προσωπική διάσταση. Είπε ότι θέλει να ασχοληθεί λίγο και με τον «Αχιλλέα Μπέο», αναφέροντας επίσης την πρόσφατη απώλεια της αδερφής του. Αυτή η δήλωση δίνει μια πιο ανθρώπινη πτυχή στην απόφασή του να αποσυρθεί από τον απαιτητικό χώρο του ποδοσφαίρου.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ, ο κ. Μπέος ανέφερε ότι ήδη βρίσκονται ορκωτοί λογιστές μέσα στην ΠΑΕ για να ελέγξουν τα βιβλία. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο έλεγχος είναι σχετικά απλός, καθώς «πατάς το κουμπί, σε πέντε δευτερόλεπτα βγαίνει η φορολογική ενημερότητα», υποδηλώνοντας τη διαφάνεια και την τάξη στα οικονομικά του συλλόγου.

Οι χρονικές προθεσμίες για τις εξελίξεις

Ο Αχιλλέας Μπέος έθεσε και ένα χρονικό πλαίσιο για τις επικείμενες εξελίξεις σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Βόλου. Όπως δήλωσε, «αν πάνε καλά τα πράγματα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου με κάποιον από τους δύο θα μπουν υπογραφές». Αυτό σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις με τους δύο ενδιαφερόμενους βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

Η συγκεκριμένη προθεσμία υπογραμμίζει την πρόθεση του κ. Μπέου να επισπεύσει τις διαδικασίες για την αποχώρησή του από την ΠΑΕ, ώστε να μπορέσει να αφοσιωθεί στους άλλους του ρόλους και στις προσωπικές του ανάγκες.

Με πληροφορίες από: Newsit